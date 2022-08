Luzerner Gastrobranche und Detailhandel rechnen mit Aufwind

Konjunktur Gastrobranche und Detailhandel rechnen mit Aufwind Gemäss einer Umfrage von Statistik Luzern (Lustat) rechnen die Gastrobranche und der Detailhandel bis Ende Jahr mit einer Verbesserung der Geschäftslage. Zurückzuführen ist diese Annahme auf mehr ausländische Gäste und höhere Verkaufspreise. 30.08.2022, 19.41 Uhr

Die Gastrobranche rechnet dank mehr Gästen aus dem Ausland mit einer Verbesserung der Geschäftslage. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 19. Januar 2021)

Statistik Luzern (Lustat) hat bei den Branchen Industrie, Baugewerbe, Detailhandel und Gastgewerbe nachgefragt, wie zufrieden sie mit der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Branche im 2. Quartal sind. Gemäss einer Mitteilung wurde die Geschäftslage Anfang Juli 2022 in allen vier befragten Branchen als «gut» bezeichnet. Gegenüber dem Vorquartal habe sich die Lage im Gastgewerbe deutlich verbessert, während sie im Baugewerbe und im Detailhandel unverändert blieb. Einzig in der Industrie habe sich die Einschätzung gegenüber dem Vorquartal verschlechtert – dies jedoch auf hohem Niveau, so Lustat.