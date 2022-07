Debatte um faule Studis: Das sagt der Rektor der Uni Luzern

Kontroverse Debatte um faule Studis: Jetzt äussert sich der Rektor der Universität Luzern Bruno Staffelbach hat – wie von den Studierenden verlangt – Stellung bezogen zu den umstrittenen Äusserungen der Dozentin Andrea Franc. Er sei überrascht gewesen von Francs Aussagen, so der Uni-Rektor. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Der Wirbel um die umstrittenen Äusserungen der Dozentin Andrea Franc hat sich gelegt. In einem NZZ-Interview sorgte sie mit pauschalen Verunglimpfungen gegenüber Studierenden in den Geisteswissenschaften für einen Aufschrei – auch in Luzern, wo Franc unter anderem doziert. Sie warf den Studierenden mangelnden Ehrgeiz vor. Später würden sie die Sozialwerke belasten, weil sie zu wenig arbeiteten. Sowieso sei in einem Geschichtsseminar mindestens einer von fünfzehn Studierenden bekifft, behauptete Franc.

104 Studierende haben eine Stellungnahme von der Luzerner Universitätsleitung zu den Äusserungen verlangt. Unserer Zeitung liegt nun das Antwortschreiben von Rektor Bruno Staffelbach vor. Darin schreibt er:

«Die Aussagen von Frau Franc haben mich überrascht.»

Staffelbach macht klar, dass er Francs Beobachtungen nicht teilt. Verschiedene Studierende des Studiengangs Philosophy, Politics and Economics (PPE) belegten Vorlesungen bei ihm. «Hier stelle ich hohe Motivation und grosses Engagement fest», hält der Uni-Rektor fest.

Geisteswissenschaften als «zentrales Element»

Weiter betont Staffelbach den hohen Stellenwert der Geisteswissenschaften an der Universität Luzern. «Sie sind ein zentrales Element unserer humanwissenschaftlichen Ausrichtung.» Die Humanwissenschaften würden einen wichtigen Beitrag «zur Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft» leisten.

Bruno Staffelbach, Rektor der Universität Luzern. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Dann geht Staffelbach auf den Vorwurf ein, Geisteswissenschafterinnen und Geisteswissenschafter würden nach ihrem Studium zu wenig arbeiten. «Gemäss den neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik sind 96,9 Prozent der Absolventinnen und Absolventen der Geistes- und Sozialwissenschaften der Universität Luzern ein Jahr nach Abschluss erwerbstätig», schreibt er. Der Schweizer Durchschnitt betrage 93,9 Prozent. Daraus folgert der Uni-Rektor:

«Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt für Absolventinnen und Absolventen der Geistes- und Sozialwissenschaften sind also gut, für diejenigen der Universität Luzern sehr gut.»

«An die Regeln des wissenschaftlichen Diskurs halten»

Staffelbach beendet seine Stellungnahme mit einem Appell an die Debattenkultur. Unterschiedliche Auffassungen gäbe es immer. «Sie können in verschiedenen Werten, Zielen und Prioritäten begründet liegen oder in unterschiedlichen Einschätzungen von Daten, Bedeutungen und Strategien.»

Die Themen könne man diskutieren, ausloten und vertiefen. «Dabei erwarte ich von allen, dass sie sich an die Regeln des wissenschaftlichen Diskurses halten», so Staffelbach. Dieser orientiere sich an der Sache und ziele nicht auf Personen. «Er ist wo/wann immer möglich evidenzorientiert, und er ist respektvoll und mit wechselseitiger Wertschätzung, indem man einander einen guten Willen zumutet.»

