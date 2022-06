Faule Kiffer an den Unis? Luzerner Studierende fordern Reaktion

Kontroverse Alles nur faule Kiffer? Studierende fordern von der Uni Luzern eine Reaktion auf die umstrittenen Aussagen einer Dozentin Andrea Franc, Dozentin an der Universität, sorgt mit kontroversen Äusserungen zu Studierenden für Furore. Der Dekan der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät in Luzern hält nun dagegen. Und in der Studierendenschaft rumort es. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 02.06.2022, 10.54 Uhr

Mit einem Interview in der NZZ sorgte die Wirtschaftshistorikerin Andrea Franc mit pointierten – man könnte auch sagen polemischen – Aussagen für einen Sturm der Entrüstung. Franc wirft darin Studierenden der Geistes- und Sozialwissenschaften vor, später die Sozialwerke zu belasten, weil sie aus mangelndem Ehrgeiz darauf verzichten würden, Vollzeit zu arbeiten. Dadurch fände eine Umverteilung von unten nach oben statt, so Franc, die auch an der Universität Luzern doziert. Zudem behauptete sie, dass von 15 Studierenden in einem Geschichtsseminar mindestens einer bekifft sei.

Klar, dass diese provokanten Aussagen Reaktionen hervorrufen. Während manche zustimmend meinen, «endlich sagt's mal eine», sehen andere in Francs Aussagen eine pauschale Herabwürdigung von Studierenden in gewissen Fächern. Zu zweiteren gehört der grüne Kantonsrat Samuel Zbinden, der selber an der Universität Luzern studiert. In einem Tweet fragt Zbinden die Universität, was diese dazu sage, «dass sich eure Dozentin so faktenfrei und abfällig über Studierende auslässt».

Studierende begehren auf

Eine Antwort auf diese Frage hat der Surseer Kantonsrat – zumindest auf Twitter – nicht erhalten. Doch mit seiner Haltung ist Zbinden an der Uni Luzern nicht alleine. Unserer Zeitung liegt der Entwurf eines Schreibens an die Universitätsleitung vor, das von rund 90 Studierenden unterzeichnet wird. Darunter ist auch Zbinden.

Der Brief fordert eine öffentliche Stellungnahme der Universitätsleitung. Zudem verlangen die Studierenden eine «klare Distanzierung von den diffamierenden Aussagen» von Andrea Franc. Weiter solle die Universität aufzeigen, welchen Mehrwert der Unterricht von Franc in Luzern bringe. Von Franc selber fordern die Studierenden «einen empirischen Nachtrag zum Beweis ihrer aufgestellten Thesen und Spekulationen».

Dekan widerspricht Francs Aussagen

Eine Stellungnahme von einem Exponenten der Universität gibt es mittlerweile. Martin Hartmann, Philosophieprofessor und Dekan der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, widerspricht in einem Artikel – wiederum in der NZZ – den Aussagen von Franc. Der Artikel wird von offiziellen Kanälen der Universität auf sozialen Medien verbreitet. Es stimme, dass der Anteil teilzeitbeschäftigter Geistes- und Sozialwissenschafter fünf Jahre nach Studienabschluss mit 57,6 Prozent hoch sei, schreibt Hartmann. Dafür gebe es aber verschiedene Ursachen.

So herrsche in manchen Bereichen ein branchenspezifischer Mangel an Vollzeitstellen. Hartmann: «Von den Philosophen heisst es etwa, dass 26 Prozent gerne ein grösseres Pensum hätten, das klingt nicht gerade nach Hängemattenmentalität.» Zudem fragt er, warum der Faktor Zeit für Kinderbetreuung und Haushalt nicht erwähnt werde. Und überhaupt:

«Bekiffte Studierende habe ich in immerhin elf Jahren an der Universität Luzern nie erlebt, aber das mag an meinem mangelhaften Geruchssinn liegen.»

Universität soll sich vor Studierende stellen

Für Samuel Zbinden ist Hartmanns Artikel ein erster Schritt. «Es wäre wünschenswert, wenn sich die Universität offiziell dazu äussern und ihre Studierenden in Schutz nehmen würde», sagt er auf Anfrage. Zbinden:

«Das Mindeste wäre, sich gegen die diffamierenden Aussagen von Andrea Franc zu stellen. Studierende als faule Kiffer darzustellen, geht gar nicht.»

Francs Job an der Universität Luzern will der Kantonsrat nicht direkt in Frage stellen. Er sagt aber: «Die Aussagen von Andrea Franc zu den Studierenden, die sie unterrichtet, stellen grundsätzlich die Frage, ob sie den richtigen Job hat.» Zudem stelle sie mit ihren Äusserungen den «Sinn und Zweck ihrer eigenen Studiengänge in Frage».

