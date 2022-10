Kostendeckung Gebührenpolitik des Kantons Luzern gerät von links bis rechts unter Druck Der Luzerner Regierungsrat musste sich im Parlament Kritik anhören, was die Höhe einzelner Gebühren und deren Kontrolle betrifft. Ändern will er nichts. SVP-Kantonsrat Guido Müller schaltet nun den Preisüberwacher ein – und will das Budget eines Amts kürzen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Gemäss der Eidgenössischen Finanzverwaltung erhebt das Luzerner Strassenverkehrsamt zu hohe Gebühren, gemäss dem Luzerner Regierungsrat nicht. Bild: Boris Bürgisser (28. März 2019)

Jörg Meyers Name fällt auf. Die Unterschrift des Adligenswilers ist die einzige eines Sozialdemokraten auf einer Anfrage von SVP-Kantonsrat Guido Müller. «Eine Premiere! Zum ersten Mal habe ich einen Vorstoss von Guido Müller mitunterzeichnet», betonte Meyer denn auch an der Septembersession.

Die Anfrage zielte auf die Gebührenpolitik des Kantons Luzern ab. Müller kämpft seit Jahren dafür, dass die Gebühren von Behörden wie dem Strassenverkehrsamt nur so hoch sind, um die Kosten zu decken. Vor sechs Jahren zum Beispiel hat das Kantonsparlament ein Postulat des Ebikoners teilweise erheblich erklärt, das die Regierung aufforderte, die Höhe der Gebühren stets zu hinterfragen.

Im aktuellsten Vorstoss fragte Müller unter anderem, wie die Höhe der erhobenen Gebühren kontrolliert wird. Die Antwort war weder für die SVP- noch SP-Vertreter zufriedenstellend. Einerseits gebe es interne Kontrollen von Departementen und Dienststellen, andererseits stichprobenweise Überprüfungen durch die Finanzkontrolle. Letztmals systematisch überprüft haben die Departemente sämtliche Gebührenordnungen 2010. «Das liegt viel zu weit zurück», kommentierte Guido Müller an der Session.

Regierungsrat kritisiert Gebührenvergleich

Auch Jörg Meyer wandte sich in diesem Thema mit einer Anfrage an den Regierungsrat. Zwar fehlte auf seinem Vorstoss die Unterschrift eines SVP-Politikers, aber Unterstützung von bürgerlicher Seite gab es dank Unterschriften zweier FDP-Vertreter trotzdem. Meyer fragte unter anderem, wie der Regierungsrat den hohen Deckungsgrad von 120 Prozent beim Strassenverkehrsamt rechtfertige. Zu dieser Zahl kam ein Vergleich der Eidgenössischen Finanzverwaltung im Dezember letzten Jahres. Demnach liegt Luzern in der landesweiten Gebührenrangliste auf Platz 3.

Die Erklärung des Regierungsrats: Die Eidgenössische Finanzverwaltung habe für die Analyse nicht sämtliche Kostenpunkte berücksichtigt. Sogenannte Konzernleistungen wie Informatik, die Leistungen der Dienststellen Personal und Finanzen sowie der Finanzkontrolle würden fehlen. Ferner habe die Eidgenössische Finanzverwaltung auch Erträge zu den Gebühren gerechnet, die keinen Gebührencharakter hätten – etwa Erlöse aus dem Verkauf von Wunschkontrollschildern und aus Schilderüberträgen sowie Erträge aus dem Verkauf von Autobahnvignetten. Würden all diese Punkte berücksichtigt, komme der Kostendeckungsgrad bei 105 bis 109 Prozent zu liegen.

Finanzdirektor Reto Wyss betonte an der Session ausserdem, dass der Kostendeckungsgrad in anderen Bereichen zum Teil weit unter 100 Prozent liege. Der Mitte-Regierungsrat legte nach: «Wenn Sie also wollen, dass die Höhe aller Gebühren genau auf den Kostendeckungsgrad angepasst wird, könnte das in eine andere Richtung gehen, als Sie sich vorstellen.» Unabhängig davon sei in Zukunft beim Strassenverkehrsamt durch Mengenwachstum und die Digitalisierung mit Effizienzgewinnen zu rechnen, welche den Kundinnen und Kunden weitergegeben werden können.

SVP-Politiker: «Das ist überheblich»

Die bisherigen Digitalisierungsschritte haben sich laut Guido Müller jedenfalls bis jetzt nicht positiv auf die Gebühren ausgewirkt. Der SVP-Kantonsrat äussert sich auf Nachfrage enttäuscht über die Argumentation des Regierungsrats. Der Preisüberwacher habe festgestellt, dass einzelne Gebühren zu hoch seien. Die Finanzverwaltung habe kritisiert, dass zu wenig kontrolliert werde. «Nun sagt die Regierung, alles sei in Ordnung. Das ist überheblich.»

Die gesetzlichen Vorgaben seien klar: Jede einzelne Gebühr müsse kostendeckend sein; beim Strassenverkehrsamt decke aber eine Gebühr einen Teil der Kosten einer anderen. Und bei den Abfallentsorgungsgebühren verweise die Regierung auf die Gemeinden. «Aber die Oberaufsicht hat der Kanton.» Es sei störend, dass ein Entsorgungsverband aufgrund guter Zahlen die Gebühren senke, der andere aber nicht. Müller werde nun beim Preisüberwacher Beschwerde einreichen und bei der kommenden Budgetdebatte beantragen, das Budget des Strassenverkehrsamts zu kürzen.

