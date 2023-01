So gehen die Zentralschweizer Skigebiete mit Schneemangel um

Dort, wo im Winter normalerweise Schnee liegt, spriessen aktuell fast schon die ersten Blumen. So wenig Schnee wie in dieser Saison gab es in den Skigebieten schon lange nicht mehr. Der fehlende Schnee zwingt die Betreibenden zum Umdenken – auch in der Zentralschweiz. Aber nicht alle sehen nur das Negative.

Shana Meister 04.01.2023, 06.00 Uhr