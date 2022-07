Population der Kreuzkröten im Kanton Luzern wächst

Luzern Populationen der Kreuzkröten wachsen dank Artenhilfsprogramm Der Kanton Luzern baut im Rahmen eines Artenhilfsprogrammes für Kreuzkröten 14 Flutmulden - mit Erfolg, wie sich nun zeigt. David Frey 29.07.2022, 10.59 Uhr

Eine Kreuzkröte, an milden Abenden hört man die Männchen an den Laichgewässern rufen. Bild: PD

Im Jahr 2018 startete die Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) ein Artenhilfsprogramm, um die Population der hier lebenden Kreuzkröten zu fördern. Die Gattung der Kreuzkröten gilt als stark gefährdet. Da die Kreuzkröten in Flutmulden leben, hat der Kanton Luzern 14 künstliche Flutmulden gebaut. Die Landwirtinnen und Landwirte zeigten grosses Interesse am Projekt und stellten ihr Land zur Verfügung, was dem Projekt enorm half, teilt der Kanton mit.