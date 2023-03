Olena Marinas neues Leben

Krieg in der Ukraine Olena Marina musste vor einem Jahr ihr bisheriges Leben zurücklassen und sagt: «Ich fühle mich, als wäre ich neugeboren» Seit ihrer Flucht aus Charkiw in der Ukraine lebt Olena Marina mit ihrem Sohn und ihrer Mutter in Luzern. Sie ist sehr dankbar für die grosse Unterstützung, die sie bisher erfahren hat. Susanne Balli Jetzt kommentieren 05.03.2023, 05.00 Uhr

Olena Marina floh vor einem Jahr aus der Ukraine in die Schweiz. Seither arbeitet sie als Gastprofessorin und Sprachwissenschaftlerin bei der Pädagogischen Hochschule Luzern. Das Bild entstand in ihrem Büro in der Sentimatt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 2. März 2023)

«Die Leute fragen mich, Olena, was magst du am liebsten an der Schweiz? Die Schokolade, den Käse, die Berge? Ich antworte dann, das ist alles toll, aber am besten gefallen mir die Menschen». Olena Marina aus Charkiw strahlt Zuversicht aus, ihr sympathisches Lächeln lässt einen zuweilen fast vergessen, was sie im vergangenen Jahr bewältigen musste.

Am Tag des Gesprächs mit unserer Zeitung feierte Olena Marina ihren 40. Geburtstag. «Mein 39. Geburtstag war nichts. Nur ein Datum. Ich hab ihn in einem Keller in der Zentralukraine verbracht.» Aber jetzt sei alles anders. «Ich fühle mich, als wäre ich in der Schweiz neugeboren. Mit einem neuen Leben.»

Vermittlung durch Organisation «Scholars at Risk»

In ihrem Büro an der Pädagogischen Hochschule Luzern (PH) stehen Tulpen auf dem Pult neben zwei weiteren Geschenken. Hier ist sie seit dem letzten Mai als Gastprofessorin und Sprachwissenschaftlerin tätig. Die Stelle wurde ihr dank der Organisation «Scholars at Risk» vermittelt, die sich für gefährdete Hochschulangehörige einsetzt und zu deren Mitgliedern die PH Luzern zählt. Dank der Unterstützung durch die PH und den Schweizerischen Nationalfonds kann sie hier ihr Forschungsprojekt weiterführen, das sie in der Ukraine begonnen hat.

Gefunden hat Olena Marina nicht nur eine neue Stelle, sondern auch «eine neue Familie», wie sie die Gemeinschaft an der PH bezeichnet. Sie liebe die guten Diskussionen, die grosse Kollegialität und sei dankbar für die riesige Unterstützung vom HSLU-Rektorat mit Kathrin Krammer, Dorothee Brovelli und Reinhard Hölzl. Immer wieder werde sie gefragt, wie es ihr gehe. «Wir waren nie allein, wir wurden eingeladen für Freizeitaktivitäten, durften diese schöne Schweiz und diese schöne Stadt kennenlernen.»

Ihr altes Leben musste Marina nach dem Ausbruch des Krieges zurücklassen. Ihren Vater, Verwandte, Ex-Mann und Freunde, ihre Stelle an der Pädagogischen Uni in Charkiw. Mit ihrem sechsjährigen Sohn und ihrer Mutter gelang Marina die Flucht mit dem Zug aus dem Osten der Ukraine in die Schweiz. Einzig drei Rucksäcke konnten sie mitnehmen auf die beschwerliche Reise. Darin einige Kleider, Essen und Medikamente. Doch es sind nicht materielle Dinge, die Olena Marina vermisst, sondern ihre Familie.

«Mama, werfen die nun Bomben auf uns?»

Die drei Geflüchteten konnten während der ersten Monate in Luzern bei der Familie von PH-Prorektorin Dorothee Brovelli wohnen. Danach fanden sie eine Mietwohnung. «Die Leute von der PH halfen mit beim Umzug, alles wurde organisiert, das war so schön.»

Tage und Wochen vergingen, Olena Marina war beschäftigt und für ihren Sohn da. «Am Anfang war es schrecklich für ihn. Das ruhige Kind in der Ukraine war hier ausser sich, wollte streiten, kämpfen. Er war traumatisiert.» Sie habe sich Sorgen gemacht. An einem Tag seien Militärflugzeuge über Luzern geflogen. «Er war draussen, blieb ganz still, schaute hoch und fragte, Mama, werfen die nun Bomben auf uns?»

Geholfen habe, dass ihm seine Grosseltern in der Ukraine via Handychat seine Spielzeuge gezeigt hätten, den Hund dort, den er so liebte, und alles andere.

Das Trauma meldet sich ein Jahr später

Olena Marina selber ging es trotz der neuen Umstände meistens gut. «Ich war wirklich o. k.» Doch am 24. Februar, genau ein Jahr nach Kriegsbeginn, wachte sie morgens um 5 Uhr auf. «Ich sass im Bett, wartete auf Explosionen. Zwar wusste ich, dass ich sicher bin, aber ich erlebte alles nochmals.» Sie zwang sich, ins Büro zu gehen, doch die Panik verfolgte sie den ganzen Tag. «Diese Reaktion habe ich von mir so nicht erwartet.»

Sie fragt sich, wie es mit ihrem Land weitergeht. «Es ist nicht vorbei, wenn der Krieg vorbei ist. Es wird viel Zeit und Geld brauchen, um alles wieder aufzubauen. Und was passiert mit all den traumatisierten Menschen?»

Für sich selber könne sie wieder Pläne machen, etwas, das vor einem Jahr nicht möglich gewesen sei. Sie freut sich, ihre wissenschaftliche Arbeit in der Schweiz weiterführen zu können. «Ich habe das Vertrauen in mich wieder gefunden dank meiner Kolleginnen und Kollegen, die an mich glauben.»

