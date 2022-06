Kriens Das B-Sides-Festival fordert sein junges Publikum – mit einem gewagten Programm B-Sides nimmt seinen Namen ernster denn je: Auf dem Sonnenberg fehlen Hits und Mainstream. Das Festivalprogramm ist recht gewagt. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 18.06.2022, 15.25 Uhr

Die Band «District Five» trat auf dem Sonnenberg auf. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022)

«Es esch so heiss – ou wäge euch», ruft Soukey während ihres sympathischen Sets von der Bühne. Die junge Berner Musikerin rappt auf der B-Stage. Es ist halb sieben am Freitagabend, die Sonne leuchtet. Die wirblige Frau packt Song um Song aus. Sie sind kurz und bündig, aber bringen die Körper in Bewegung.

«Ech ha kei Ziit, aber ech gebe Gas.»

Als gegen halb acht auf der Hauptbühne KT Gorique loslegt, kommt richtig Stimmung auf. Das bei diesem Prachtwetter und an diesem cool inszenierten Festivalort ohnehin schon locker aufgelegte Publikum lässt sich von der dynamischen Frontfrau und Rapperin mitreissen. Die aus dem Wallis stammende Musikerin mit afrikanischen Wurzeln legt ein atemloses Set hin, unterstützt von einem Beat- und Soundmacher, einem Rapper und einem Live-Schlagzeuger.

Die oft in rasanten Tempi vorgetragenen Raps auf französisch – auch mal als Spoken Word-Solistin – lassen sich für Deutschschweizer Sprachschlampen nur erahnen. Die Botschaft kommt dennoch an, die Musik strahlt sie aus. Sie ist durchdrungen von Hip Hop, Afro-Roots, Soul, Blues und Reggae. KT Gorique verkörpert Expressivität und Lebensfreude. Sie ist in ihrer vitalen Eigenheit ganz B-Sides, aber doch auch zugänglich und sehr festivaltauglich. Bald fliegen die Hände in die Luft und zu dieser frühen Festivalstunde scheint der erste Höhepunkt zum Greifen nah.

KT Gorique brachte Stimmung auf den Sonnenberg. Bild: Maximilian Preisig

Ambivalente Headliners

Tatsächlich bleibt KT Gorique – gemessen an der klassischen Festival-Stimmung – der einzige Höhepunkt des langen Abends. Denn zu den besten «Sendezeiten» stehen zwei Acts auf der Hauptbühne, die als unkonventionelle Headliner wohl überraschen, aber doch nicht für alle funktionieren. Der in Berlin lebende Musiker Bendik Giske bringt eine Solo-Saxophone Performance, die weder Fisch (Radikalität) noch Vogel (Zugänglichkeit) ist und mit zunehmender Länge einen eher langweilt als in Trance bringt.

Mit Zirkularatmung und elektronischen Effekten pumpt Giske seine Klangwolken, die zwar auch schön kreischen und ausfransen können, aber doch nie jene Wirkung erzielen, wie wenn ein durchtriebener Jazz-Saxophonist allein mit seinem Atem und seinen Spieltechniken diese Einheit eines Körper-Instrument-Organismus erreicht. Auf der Open Air Bühne verpuffte die Magie, die Giske vielleicht an einem kalten Winterabend in einem Clubraum erzielen könnte.

Free Jazz Space-Station

Musikalisch interessanter und auch energetischer war der Auftritt von Irreversible Entanglements au Chicago mit der Spoken Word/-Rapperin Moor Mother. Eine famose Formation. In dieser «Free Jazz Space Station» wurden Stimmungen generiert, die oft ziemlich wild und dann wieder beschwörend klangen. Moor Mother wirkte wie eine Zeremonialmeisterin, unterstützt von spitzen Trompeten-Fanfaren, wilden Saxophonritten und dunklen Bass-Pulsen.

«Listen, listen to me…...Wake up! Wake up!......We arrive, we arrive….Open the Gates!»

Mal murmelnd, mal eindringlich, redete sie in die Seele des Publikums. «What are you doing here?» Musik mit einer existenziellen Note hat an einem Open Air, wo die Menschen vor allem unterhalten werden wollen, einen schwierigen Stand. Das Jazz/Spoken Word-Quintett evozierte im Publikum ambivalente Gefühle, im Sinne von: Die Offenheit und der Mut der Veranstalter sind ja bewundernswert. Aber zu dieser feierlichen Mitternachtsstunde etwas Eingängigeres und Lieblicheres zu hören oder fröhlich mitzuhopsen wäre schon auch schön.

Luzerner Elektronik

Nichts da. Auch die meisten andern Acts, die sich auf der B-Stage oder im Boho’s abspielen, sind keine leichte Kost. Es ist toll, wie das B-Sides Team sein Publikum mit neuen Namen und unbekannten Soundwelten testet. Das macht kaum ein anderes Open Air. District Five aus Zürich wechselten zwischen brachialen Rockschüben und jazzigen R’n’B-Passagen. Aber das war handfeste Musik, die in ihrer heterogenen Gesamtwirkung auch Ränder ausreizte.

«District Five» hatte vielfältige Musik im Gepäck. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022)

Die beiden Luzerner Remo Helfenstein und Elischa Heller machten je ein vollelektronisches Solo-Set. Helfenstein mäanderte stimmungsmässig zwischen Dark Wave und Bubblegum, und schob zwischen seine instrumentales Gewummer auch mal einen eingängig schönen Popsong. Soundmässig radikal bewegte sich Elischa Heller, fast unsichtbar im farbigen Bühnenrauch hantierend, durch sein Universum aus experimentierfreudig clashenden Soundwelten und pathetischen Autotune-Gesängen.

Sängerin und Tänzerin

Die Konsens-Überraschung des Abends boten Flèche Love. Die Genferin Amina Cadelli mit algerischen Wurzen ist Sängerin von Kadebostany und wurde von zwei maskierten Musikerinnen begleitet. Die Frau hat nicht nur eine umfassende Stimme mit der sie Englisch, Spanisch und Arabisch singt. Sie ist auch eine einnehmende Tänzerin, die stark und selbstbewusst ihr musikalisches Multikulti aus orientalischen, lateinamerikanischen und nordischen Einflüssen in eine auch ästhetisch berührende Performance verwandelte.

Flèche Love präsentierte ein vielfältiges Multikulti. Bild: Milena Müller

Als Gesamteindruck vom Freitag bleibt eine Programmierung mit Ecken und Kanten, die ein aufgeschlossenes Publikum anspricht. Eines, das nicht mitfeiern will, was es kennt, sondern entdecken kann, was es vielleicht lieben lernt. Ob diese Rechnung auch in Zukunft aufgeht, bleibt offen. Ein Publikum kann man nicht erziehen. Es lässt sich höchstens verführen.

