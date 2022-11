Kriminalgericht 24 Einbrüche in 39 Tagen: Männer-Duo ergaunert trotz Einreisesperre Geld und Schmuck im Wert von über 100’000 Franken Ein Männer-Duo aus Albanien reiste vor zwei Jahren unerlaubt in die Schweiz. Eigentlich, um ehrliche Arbeit zu finden, wie sie sagten. Die Suche blieb erfolglos, stattdessen erbeuteten sie Kostbarkeiten im Wert von über 104'000 Franken. Nun landeten sie vor Gericht. Livia Fischer Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einbruch in ein Einfamilienhaus. Symbolbild: iStockphoto

Es war ein Städtetrip der speziellen Art. Während andere Touristinnen und Touristen in Luzern viel Geld liegenlassen, wurden zwei Albaner von Tag zu Tag reicher. Doch der Schuss ging nach hinten los. Mittlerweile sitzt der 32-Jährige in der Justizvollzugsanstalt Bostadel in Menzingen, sein zwei Jahre älterer Komplize ist in Stans hinter Gitter.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahl, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch sowie Widerhandlungen gegen das Ausländerintegrationsgesetz vor.

Reisesperre geschickt umgangen

So sollen die Angeklagten zwischen dem 10. November und dem 18. Dezember 2020 in Luzern, Emmenbrücke, Kriens, Ebikon und St.Niklausen in 24 Häuser und Wohnungen eingebrochen sein oder es zumindest versucht haben. Dabei verursachten sie Sachschäden von 45’500 Franken. In 16 Fällen erbeuteten sie Bargeld und Kostbarkeiten wie Schmuck und Uhren im Wert von über 104'000 Franken. Gewohnt haben sie in einem günstigen Hostel.

Und das, obwohl die Männer zu diesem Zeitpunkt gar nicht hätten in der Schweiz sein dürfen. Denn weil sie wegen Einbruchsdiebstählen bereits verurteilt worden waren, verhängte Dänemark eine Einreisesperre für den ganzen Schengenraum. Diese umgingen sie, indem sie die Nachnamen ihrer Ehefrauen angenommen hatten.

Sie wollten nur einen Job finden

Die Polizei schnappte sie just dann, als sie nach Albanien zurückkehren wollten. Exakt zwei Jahre nach dem ersten Einbruch mussten sich die Männer nun vor dem Kriminalgericht verantworten. Der ältere der beiden gab alles zu. Die meisten Einbrüche habe er aber allein verübt. Geplant seien sie nicht gewesen.

Via Dolmetscher liess er ausrichten: «Ich kam in die Schweiz, um normale Arbeit auf dem Bau zu finden. Dann bin ich aber doch da gelandet, wo ich gelandet bin.» An Details könne er sich nicht erinnern. Er habe zu dieser Zeit viel getrunken, täglich einen Liter Wodka laut Aussagen bei den Einvernahmen.

Den gestohlenen Schmuck habe er meist wenige hundert Meter von den Gebäuden entfernt weggeworfen, ohne zu wissen, wie viel er wert war. «Ich kannte hier niemanden und konnte ihn darum nirgends deponieren», so seine Erklärung.

Geldnot als Treiber für Einbrüche

Der Jüngere will nur bei den drei letzten Einbrüchen Wache gestanden haben. Geldnot habe ihn dazu gedrängt. «Wir gingen raus, machten einen Spaziergang, redeten und dann ist es passiert.»

Es sei nie seine Intention gewesen, kriminell zu werden. Schon in Dänemark sei er zu Unrecht verurteilt worden. In Luzern wollte auch er nur einen Job finden, um Geld heim zu bringen. Trotz Geldschulden in Albanien habe er sogar 3000 Euro geliehen, um hierherzukommen.

Die Geldnot der beiden spiegelte sich am Verhandlungstag zumindest in ihrer Kleidung nicht wider. Einer trug Adidas Schuhe und eine dünne Jacke von Snipes, der andere Schuhe und Shirt von Nike sowie eine Hilfiger Winterjacke.

Verteidiger wollen sofortige oder baldige Haftentlassung

Der Staatsanwalt forderte für beide das gleiche Strafmass: Drei Jahre unbedingt unter Anrechnung der Untersuchungshaft sowie ein Landesverweis von zehn Jahren.

Der Verteidiger des vollumfänglich geständigen Mannes fand die Freiheitsstrafe zu hoch. Sein Klient solle maximal zwei Jahre ins Gefängnis und entsprechend per sofort oder in einem Monat freigelassen werden. Der Anwalt des anderen hielt eine unbedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten für angemessen. Weil sein Mandant diese bereits abgesessen habe, sei er sofort zu entlassen und für die Überhaft zu entschädigen. Beim Landesverweis seien fünf Jahre genug.

Die letzten Worte der Angeklagten fielen kurz aus. Sie entschuldigten sich für ihre Taten – mehr hätten sie nicht zu sagen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen