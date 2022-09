Kriminalgericht Bedingte Freiheitsstrafe für sexuelle Handlung an Kind aus der Nachbarschaft Ein Eritreer wird zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten verurteilt. Gegen das Urteil haben der Beschuldigte wie auch die Staatsanwaltschaft Berufung angemeldet. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 08.09.2022, 09.00 Uhr

Der 33-jährige Mann hat an der Verhandlung am Luzerner Kriminalgericht von Mitte Juli alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestritten. Die Luzerner Staatsanwaltschaft beschuldigte den Eritreer, sich im Jahr 2015 an der sechsjährigen Tochter einer befreundeten Familie sexuell vergriffen zu haben.