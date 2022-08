Kriminalgericht Für die Vergewaltigung eines Kindes soll ein 33-Jähriger ein Jahr ins Gefängnis Im Jahr 2015 soll ein Eritreer die sechsjährige Tochter einer befreundeten Familie sexuell missbraucht haben. Sein Verteidiger bestreitet die Vorwürfe und fordert einen Freispruch. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 21.08.2022, 14.00 Uhr

Bei einer Veranstaltung im Jahr 2015 haben sich ein heute 33-jähriger Eritreer und eine Familie aus seiner Nachbarschaft kennen gelernt. Es entstand ein freundschaftliches Verhältnis, weshalb sich die Parteien in einer Luzerner Landgemeinde oft gegenseitig besuchten. Doch gegen Ende desselben Jahres distanzierten sich die Leute immer mehr voneinander.

Laut der Luzerner Staatsanwaltschaft hat sich die sechsjährige Tochter der Familie auffällig verhalten, wenn der Nachbar zu Besuch kam. So soll sie ihm plötzlich ihre Abneigung zu spüren gegeben haben oder dann habe sie sich entfernt und die Türen im Haus laut zugeknallt.

Besonders bemerkenswert war, als sie einmal geäussert habe, sie hasse den schwarzen Mann. Mit dieser Bezeichnung meinte sie unmissverständlich den dunkelhäutigen, damals 26-jährigen Ostafrikaner. An Silvester habe das Kind ihrer Mutter geschildert, dass dieser sie angefasst habe – und noch vieles mehr. Dann kam es zur Anzeige.

An der Verhandlung am Luzerner Kriminalgericht von letzter Woche musste sich der Beschuldigte, der inzwischen selber Vater ist, für mehrfache sexuelle Handlungen mit einem Kind, mehrfache sexuelle Nötigung und für Vergewaltigung verantworten. Der Staatsanwalt beantragte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren, davon sollte ein Jahr unbedingt zu vollziehen sein.

Geschehnisse glaubhaft dargelegt

«Bei Sexualdelikten kommt der Aussage der Beteiligten besondere Bedeutung zu», führte der Staatsanwalt zu Beginn der Verhandlung aus. Dabei verwies er auf die beiden audiovisuellen Einvernahmen des Mädchens, die elf Monate auseinandergelegen haben. Das Kind habe jeweils mit ihren Schilderungen die Geschehnisse glaubhaft dargelegt. Es sei bei ihren Berichten einzig nicht immer klar ersichtlich gewesen, ob es sich um einzelne oder mehrere Übergriffe gehandelt habe.

«Dass es sich dabei um erlebnisbasierte Ereignisse und nicht um ausgedachte Geschichten handelt, beweist die Konstanz und die Übereinstimmung nach so langer Zeit», betonte der Staatsanwalt. Laut der Anklageschrift haben sich das Kind und der Freund der Familie mehrmals alleine in der Wohnung, in welcher der Beschuldigte mit seiner Mutter lebte, aufgehalten. Dort soll er das Kind in einem Fall festgehalten und auf seinen Schoss gesetzt haben, seinen Intimbereich soll er dabei entblösst haben. «Bei diesem Vorfall hatte er sich über den Willen des Mädchens hinweggesetzt», ist die Anklage überzeugt.

Für den Verteidiger ist dieser Sachverhalt jedoch nicht erwiesen:

«Es liegen keine Aussagen der Eltern oder der Geschwister des Mädchens vor, anhand derer sich Rückschlüsse auf Sexualdelikte ziehen lassen.»

Eine Vergewaltigung eines Kindes würde Spuren hinterlassen, die auch Wochen später noch nachweisbar seien. Wenn es dazu gekommen wäre, hätte dies zumindest die Mutter feststellen können, meinte er.

Erst auf die Fragen der Polizistin reagiert

So klar und schlüssig wie der Staatsanwalt die Aussagen des Mädchens bei den audiovisuellen Einvernahmen auch einordnet, der Verteidiger sieht dies völlig anders. «An der zweiten Befragung ist aufgefallen, dass das Kind die Handlungen kaum mehr schildern konnte», sagte er. Im Gegenteil habe das Mädchen auffallend oft erst auf konkrete Fragen der Polizistin hin abgenickt.

Auch bei der Übersetzung hat es seiner Ansicht nach Schwierigkeiten gegeben. Die Dolmetscherin sei nicht in der Lage gewesen, den Sachverhalt richtig zu übersetzen. So habe sie nicht einordnen können, ob es zum Kontakt der Geschlechtsteile gekommen sei oder ob der Mann das Kind vielleicht am Po berührt habe. «Für eine Vergewaltigung ist hier kein Raum. Wir haben schwere Zweifel, dass sich dies so zugetragen hat, wie von der Anklage geschildert», unterstreicht er.

«Ich finde keine Antwort»

Die Aussagen des Beschuldigten hält er für glaubhaft. «Es trifft zu, dass die Familien ein gutes Verhältnis miteinander hatten. Mein Mandant hatte das Mädchen zur Begrüssung auf die Stirn geküsst und sie hat auch oft auf seinem Schoss Platz genommen. Das war jedoch in guter Absicht. Er hat auch viel mit ihr gespielt», fährt der Verteidiger fort. Er beantragt, seinen Mandanten von Schuld und Strafe freizusprechen.

Der Beschuldigte selber sagte, er habe keine sexuellen Handlungen vorgenommen. Auf die Frage der Richterin, warum ihn die Familie beschuldige, sich an der Tochter vergangen zu haben, meinte er: «Das habe ich mich oft gefragt, aber ich finde keine Antwort.»

