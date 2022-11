Kriminalgericht Luzern 47-Jähriger fordert mit geladener Waffe Geld zurück – das kommt ihn teuer zu stehen In einer Bar in Sursee haben sich zwei Kosovaren wegen eines Darlehens gestritten. Als der Schuldner den Gläubiger beleidigte, holte dieser eine Pistole. Dafür kassierte er nun eine Freiheitsstrafe. Roger Rüegger 07.11.2022, 05.00 Uhr

Bei einer zufälligen Begegnung in einer Bar in Sursee ist es vor fast genau vier Jahren zwischen zwei Männern zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Dabei ging es um einen Geldbetrag von mehreren hundert Franken, den ein heute 47-jähriger Kosovare einem Landsmann ausgeliehen hatte.

Als sich die beiden am 8. November 2018 in dem Lokal trafen, forderte der Gläubiger das Geld zurück. Weil der Schuldner der Aufforderung nicht nachkam, holte der andere Mann eine geladene Pistole, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Die Waffe hielt er seinem früheren Kollegen mehrmals an den Kopf.

Höhere Strafe als von der Anklage gefordert

Dafür musste er sich nun vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten. Der Staatsanwalt beantragte eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten bedingt und Landesverweis von 5 Jahren. Das Kriminalgericht verurteile den Beschuldigten unter anderem wegen Gefährdung des Lebens und Widerhandlungen gegen das Waffengesetz zu einer Freiheitsstrafe von 27 Monaten. «Von der ausgefällten Strafe sind 8 Monate unbedingt zu vollziehen, für die restlichen 19 Monate wird dem Beschuldigten bei einer Probezeit von 2 Jahren der bedingte Vollzug gewährt», heisst es im Urteil, das im Dispositiv vorliegt.

Der Beschuldigte wurde zudem für mehrere Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz verurteilt. Ausserdem hat er als Inhaber eines Betriebs zwei Landsleute beschäftigt, die keine Aufenthaltsbewilligung besitzen. Gegen einen lag eine Einreisesperre vor.

Unter dem Strich kam der Besuch der Bar, den Mann teuer zu stehen. Zur Haftstrafe gibt es eine Busse von rund 12'000 Franken und die Verfahrenskosten von 9'000 Franken muss er auch bezahlen.