Kriminalgericht Luzern Doppelt verurteilter Sexualstraftäter wegen mehrfacher Vergewaltigung einer 10-Jährigen erneut vor Gericht Am Donnerstag musste sich ein 29-Jähriger vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten. Er soll die Tochter seiner damaligen Partnerin mehrfach vergewaltigt haben – streitet jedoch alles ab. Livia Fischer Jetzt kommentieren 09.02.2023, 14.51 Uhr

Man sieht ihm nicht an, dass er direkt aus dem Gefängnis kommt. Herausgeputzt erscheint er am Donnerstagmorgen vor dem Kriminalgericht Luzern, trägt schwarze Lackschuhe, blaue Jeans, ein weisses Hemd. In seinen Haaren klebt Gel. Eigentlich käme er in weniger als sechs Wochen frei, dann hat er vier Jahre und zwei Monate abgesessen. Das Kantonsgericht verurteilte ihn wegen mehrfacher Vergewaltigung seiner Ex-Freundin.

Nun steht der Vorwurf im Raum, dass er auch deren Tochter vergewaltigt haben soll. Der heute 29-jährige Beschuldigte wohnte von November 2017 bis Dezember 2018 bei seiner damaligen Freundin in der Region Luzern. Die Hälfte der Woche war auch ihre Tochter bei ihnen.

Gemäss Anklageschrift begann der Missbrauch im Sommer 2018, Wochen vor ihrem 10. Geburtstag. Der doppelt vorbestrafte Sexualstraftäter – in seinem Heimatland Portugal wurde er laut dem Staatsanwalt bereits 2010 wegen Vergewaltigung einer damaligen Arbeitskollegin zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt – soll das Mädchen während etwa einem halben Jahr teils mehrmals wöchentlich missbraucht haben. Meistens dann, wenn er mit ihr allein zu Hause war, aber auch einmal in einem Auto sowie kurz nach der Trennung von der Mutter in einem Hotel. Zum Schweigen brachte er sie, indem er ihr mit dem Tod drohte.

Wortkarg und emotionslos

Zu Beginn der Verhandlung wird der forensisch psychiatrische Gutachter einvernommen. Er diagnostiziert beim Beschuldigten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung sowie eine Pädophiliestörung. Auch habe er eine niedrige Intelligenz. Wegen der Vorgeschichte schätzt er das Rückfallrisiko etwa doppelt so hoch ein wie bei anderen verurteilten Sexualstraftätern. Der Arzt empfiehlt eine stationäre Therapie, die vermutlich mindestens vier bis fünf Jahre dauern müsste, um erfolgversprechend sein zu können. Noch leugnet der Beschuldigte nämlich alle Delikte.

So auch bei der Befragung, die nach dem Gutachter folgte. Auf die Vorwürfe in der Anklageschrift angesprochen, antwortet er jedes Mal ohne auch nur eine Sekunde zu überlegen und ziemlich emotionslos: «Stimmt nicht.» Er ist überzeugt, dass das alles ein abgekartetes Spiel von Mutter und Tochter ist, um ihn noch länger hinter Gitter zu bringen. Das Mädchen habe ihn nie akzeptiert und stehe unter dem Einfluss der Mutter. Zu deren Motiv könne er nichts sagen. Der Verteidiger erklärt die passive Haltung seines Mandanten damit, dass er nun einfach vorsichtiger sei – schliesslich sei er schon einmal zu unrecht verurteilt worden.

Neun Jahre versus Freispruch

An die Unschuld des 29-Jährigen glaubt der Staatsanwalt keineswegs. Sein Plädoyer nutzt er darum dazu, die Glaubwürdigkeit des Mädchens zu unterstreichen. Ihre Aussagen seinen detailreich und schlüssig gewesen, ihre Reaktionen authentisch. Dass sie einfach eine Lügengeschichte auftischte, schliesst er aus. Der Verteidiger wiederum merkt an, nicht mal die Mutter glaube ihr – ein Punkt, bei dem sich die beiden Anwälte uneinig sind. So entgegnet der Staatsanwalt, die Mutter habe nur zu Beginn ungläubig reagiert, später aber selbst ausgesagt, sie könne sich nicht vorstellen, dass ihre Tochter so viel Fantasie habe, um dies alles zu erfinden.

Im Zentrum des Plädoyers des Verteidigers steht denn auch das Gutachten, das er stark kritisiert. Zuletzt verlangt er einen vollumfänglichen Freispruch. Demgegenüber steht die Forderung der Staatsanwaltschaft: neun weitere Jahre Haft, die Anordnung einer stationären Massnahme sowie ein verlängerter Landesverweis von zehn auf 15 Jahre. Und der Beschuldigte? Dieser schloss die Verhandlung einzig mit den Worten: «Das Urteil hätte ich gerne mündlich.» So wird es denn auch sein.

