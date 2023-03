Kriminalgericht Luzern: War es versuchte vorsätzliche Tötung?

Kriminalgericht Luzern Elektroschock verpasst und gewürgt: Ein Dreissigjähriger steht wegen versuchter vorsätzlicher Tötung vor Gericht Der Luzerner ist gleich wegen mehreren Delikten angeklagt. Angefangen vom Drogenhandel über illegalen Waffenbesitz bis hin zur versuchten vorsätzlichen Tötung. Er gibt alles zu – und schiebt's auf sein früheres Suchtproblem. Livia Fischer Jetzt kommentieren 01.03.2023, 19.02 Uhr

Er besass Dinge, die er nicht hätte besitzen dürfen. Ein Elektroschockgerät, ein Schmetterlingsmesser, eine geladene Pistole sowie ein unbewilligter Teleskopschlagstock. Das Elektroschockgerät kam an einem Novemberabend im Jahr 2017 zum Einsatz. An jenem Abend, an dem er versucht haben soll, eine Frau vorsätzlich zu töten. Es ist das schwerste Delikt, das die Staatsanwaltschaft dem dreissigjährigen Schweizer vorwirft.

In welcher Beziehung der Täter und das Opfer zueinander standen, geht weder aus den Akten hervor, noch wurde dies bei der Verhandlung am Mittwoch vor dem Luzerner Kriminalgericht klar. Der Beschuldigte sprach jedoch davon, sie geliebt zu haben. Sein Verteidiger beschrieb die Beziehung zwischen den beiden als ein «Auf und Ab», in der auch die Frau wusste, wie sie den Angeklagten zur Weissglut bringen konnte, und vor keinen Provokationen zurückschreckte.

Erinnerung weder möglich noch gewollt

Solche Provokationen soll es am Tatabend viele gegeben haben. Die Geschehnisse lassen sich so zusammenfassen: Als ihn die Klägerin zu Hause auf der Luzerner Landschaft aufsuchte, um 50 Franken zurückzufordern, hatte er bereits Bier getrunken sowie Kokain und Cannabis konsumiert. Mit dem Elektroschockgerät in der Hand öffnete er ihr die Tür, warf ihr die Note vor die Füsse und zog sie in seine Wohnung. Sie warf seinen Fernseher zu Boden, woraufhin er sie an ihren Haaren zerrte, sie würgte und mit dem Tod bedrohte. Die Fünfzigernote steckte er wieder ein.

Den Sachverhalt gab der Beschuldigte vor Gericht zu, nur den Tötungswillen stritt er ab. Darauf angesprochen, warum er sie dann mit dem Elektroschockgerät angegriffen und gewürgt habe, sagte er: «Es ist zu lange her, ich kann und will mich nicht mehr gross daran erinnern.» Wenn er den Vorfall rückblickend nüchtern betrachte, sei alles «ein Riesenfehler» gewesen, den er «zutiefst bereue». Auf weitere Fragen antwortete er oft mit einem «Weiss ich nicht» oder «Dazu sage ich nichts».

Mit Messer auf Mann eingestochen

Der zweite Vorfall, der vor Gericht detaillierter verhandelt wurde, war einer von April 2021, den der Angeklagte ebenfalls zugibt. Dabei schlug er einem anderen Mann, der ihm noch Geld schuldete, mit der Faust ins Gesicht und rammte ihm dann sein Klappmesser einmal von hinten in den linken Gesässbereich. Auch an diesem Tag soll der Dreissigjährige betrunken gewesen sein und Kokain und Cannabis konsumiert haben. Laut forensischem Gutachten lag beim Tatzeitpunkt jedoch keine verminderte Schuldfähigkeit vor.

Das Gerichtsurteil steht noch aus. Geht es nach der Staatsanwaltschaft, drohen ihm für alle Vergehen inklusive des Drogenhandels achteinhalb Jahre Haft. Zudem sei eine stationäre Massnahme unter Aufschub der Freiheitsstrafe zu verordnen. Bereits seit Mai lebt der Täter in einem Massnahmenzentrum. Der Verteidiger wiederum setzte sich dafür ein, dass sein Mandant nur zu zwei Jahren und sechs Monaten zu verurteilen sei, zwei Jahre davon unbedingt. Auf eine stationäre Massnahme sei zu verzichten.

Die grosse Differenz lässt sich damit erklären, dass der Verteidiger beim ersten Vorfall keine versuchte vorsätzliche Tötung erkennen will und beim zweiten nur eine einfache Körperverletzung und nicht auch noch eine versuchte schwere. Uneinig waren sich die Anwälte auch darüber, ob die Reue des Angeklagten aufrichtig ist. Ebenso darüber, ob es zu den Tätlichkeiten wegen des Drogeneinflusses oder der Persönlichkeitsstörung des Beschuldigten – die laut ihm übrigens nur auf Papier besteht – kam. Der Verteidiger war sich sicher: «Er ist älter und reifer geworden. Mit einem drogenfreien Leben ist auch ein deliktfreies Leben möglich.»