Kriminalgericht Luzern VBL-Chauffeur und Kundenberater haben Unfallprotokoll gefälscht Am Dienstag mussten sich die Männer vor Gericht verantworten – und wurden sogleich schuldig gesprochen. Insbesondere der Chauffeur verstrickte sich in widersprüchlichen Aussagen. Livia Fischer 1 Kommentar 16.11.2022, 05.00 Uhr

«Das ist krass falsch. So krass falsch», empört sich der Verteidiger. Er und sein Mandant, ein Kundenberater der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL), verlassen gerade den Gerichtsraum. Sie haben den Fall verloren. Schuldig gesprochen wurde auch ein VBL-Buschauffeur – die Männer haben zusammen ein Unfallprotokoll gefälscht. Sie fügten nachträglich etwa Zeichnungen auf der Unfallskizze hinzu und schoben bei den Unfallumständen einem Autofahrer die Schuld in die Schuhe.

Wegen Urkundenfälschung bestraft das Luzerner Kriminalgericht den Chauffeur zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen und den Kundenberater zu deren 20 à 120 Franken. Weiter soll der Chauffeur 300 Franken Busse wegen fahrlässiger Verletzung der Verkehrsregeln zahlen. Das mündlich verkündete Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidiger wollen auf das schriftliche Urteil warten, werden vermutlich aber Berufung einlegen.

Autofahrer soll Schuld zugegeben haben

Dazu, was am Nachmittag des 26. Januar 2021 genau passierte, gibt es verschiedene Versionen. Klar ist: Der Chauffeur lenkte in Luzern einen Bus Richtung Kriens, als es auf der Baselstrasse zu einer Streifkollision mit einem Auto kam. Unbestritten ist auch, dass der Kundenberater hinzugerufen wurde, um beim Ausfüllen des Unfallprotokolls zu helfen.

Noch vor dessen Eintreffen fotografierten die Beteiligten den Schaden und begannen, das Unfallprotokoll auszufüllen. «Weil der Autofahrer kaum Deutsch verstand, übernahm ich das», erzählte der Chauffeur und behauptete, der Portugiese habe die Schuld sofort auf sich genommen. Beide unterschrieben, der Autofahrer erhielt die Durchschlagkopie. Als der Kundenberater dann da war, hätten sie zu dritt das Original vervollständigt, da noch einige Punkte gefehlt hatten.

Schwache Erinnerung an frühere Aussage

Der Staatsanwalt wiederum argumentierte, die Schuldfrage sei vor Ort nicht geklärt worden. Der Autofahrer habe nichts von der anderen Protokollversion gewusst, als er den Unfallort verliess. Dass sich die Männer über die Verantwortlichkeit nicht einig wurden, sagte auch der Chauffeur in einer früheren Befragung. Nun vermochte er sich an diese Aussage «nicht so gut erinnern».

Widersprüchlichkeiten wie diese bewogen das Gericht letztlich dazu, dem Autofahrer mehr Glauben zu schenken als den zwei Angeklagten. Dessen Aussagen seien überzeugend, stringent und stimmig gewesen, ein Falschbelastungsmotiv fehle. Weiter zeigten die Fotos, dass der Autofahrer korrekt auf seiner Spur fuhr, während der hintere Teil des Busses die Sicherheitslinie übertritt. Das schienen auch die VBL so zu sehen, denn als sie die Bilder genauer anschauten, übernahmen sie entgegen einem ersten Entscheid den Schaden.

Unüberlegt gehandelt, weil er Polizist werden will

Während der Befragung vor Gericht verweigerte der Kundenberater seine Aussage. Zum Schluss der Verhandlung sagte er händeringend: «Mich belastet die ganze Sache. Ich weiss nicht, warum ich da bin.» Der Chauffeur stellte sich zum erneuten Mal auf den Standpunkt, er hätte von der Fälschung ja nichts gehabt.

Für den Staatsanwalt und das Gericht gäbe es aber ein plausibles Motiv für die «unüberlegte Handlung». Der Chauffeur befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls mitten im Einbürgerungsverfahren, weil er Polizist werden will. In der Aufregung hatte er wohl Angst, keinen sauberen Leumund mehr zu haben – obwohl ein kleiner Unfall dem keinen Abbruch getan hätte. Bei einem laufenden Gerichtsverfahren und nun auch während der zweijährigen Probezeit hingegen wird das Verfahren sistiert. So lange muss nun auch sein Traum warten.

