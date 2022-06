Kriminalgericht Luzern Trennung nur vorgetäuscht? Ehepaar soll über 80'000 Franken Sozialhilfe zu viel ergaunert haben Weil sie während mehreren Jahren offiziell von ihrem Mann getrennt wohnte, erhielt eine Frau für sich und die gemeinsamen Kinder mehr Sozialhilfe. Die Staatsanwaltschaft glaubt, es war Kalkül. Livia Fischer Jetzt kommentieren 10.06.2022, 16.00 Uhr

Ein in einer Luzerner Landgemeinde wohnendes Ehepaar aus Somalia erhielt während rund dreieinhalb Jahren 115'000 Franken Sozialhilfe, zugestanden wären ihnen laut Staatsanwaltschaft 34'100 Franken. Doch wie kam es dazu? War es arglistige Täuschung oder steckten bloss Verständigungsprobleme dahinter?

Darüber muss nun das Luzerner Kriminalgericht urteilen, wo sich das beschuldigte Paar diese Woche verantworten musste. Die Staatsanwaltschaft wirft den Eheleuten erwerbsmässigen Betrug vor.

Kleine Wohnung war mitunter Grund für Trennung

Ihre Liebesgeschichte zeugt einem Hin und Her. Zwar leben sie heute mit ihren drei Kindern zusammen – in einer geräumigeren Wohnung als noch vor ein paar Jahren –, sie hatten aber zwei Trennungen hinter sich. 2013 gaben sie bei der Sozialhilfebehörde erstmals an, wegen Streits bis auf weiteres getrennt leben zu wollen, woraufhin die Budgets getrennt wurden.

Nach einer kurzzeitigen Rückkehr des Mannes trennten sie sich erneut. Vor Gericht erklärte das Ehepaar, insbesondere ihre kleine 2,5-Zimmerwohnung habe für Anspannung gesorgt. Der Mann arbeitete oft nachts und konnte sich wegen der Kinder zu Hause nicht ausruhen.

So wurden die Dossiers nach der flüchtigen Wiedervereinigung nochmals entzweit, die Frau stellte eigene Anträge auf Sozialhilfe. Als Alleinerziehende erhielt sie mehr Geld, als wenn ihr verdienender Mann im gleichen Haushalt gewohnt hätte. Dieser meldete derweil bei Post und Gemeinde seinen Umzug an und schloss für seine neue Bleibe bei einem Bekannten eine Hausrats- und Privatpflichtversicherung ab. 2015 wurde das Ehepaar gerichtlich getrennt.

Ehemann hatte Hauptkleiderschrank stets bei Familie

Zur Anzeige kam es, weil der Mann bei Polizeikontrollen nicht an seinem neuen Wohnort anzutreffen war. Mindestens einmal wurde festgestellt, dass er bei seiner Frau nächtigte. Zudem behauptete sein damaliger Mitbewohner, der Beschuldigte habe nur eine Nacht bei ihm geschlafen.

Die Verteidiger zweifeln an der Glaubwürdigkeit des Zeugen; er habe «im Vollsuff einen Brand in seiner Wohnung verursacht» und sitze gerade eine dreijährige Strafe wegen Gewaltdelikten ab. Auch die Eheleute sagten vor Gericht, er habe viel Alkohol getrunken, sei dann aggressiv und teils handgreiflich geworden.

Deshalb, sowie aus Nähe zum Arbeitsweg, habe der Beschuldigte oft bei Freunden in der Agglomeration und der Stadt übernachtet. Zudem sei er an freien Wochenenden bei seiner Familie gewesen, um Zeit mit den Kindern zu verbringen. Was die Staatsanwaltschaft stutzig machte: Hier hatte er auch immer noch seinen Kleiderschrank. Seine Frau erklärte dies vor Gericht damit, dass der frühere Mitbewohner ihres Mannes davor ungefragt dessen Kleider angezogen und geklaut habe.

Staatsanwaltschaft fordert fünf Jahre Landesverweis

Trotzdem ist der Fall für den Staatsanwalt klar: Das Ehepaar habe ein «aufwendiges und perfides Lügengebäude» erstellt, um die Sozialbehörden zu täuschen. «Sie wollten mehr Geld in der Familienkasse, um sich einen höheren Lebensstandard finanzieren zu können», so seine Begründung. Er sieht den Ehemann als treibende Kraft. Demnach sei er zu einer bedingten Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu je 50 Franken zu verurteilen, die Frau zu 250 Tagessätzen zu je 30 Franken. Beide sollen die Schweiz für fünf Jahre verlassen müssen.

Die Verteidiger hingegen fordern Freispruch. Die Angeklagten hätten immer mit offenen Karten gespielt und nur die jeweilige Situation geschildert. Trotz der Schwierigkeiten hätten sie sich immer noch als Ehepaar verstanden. Während der gesamten Zeit hätten die Mitarbeitenden der Sozialhilfebehörden das Heft in der Hand gehabt.

Sie hätten auch die entsprechenden Formulare ausgefüllt, welche die Frau lediglich unterschrieb – wegen mangelnder Übersetzung teils ohne genau den Inhalt verstanden zu haben. Dass die Sozialleistungen überhöht gewesen sein sollen, habe sie weder erkennen können, noch sei es ihre Aufgabe gewesen.

Als die Beschuldigten das letzte Wort hatten, erhob der Mann seine Arme und sagte zur Einzelrichterin via Übersetzer: «Ich bin mit allem einverstanden, das in Ihren Augen gerecht ist.» Seine Frau wehrte sich gegen den geforderten Landesverweis. Sie wolle nicht nach Somalia zurück, ihren Töchtern drohe dort die Beschneidung. Auch ihre Lebensangst machte sie deutlich: «Mein Ex-Mann wurde im Bürgerkrieg getötet, im Körper meines jetzigen Mannes steckt eine Schusskugel.»

