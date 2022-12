Kriminalität «Menschenhändler lieben die Zentralschweiz»: Die Polizei konzentriert sich auf «einfachere Verbrechen» Stephan Fuchs betreut mit seinem Verein im Auftrag der Behörden schweizweit Opfer des Menschenhandels. Dieses Verbrechen gedeihe in der Zentralschweiz besonders gut, weil die Polizei hier wegschauen müsse, sagt der Luzerner im Interview. Interview: Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 15.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Menschenhandel ist laut dem Experten Stephan Fuchs für die meisten nicht sichtbar – und floriert auch deshalb so stark. Bild: Pius Amrein (Luzern, 28. November 2022)

Mitten in unserer Gesellschaft werden Menschen aus dem Ausland ausgebeutet. Und das meist ohne Konsequenzen für die Täterschaft. Der Menschenhandel floriert auch in der Zentralschweiz, stellte kürzlich die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration FIZ fest. Zu wenig Ressourcen stünden bei der Polizei zur Verfügung – gerade auch in Luzern als grösstem Kanton der Region. Selbst bei der geplanten Aufstockung des Korps müsse man Prioritäten setzen, räumte Kripo-Chef Jürg Wobmann gegenüber unserer Zeitung ein.

Welche Konsequenzen das für die Opfer und letztlich auch für die Kriminalitätsbekämpfung hat, weiss Stephan Fuchs. Der 55-Jährige ist Co-Leiter des Vereins Trafficking.ch (siehe Box). Die Organisation betreut unter anderem Opfer und Zeugen des Menschenhandels.

Verein wird nächstes Jahr zehnjährig Stephan Fuchs (55) ist Co-Leiter des Vereins Trafficking.ch, welchen er 2013 gegründet hat. Fuchs ist in der Stadt Luzern aufgewachsen und hat den Verein aus Frustration ins Leben gerufen, wie er sagt. So seien die Opfer von Menschenhandel, darunter auch Männer, früher oft alleine gelassen worden. Trafficking.ch setzt genau hier an: Opfer und Zeugen des Menschenhandels sowie anderer Zwangs- und Ausbeutungssituationen werden in der Organisation betreut und begleitet. Dafür steht ein Schutzhaus bereit. Die Opfer und Zeugen werden in der Regel von den zuständigen Polizeikorps und Staatsanwaltschaften an Trafficking.ch überwiesen. Die jeweiligen Kosten werden über die Opferberatungsstelle des betreffenden Kantons verrechnet. Ein weiterer Teil des Budgets wird vom Bundesamt für Polizei (Fedpol) gedeckt. Die politisch wie konfessionell unabhängige und neutrale Organisation bietet auch regelmässig Schulungen und Trainings für Strafverfolgungsbehörden und andere Institutionen an. Kürzlich folgte Stephan Fuchs beispielsweise einer Einladung des deutschen Bundeskriminalamts nach Wiesbaden. (avd)

In welchem Zustand befinden sich Opfer des Menschenhandels, wenn sie zu Ihnen kommen?

Stephan Fuchs: Für die Personen bricht eine Welt zusammen. Sie haben Angst vor Konsequenzen der Migrationsbehörden, aber auch davor, dass die Zuhälter ihre Drohungen in die Tat umsetzen und der eigenen Familie im Heimatland etwas antun. Die Angst vor Konsequenzen ist innerhalb von Familienstrukturen noch grösser als in grösseren kriminellen Organisationen. Bei letzteren kann noch eher eine Person ersetzt werden.

Die Betroffenen kommen für eine Bedenkfrist von 30 Tagen in Ihr Schutzhaus, wo sie sich überlegen können, ob sie Anzeige erstatten. Manchmal wird die Frist von der jeweiligen Staatsanwaltschaft auch verlängert. Welche Phasen durchleben die Opfer und Zeugen?

Das sind starke Wellen. Auf die anfängliche Angst folgt eine Phase der Euphorie, weil sich die Personen über ihre aktuelle Sicherheit bewusst werden und sich Gedanken erlauben, das Verhalten der Täterschaft sühnen zu lassen. Dann folgt wieder eine Phase der Ernüchterung, weil eine Anzeige auch die Gefahr bringen kann, dass die Täterschaft sich revanchiert. Diese Wellen können sich mehrfach wiederholen.

Und wie viele entscheiden sich am Schluss für eine Anzeige?

Eine Mehrheit. Wobei wir nie jemanden zu einem Entscheid drängen.

Was würden Sie einem Mann sagen, der auf dem Strassenstrich nach billigem Sex sucht?

Ich versuche, auf eine moralische Aussage zu verzichten, weil mir so etwas nicht zusteht. Die Prostitution ist in der Schweiz ein anerkanntes Gewerbe, und auch das Bedürfnis nach billigem Sex kann ich nachvollziehen. Aber die Frau wird dann nicht als Mensch, sondern als Ware angesehen. Und oft müssen die Frauen das Geld an die Zuhälterin oder den Zuhälter weitergeben. Die Abhängigkeit wird noch verstärkt, wenn Drogen im Spiel sind. Der Strassenstrich deckt aber nur einen Teil des Menschenhandels ab.

Also sind auch Prostituierte betroffen, die in Bordellen anschaffen oder ihre Dienste vermeintlich selbstständig im Netz anbieten?

Genau. Am Tag vor unserem Interview habe ich die Einträge auf einem Online-Inserateportal durchforstet. Für den Kanton Luzern wurden 429 Personen angezeigt, die sexuelle Dienste anbieten. Auf die Bevölkerung umgerechnet sind das 0,1 Prozent der Luzernerinnen und Luzerner. Selbst für das beschauliche Wolhusen wurden drei Treffer angezeigt. Zum Vergleich: Für den Kanton Zürich war die Quote mit 0,08 Prozent tiefer.

Nun steckt aber nicht hinter jeder Sexarbeiterin ein Verbrechen wie Menschenhandel.

Das nicht. Aber ausgeschlossen werden kann das aufgrund mangelnder Kontrollen durch die Polizei auch nicht. Und das, obwohl hohe Geldsummen umgesetzt werden. Gemäss einer Studie verdient eine Prostituierte 125'000 Franken pro Jahr, was unsere Erfahrungen bestätigen. Hochgerechnet auf die 429 Personen sind das 53,5 Millionen Franken, die allein im Kanton Luzern generiert werden.

Und das Geld wird nicht versteuert?

In vielen Fällen nicht. Unserer Erfahrung nach müssen Sexarbeiterinnen 50 bis 70 Prozent der Einnahmen der Zuhälterin oder dem Zuhälter abgeben. In einem Fall weiss ich von einer Frau, die nur Schoggi als Lohn erhalten hat. Das Geld investieren die Zuhälter schwarz in einen Mercedes, in Immobilien, Drogengeschäfte, oder es fliessen Beträge ins Ausland.

Welche Kanäle werden für die Transfers genutzt?

Um die gängigen Finanzkontrollen zu umgehen, setzt die Täterschaft auf das muslimische Hawala-System, das auf Vertrauen beruht. Hierzu reicht es zum Beispiel, in der Schweiz einen Zettel mit einem Code auszuhändigen. Dieser Code kann im Heimatland dann gegen einen Barbetrag eingetauscht werden. Für physische Transporte werden Zollbehörden geschmiert oder überteuerte Waren gekauft. Die Geldströme konnten bei aufwendigen Ermittlungen nicht nur in eine Richtung festgestellt werden, etwa nach Nigeria oder Thailand, sondern auch zurück nach Europa.

Welche Rolle spielen die Schweiz und besonders die Zentralschweiz dabei?

Beim Menschenhandel gibt es die Süd-Nord-Route durch Europa, nämlich zwischen Genua und Antwerpen. Diese Route führt auch durch die Schweiz und die Zentralschweiz. Aktuellstes Beispiel war ein Lieferwagen, den die Kantonspolizei Nidwalden im September zufälligerweise angehalten hat. Im Fahrzeug befanden sich 23 Personen aus Afghanistan, Indien, Syrien und Bangladesch. Gegen den Fahrer, einen 27-jährigen, in Italien wohnhaften Gambier, wird nun wegen Menschenschmuggels ermittelt. Welches Glück diese Leute hatten, illustriert ein Schicksal, das sich vor drei Jahren im englischen Essex ereignet hat: In einem LKW wurden 39 Leichen gefunden. In den meisten Fällen werden Menschen unbemerkt durch Europa transportiert – oder aber die Polizei ermittelt nicht wegen Menschenhandels.

Wie meinen Sie das?

Ermittlungen wegen Menschenhandels sind sehr personal- und kostenintensiv. Allein das Abhören eines Smartphones kostet pro SIM-Karte ein paar tausend Franken. Das wird umso teurer, weil die meisten Täter jeden Tag eine neue SIM-Karte nutzen. Und wenn nicht wie kürzlich in Basel-Stadt die Politik explizit mehr Gelder für Ermittlungen im Bereich Menschenhandel spricht, fehlen die Ressourcen. Dann konzentriert sich die Polizei auf Straftaten, die zwar im Zusammenhang mit Menschenhandel stehen, aber einfacher zu ermitteln sind; zum Beispiel Verstösse gegen das Ausländergesetz.

Wie steht es um die Zentralschweiz?

Zusammen mit den beiden Appenzell und dem Wallis bilden die Zentralschweizer Kantone das Schlusslicht. Das hat nicht mit fehlendem Engagement zu tun. Der verantwortliche Fachgruppenleiter bei der Luzerner Polizei setzt sich stark für die Bekämpfung von Sexualdelikten ein. Aber auch so viel Herzblut hat Grenzen, wenn Geld und Ressourcen fehlen. Als Folge lieben Täter die Region. Hier haben sie wenig bis nichts zu befürchten.

Wie gefährlich ist das?

Das ist eine doppelt gefährliche Entwicklung. Einerseits beschleunigt Menschenhandel andere Verbrechen wie Drogenhandel, Geldwäscherei und Korruption. Andererseits stellen wir einen sogenannten Pull-Effekt fest: Weil das Geschäft so floriert, zieht das weitere Zuhälter an, die ihrerseits Menschen für Prostitution und andere Zwangsarbeit hierherholen. Das Problem verschärft sich. Unsere Gesellschaft steht vor einem Entscheid: Soll der Menschenhandel weiterhin toleriert werden auf die Gefahr hin, dass noch mehr Menschen darunter leiden und sich weitere Kriminalitätsfelder entwickeln? Oder soll der Menschenhandel bekämpft werden – und zwar mit wesentlich mehr Ressourcen?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen