Luzerner Staatsanwaltschaft sagt der Mafia den Kampf an

Kriminalität Luzerner Staatsanwaltschaft sagt Mafia den Kampf an – und fordert mehr Ressourcen Banden aus Albanien, Italien und Nigeria nutzen vermehrt Luzern als Umschlagplatz für Drogengeschäfte, Geldwäscherei und Menschenhandel. Die Luzerner Staatsanwaltschaft will der organisierten Kriminalität den Riegel schieben – mit mehr Personal. 14.03.2023, 17.24 Uhr

Der Tipp kam von Europol. Die europäische Polizeibehörde konnte den Code eines Telefonnetzwerks mit Kryptoverschlüsselung knacken und identifizierte so eine Zelle der albanischen Mafia, die vom April 2020 bis März 2021 im internationalen Drogenhandel aktiv war. Hauptquartier war eine Luzerner Landgemeinde. Darum reichte die Bundesanwaltschaft die Informationen von Europol an die Luzerner Staatsanwaltschaft weiter.

Bei der «Aktion Highway» ist eine beträchtliche Menge Kokain gefunden worden. Bild: PD

Diese ordnete acht Hausdurchsuchungen und 48 Einvernahmen an. Sie nahm zusammen mit der Luzerner Polizei eine Hauptperson, fünf Mittäter und weitere 21 involvierte Personen fest. Dem Drogenring konnte der Handel von rund 82 Kilo Kokain mit einem Verkaufswert von rund 6,4 Millionen Franken nachgewiesen werden. Der Stoff wurde von Südamerika über Holland in die Schweiz importiert. Die bisher gesprochenen Urteile? Mehrjährige Haftstrafen. Die «Aktion Highway» war ein Grosserfolg für die Luzerner Strafverfolgungsbehörden. Aber auch nur die Spitze des Eisbergs.

Beschlagnahmt wurde auch Bargeld in der Höhe von rund 160'000 Franken. Bild: PD

«Müssen unbedingt nachziehen»

Schwere und organisierte Kriminalität ist im Kanton Luzern auf dem Vormarsch. Neben mafiösen Gruppen aus Albanien lassen sich auch solche aus Italien und Nigeria hier nieder. Hier, das ist ein Abschnitt auf der Nord-Süd-Achse, auf dem die Kriminellen praktisch nichts zu befürchten haben. In Basel und Zürich, sagte der Oberstaatsanwalt Daniel Burri am Dienstag anlässlich der Präsentation des Jahresberichts, hätten die Behörden ihr Engagement bereits verstärkt.

«Jetzt müssen wir unbedingt nachziehen, bevor wir die Kontrolle verlieren.»

Im Fokus steht der Kampf gegen den Drogenhandel. Aber auch der Geldwäscherei, dem Waffen- und Menschenhandel will Burri den Riegel schieben. Doch gerade im Bereich Menschenhandel fehlen der Luzerner Polizei die Ressourcen, wie unsere Zeitung berichtete. Weil Polizistinnen und Staatsanwälte Hand in Hand arbeiten, müssen die Ressourcen aufeinander abgestimmt sein. Darum steht der Menschenhandel auch bei der Staatsanwaltschaft vorerst nicht zuoberst auf der Prioritätenliste. Doch Daniel Burri sagt auf Nachfrage klar: «Wir müssen das unbedingt angehen! Auf Stufe Bund gibt es bereits einen entsprechenden Aktionsplan. Um diesen umzusetzen, braucht es bei der Polizei mehr Ressourcen.»

Mehr Assistenten ab 2024

Mehr Ressourcen verlangt nun auch der Luzerner Oberstaatsanwalt, um vorerst mehr gegen die Drogenmafia zu unternehmen. Denn die Verfahren seien aufwendig, praktisch jeder Schritt müsse von einem federführenden Staatsanwalt geplant und angeordnet werden. Wie viel Personal Burri konkret verlangt, kann er mit Verweis auf den laufenden politischen Prozess noch nicht sagen. Klar ist: Im Fokus stehen mehr Staatsanwaltsassistentinnen und -assistenten, schrittweise ab 2024. Sie verfügen über eine juristische Ausbildung, dürfen Fälle übernehmen – und können vom Gesamtregierungsrat im Rahmen des regulären Budgetprozesses bewilligt werden. Die Staatsanwaltschaft beschäftigt derzeit 159 Mitarbeitende, davon sind 62 Prozent Frauen.

Der definitive politische Entscheid ist noch nicht gefällt. Wohl auch deshalb betonte Daniel Burri vor den Medien mehrfach, wie wichtig die Aufstockung sei. Dazu konnte er sich auch auf aktuelle Zahlen stützen. So hat die Luzerner Staatsanwaltschaft letztes Jahr 51’273 neue Fälle registriert. Das sind nur gerade 643 Fälle weniger als im Rekordjahr 2017. Die Komplexität der Fälle ist im Vergleich zu 2017 aber deutlich gestiegen. So sind letztes Jahr 555 Fälle als Anklagen vor Gericht gelangt – 162 mehr als fünf Jahre zuvor. Alleine 216 Anklagen davon gingen an das Kriminalgericht, wovon rund ein Viertel der Fälle den grossen gewerbs- und bandenmässigen Drogenhandel betraf. Nur 2021 kam es zu mehr Gerichtsfällen. Das aber vor allem an Personen, die geahndete Verstösse gegen Corona-Schutzmassnahmen nicht akzeptieren wollten, oder die den Staat um Corona-Kredite geprellt haben.

Anteil der erledigten Fälle sinkt

Das Plus an Fällen, die zudem immer aufwendiger werden, hat auch den Erledigungsquotienten hinuntergedrückt. Im Verhältnis der eingegangenen Fälle konnte die Staatsanwaltschaft letztes Jahr nur noch 95 Prozent erledigen. In den Coronajahren 2020 und 2021 waren es rund 100 Prozent. Die Mehrheit der Fälle betrafen wie immer Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz. Im Vergleich zum Vorjahr angestiegen sind aber auch Delikte gegen die Freiheit oder Leib und Leben. Dabei handelt es sich immer um Fälle, welche die Staatsanwaltschaft bearbeitet hat, und nicht um eine Kriminalitätsstatistik.

Jugenddelikte: Mehr Schlägereien Die Jugendanwaltschaft verzeichnete letztes Jahr im Kanton Luzern 1478 neue Fälle. Das sind 141 weniger als 2021 und 385 weniger als 2020. Entsprechend bilanzierte Oberstaatsanwalt Daniel Burri, dass die Situation gerade im Vergleich zu anderen Städten ruhig sei. Allerdings werde ein Anstieg von Schlägereien beobachtet. 43 solche Delikte, die als Tätlichkeit registriert werden, gab es 2022. Fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. «Darum müssen wir die Lage im Auge behalten», sagte Burri. (avd)

Weil die Staatsanwälte Delikte mit Bussen, Freiheitsstrafen bis sechs Monaten und Geldstrafen bis 180 Tagessätzen eigenhändig mit Strafbefehlen erledigen können, hat sich das Plus an Fällen positiv auf die Einnahmen ausgewirkt. Über 10 Millionen Franken an Bussen und Geldstrafen kamen 2022 zusammen, dazu über 8,3 Millionen Franken an Gebühren. Damit bleiben bei einem Aufwand von 34 Millionen Franken und einem Ertrag von 20 Millionen rund 14 Millionen Franken zu Lasten der Steuerzahlenden übrig.

Weniger Haft beantragt Die Staatsanwaltschaft Luzern hat letztes Jahr 144 Haftfälle behandelt. Das sind so wenige wie seit Jahren nicht mehr. Zum Vergleich: 2017 lag die Zahl noch bei 251. Von den 144 Fällen betrafen 127 eine neue Anordnung von Haft oder Ersatzmassnahmen, in 66 Fällen haben die Staatsanwälte beim Zwangsmassnahmengericht eine Verlängerung der Massnahme beantragt, in sechs Fällen stellte die beschuldigte Person ein Gesuch um Haftentlassung. Meistens dauerte die Untersuchungshaft 30 bis 60 Tage. (avd)

Bei der Luzerner Polizei werden die Ressourcen bereits erhöht. So werden schrittweise zusätzlich 118 Vollzeitstellen geschaffen. Der Luzerner Kantonsrat hat den Plänen im letzten Oktober zugestimmt. Nun geht es laut Daniel Burri darum, dass die Staatsanwaltschaft mit dieser Entwicklung schritthalten kann. «Nur dann kann die organisierte Kriminalität wirksam bekämpft werden.»