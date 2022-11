Kriminalität Menschenhandel im Kanton Luzern floriert, weil die Polizei zu wenig Personal hat Gemäss Kriminalstatistik kommt Menschenhandel im Kanton Luzern praktisch nicht vor. Ein Trugschluss, wie eine Fachstelle und die Polizei betonen. Es brauche aktive Ermittlungen – und für diese das nötige Personal. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Demonstrierende machten kürzlich in Luzern auf den Menschenhandel aufmerksam. Bild: Urs Flüeler / Keystone (15. Oktober 2022)

Moderne Sklaverei? Doch nicht im Kanton Luzern! Zu diesem Schluss könnte kommen, wer die Kriminalstatistiken der letzten Jahre studiert. Zwischen 2018 und 2021 hat die Luzerner Polizei gerade einmal einen Fall von Menschenhandel registriert. Als Menschenhandel gilt, wenn jemand durch Gewalt, Täuschung, Drohung oder Nötigung angeworben, vermittelt und ausgebeutet wird. Und das kommt sehr wohl auch im Kanton Luzern vor, wie Doro Winkler erklärt. Sie ist Bereichsleiterin bei der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration FIZ. Die Organisation hat sich auf die Betreuung von Opfern des Menschenhandels spezialisiert – und ist durch einen Kooperationsvertrag seit 2011 auch im Kanton Luzern tätig.

Laut Winkler ist Menschenhandel ein sogenanntes Hol-Delikt:

«Es braucht aktive Ermittlungen, um Fälle zu entdecken, die Opfer zu schützen und die Täter allenfalls der Strafverfolgung zuzuweisen.»

So untätig, wie es die Kriminalstatistik glauben lässt, sei die Luzerner Polizei nicht. Gemäss FIZ-Statistik hat es letztes Jahr sieben Fälle mit einem Tatortbezug zum Kanton Luzern gegeben. Dabei handelt es sich um Fälle, in denen sich Betroffene gegen einen strafrechtlichen Weg entscheiden. Die Zusammenarbeit mit der Luzerner Polizei erachtet Winkler als gut. «Es gibt definitiv Kantone, die weniger unternehmen.»

Mehr Ressourcen benötigt

Luft nach oben habe aber auch Luzern. Doro Winkler fordert: «Es braucht genügend Ressourcen bei der Strafverfolgung, bei Polizei und Staatsanwaltschaft, die auch spezialisiert sein müssen.» Denn die Bekämpfung dieses Verbrechens brauche spezialisiertes Wissen über die Mechanismen der Ausbeutung und sei eine Verbundaufgabe zwischen kantonalen Stellen, allenfalls Gemeinden, Fachstellen und der Polizei. «Ist in diesem Verbund ein Glied geschwächt, wirkt sich das natürlich auf die ganze Arbeit aus.»

Die Einschätzung der Expertin deckt sich mit einem Bericht, den die Bundespolizei Fedpol Mitte September veröffentlicht hat. Demnach wird Luzern als Kanton mit mittlerem Risiko für Menschenhandel dargestellt, die Bemühungen zur Bekämpfung seien knapp ausreichend. Die Opfer sind überwiegend im Sexgewerbe und bei der Arbeitsausbeutung in anderen Branchen zu finden. 86 Prozent sind im Kanton Luzern gemäss Bericht Frauen. Sie stammen vor allem aus Thailand, Ungarn, Bulgarien und Eritrea. Ähnlich sehen die gesamtschweizerischen Zahlen aus. Gemäss der Schweizer Plattform gegen Menschenhandel, an der auch die Fachstelle FIZ beteiligt ist, wurden letztes Jahr 207 neue Opfer von Menschenhandel identifiziert. Die Zahl der Opfer steigt jedes Jahr. 2019 waren es noch 142.

Von Thailand an die Baselstrasse gelotst

Zurück nach Luzern, wo ein Jahr statistisch doch auffällig war. 2017 hat die Polizei gemäss Jahresbericht 26 Fälle von Menschenhandel registriert. Dabei handelte es sich um eine Thailänderin, welche als Bordellbetreiberin Sexarbeiterinnen ohne gültige Aufenthalts- und Arbeitspapiere übernommen, sie zur Prostitution gezwungen und finanziell ausgebeutet hat. Die Staatsanwaltschaft schrieb in ihrer Anklage später von mindestens 29 Frauen, die unter falschen Versprechungen von Thailand nach Luzern gelotst wurden. Die Bordellbesitzerin soll für 6,5 Jahre ins Gefängnis, fordert die Staatsanwaltschaft. Das Gerichtsverfahren dürfte nach Auskunft des Kriminalgerichts im kommenden Frühling stattfinden.

Simon Steger, Leiter Fachgruppe Sexualdelikte bei der Luzerner Polizei. PD

Die Ermittlungen zum Fall fanden noch zu gesetzlichen Bedingungen statt, die für die Polizei nicht optimal waren. Erst seit 2020 sind Sexbetriebe im Kanton Luzern bewilligungspflichtig und die Polizei kann jederzeit einen Betrieb betreten und kontrollieren. Doch dann kam die Covid-Pandemie inklusive Einschränkungen im Prostitutionsgewerbe. Diese ist ein Grund für die tiefen Zahlen der letzten beiden Jahre. Gewichtiger ist aber die Personalnot, wie Simon Steger auf Anfrage erklärt. Steger ist Chef der Fachgruppe Sexualdelikte bei der Luzerner Polizei. Die Gruppe ist verantwortlich für die Aufklärung von Vergewaltigungen und sexuellem Missbrauch, aber auch die Bekämpfung der Pornografie und des Menschenhandels stehen im Aufgabenheft. Die zwölf Mitarbeitende zählende Gruppe mit 1020 Stellenprozenten müsse stark priorisieren.

Für die Bekämpfung des Menschenhandels verfügen vier Polizistinnen und Polizisten über eine entsprechende zusätzliche Schulung.

«Sie arbeiten aber nicht hauptsächlich in diesem Bereich, sondern nur punktuell. Das ist klar zu wenig.»

Zumal sich der Menschenhandel nicht nur auf die sexuelle Ausbeutung beschränke, sondern auch rein wirtschaftlicher Art in Branchen wie dem Baugewerbe, in der privaten Betreuung oder in Kosmetik- und Beautysalons vorkomme. Steger schätzt, dass mindestens sechs Polizistinnen und Polizisten vollamtlich eingesetzt werden müssten, um den Menschenhandel im Kanton wirksam zu bekämpfen. Und das sei eigentlich nötig, denn: «Wie auch in anderen Kriminalitätsfeldern wie etwa dem Drogenhandel sehen wir auch beim Menschenhandel, dass Luzern für Kriminelle attraktiv ist und aufgrund der begrenzten Möglichkeiten der Polizei auch attraktiv bleibt. Deshalb ist auch eine enge und vernetzte Fallführung unter Einbezug der Staatsanwaltschaft wichtig.»

Dunkle Geschäfte im Verborgenen

Für Simon Steger und seine Fachgruppe dürfte es frustrierend sein, zuschauen zu müssen, wie hinter mancher Fassade Menschen aus dem Ausland zur Prostitution oder zu einer anderen Arbeit gezwungen werden. Er selbst sagt diplomatisch dazu: «Wir geben im Rahmen unserer Möglichkeiten unser Bestes, um Menschenhandel zu bekämpfen.» Dabei müsse sich die Polizei immer wieder neuen Begebenheiten anpassen. Die Komplexität in diesem Gewerbe – bestehend aus Sexarbeitenden, Immobilienbesitzerinnen und -verwaltern, Menschenhändlern und Zuhälterinnen – würden die knappen polizeilichen Ressourcen vor kaum zu bewältigende Herausforderungen stellen. Dazu kämen Nebenerscheinungen in Form von Betäubungsmitteldelikten, Geldwäscherei oder Widerhandlungen gegen das Waffengesetz.

Der moderne Sklavenhandel findet Verborgenen statt. Die Strukturen variieren laut Steger von der Kleinfamilie aus Osteuropa bis zum weitverzweigten Unternehmen mit Wurzeln in Thailand. Die Opfer hätten selten bis nie Vertrauen in die Polizei. Umso wichtiger seien Organisationen wie die FIZ. Diese kümmern sich während der sogenannten 30-tägigen Ruhe- und Bedenkfrist um die Opfer. Sie können sich in einer geschützten Umgebung überlegen, ob sie sich der Polizei anvertrauen, um die Menschenhändler zur Verantwortung zu ziehen. Etwas, wozu Steger und sein Team gerne mehr beitragen würden – wenn sie könnten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen