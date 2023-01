Künstliche Intelligenz Wenn der Roboter die Prüfung schreibt: So reagieren Luzerner Schulen auf Chatbots Mit ChatGPT kann erstmals ein Roboter natürliche Sprache verstehen und schreiben. Sollen Schulen den Zugang dazu sperren? Nein, heisst es im Kanton Luzern. Doch der Umgang mit der künstlichen Intelligenz muss erst noch gelernt werden. Christian Glaus Jetzt kommentieren 24.01.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

ChatGPT ist ein Sprachprozessor, der natürliche Sprache verstehen und schreiben kann. Es wird in vielen Branchen eingesetzt, aber es gibt Bedenken über seine missbräuchliche Verwendung, insbesondere, wenn Schüler und Studierende es nutzen, um Arbeiten zu schreiben. Ein ethisch und verantwortungsvoller Umgang mit ChatGPT ist deshalb wichtig.

Diesen Einstieg hat ein Roboter geschrieben. ChatGPT ist im Internet gratis zugänglich und sorgt derzeit für Furore, weil die Maschine dank künstlicher Intelligenz in der Lage ist, fast wie ein Mensch zu schreiben.

Auch in den Luzerner Bildungsinstitutionen wird intensiv über solche Chatbots diskutiert. So etwa an der Kanti Alpenquai, bestätigt Hans Hirschi, Rektor der grössten Kantonsschule Luzerns. Er ist überzeugt, dass der technologische Fortschritt das Arbeiten verändern wird. «Chatbots einfach aus der Schule auszuschliessen, würde deshalb zu kurz greifen. Ziel muss sein, einen sinnvollen Umgang damit zu finden.»

Müssen die Schulen ihre Lernziele anpassen?

Hirschi sagt, dass Chatbots und künstliche Intelligenz «ganz bestimmt» zu einem Unterrichtsthema würden. Dabei könne es um die Funktionsweise gehen, aber auch um rechtliche und ethische Fragen. Geklärt werden müsse auch, wie sich der technologische Fortschritt auf den Lernprozess auswirke und ob die Lernziele angepasst werden müssen. «Die Diskussion steht jedoch noch am Anfang.»

Das Departement Informatik der Hochschule Luzern befasst sich mit künstlicher Intelligenz und mit Chatbots. Bild: PD/Franca Pedrazzetti

Die Universität Luzern hat bereits Mitte Dezember Infoveranstaltungen für Dozierende und Mitarbeitende durchgeführt. Man sehe beim Einsatz von Chatbots «durchaus Potenzial in verschiedenen Anwendungsbereichen», schreibt Mediensprecher Dave Schläpfer. Intern seien Überlegungen zum Umgang mit ChatGPT und zu dessen Einsatz im Gang.

An der Hochschule Luzern (HSLU) hat das Departement Informatik einen Ausbildungs- und Forschungsschwerpunkt im Bereich künstliche Intelligenz. Die HSLU sitzt also quasi an der Quelle und befasst sich auch mit Chatbots, wie Sprecher Martin Zimmermann erklärt. «An mehreren Departementen haben bereits Workshops für Dozierende stattgefunden, wo die Funktionsweise von ChatGPT erläutert sowie Leitplanken für den Einsatz im Unterricht angedacht wurden.» Die Erfahrungen und Lösungsansätze würden Ende Monat an einer nationalen Ausbildungskonferenz diskutiert. Wichtig ist für die HSLU, dass alle Schweizer Hochschulen einen gemeinsamen Umgang damit finden.

HSLU: Neue Software gegen Plagiate

Dabei geht es auch darum, Grenzen zu definieren. Wenn Schülerinnen und Studenten den Computer ganze Prüfungsarbeiten schreiben lassen, ist das problematisch. Ob die HSLU darauf reagiert und beispielsweise vermehrt mündliche statt schriftliche Prüfungen durchführt, sei noch offen, sagt Zimmermann. Bereits beschlossen hat die Hochschule, dass eine neue Software eingeführt wird, die Plagiate erkennen soll. Gemäss Unisprecher Schläpfer existiert bereits eine Software, die speziell auf das Erkennen von Robotertexten ausgerichtet ist. An der Uni seien bisher keine Fälle bekannt. Die überwältigende Mehrzahl der Studierenden schreibe die Arbeiten selbst und ohne unerlaubte Hilfsmittel.

Chatbot warnt vor Plagiaten Ist es problematisch, wenn ChatGPT von Studierenden zum Schreiben von Arbeiten eingesetzt wird? Diese Frage hat unsere Zeitung dem Chatbot gestellt und folgende Antwort erhalten: «Es kann problematisch sein, wenn ChatGPT von Studierenden zum Schreiben von Arbeiten eingesetzt wird, da es die Integrität der Arbeiten in Frage stellen kann. Wenn ein Student eine Arbeit verfasst, die nicht selbst verfasst wurde, sondern von einem Programm generiert wurde, handelt es sich um Plagiat. Plagiat ist in akademischen Einrichtungen inakzeptabel und kann zu schweren Konsequenzen führen, wie zum Beispiel einer schlechten Note oder sogar einer Kündigung. Es ist wichtig, dass Studierende ihre Arbeiten selbst verfassen und die Integrität des akademischen Prozesses aufrechterhalten.»

Auch an der Kanti Alpenquai habe man noch keine Arbeiten als Produkt eines Chatbots identifiziert, sagt Rektor Hirschi. «Wäre dies der Fall, würde das als Unredlichkeit betrachtet und sanktioniert.» Bei einer Maturaarbeit könnte dies den Ausschluss aus den Maturaprüfungen oder die Aberkennung des Maturazeugnisses bedeuten. Das Phänomen des Ghostwritings sei jedoch nicht neu, sagt Hirschi. «Die Lehrpersonen müssen einfach damit rechnen, dass es häufiger vorkommen kann.»

Abgeschrieben wurde schon früher

Dass das Abschreiben kein neues Phänomen ist, betont auch Simon Dörig, Leiter der Dienststelle Gymnasialbildung. Wichtig sei, dass die Jugendlichen sensibilisiert werden. Zudem, darin sind sich alle Befragten einig, hilft eine enge Betreuung, solche Fälle zu verhindern. Dienststellenleiter Dörig sagt: «Die Medienkompetenz und damit das kritische Hinterfragen von Informationen werden noch mehr an Bedeutung gewinnen.» Er sehe Chatbots als Fortschritt, dem er mit Offenheit begegnen wolle. Die Schulen seien gut vorbereitet. Verbieten will er den Zugang zu den Robotern jedenfalls nicht, denn: «Verbote sind im schulischen Umfeld meist keine sinnvolle Lösung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen