Küssnacht Luzerner Kriminalgericht genehmigt «sehr mildes Urteil» gegen Ex-Pfarrer Der spielsüchtige ehemalige Pfarrer ist zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten verurteilt worden. Sechs Monate muss er absitzen. Das Gericht tat sich mit dem Urteil nicht leicht. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 27.06.2022, 16.04 Uhr

Die Verhandlung des ehemaligen Küssnachter Pfarrers am Luzerner Kriminalgericht hat nicht lange gedauert. Beim abgekürzten Verfahren ist lediglich er als Beschuldigter befragt worden, auf die Parteivorträge wurde verzichtet. Der 52-Jährige wirkte gefasst und beantwortete sämtliche Fragen des Gerichts, das in Dreierbesetzung tagte. Er schilderte, wie er in die Spielsucht reingerutscht ist und seine Schulden wuchsen. «Der Druck erhöhte sich, die Spirale drehte immer schneller. In der Folge habe ich vielen Leuten ins Gesicht gelogen. Es war eine furchtbare Zeit.»

Beim Roulette verspielte der Beschuldigte viel Geld. Bild: Tobias Garcia

Zwischen 2009 und 2018 hat er von mehr als 70 Personen aus dem Umfeld der katholischen Kirche in Küssnacht Darlehen von rund 3,2 Millionen Franken erbettelt. Davon bezahlte er zwar Schulden zurück, den Grossteil des Geldes verspielte er jedoch in Casinos beim Roulette oder Black Jack:

«Ich befand mich wie in einem Tunnel und glaubte tatsächlich, dass ich mich durch das Spielen daraus befreien könnte, was völlig unverständlich ist.»

Zukunft ungewiss – vorerst passt es im Kloster

Heute wohnt und arbeitet er in einem Kloster im Mittelland. Er sei spielfrei und auch nicht spielsüchtig. Ausserdem begibt er sich regelmässig und bis auf weiteres in eine Therapie. Wie sich seine Zukunft gestalte, sei unklar. «Es ist schwierig, vorerst stimmt es für mich im Kloster.» Zum Abbau der Schulden führte er aus: «Diese zurückzuzahlen ist in meinem Sinn, nach Möglichkeit.»

Auch wenn die Befragung zügig vonstatten ging, kann von einem kurzen Prozess nicht die Rede sein. Mit dem Urteilsvorschlag der Staatsanwaltschaft und des Verteidigers von 36 Monaten, davon sechs Monate unbedingt, hat sich das Gericht nämlich nicht leicht getan, wie der Gerichtspräsident nach einer kurzen Besprechung betonte: «Mit der Frage zur Sanktion haben wir uns schon im Vorfeld befasst. Es fiel uns nicht ganz leicht, den Urteilsvorschlag von ‹nur› drei Jahren zu genehmigen. Im Vergleich mit ähnlichen Delikten ist es schon sehr mild.»

Mediale Vorverurteilung wirkt strafmildernd

Noch schwieriger gestaltete sich für das Gericht die vorgeschlagene unbedingte Freiheitsstrafe. Die sechs Monate seien von Seiten der Staatsanwaltschaft sehr wohlwollend, hielt der Gerichtspräsident fest. «Wir hätten auch 12 Monate genehmigt, solange es im gesetzlichen Rahmen liegt.» Daher sei das Urteil nicht einfach ein Durchwinken gewesen.

Es bewege sich an der unteren Grenze. Aufgrund der leicht verminderten Schuldfähigkeit durch seine Spielsucht, die umfangreichen Geständnisse, den Therapiewillen und eine gewisse mediale Vorverurteilung, sei die gewisse Milde gerechtfertigt.

