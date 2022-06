Küssnacht Spielsüchtiger Ex-Pfarrer von Küssnacht geht für sechs Monate ins Gefängnis Der ehemalige Pfarrer nutzte das Vertrauen von über 70 Leuten aus und erschwindelte von ihnen 3,3 Millionen Franken. Er muss sich unter anderem für Betrug vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten. Das Strafmass ist bereits bekannt. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Der Pfarrer verspielte viel Geld in Casinos. Bild: (KEYSTONE/Gaetan Bally)

Der Mann hat sich in seiner 20-jährigen Tätigkeit als katholischer Pfarrer von Küssnacht einen grossen Beliebtheitsgrad erarbeitet. Die Leute liebten ihn als volksverbundenen Menschen. Doch vor vier Jahren wurde bekannt, dass er zahlreiche Leute belogen und betrogen hatte. Zwischen 2009 bis 2018 hatte der heute 52-Jährige von mehr als 70 Personen aus dem Umfeld der katholischen Kirche in Küssnacht Darlehen von rund 3,276 Millionen Franken erbettelt.

Laut Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft bat der damalige Pfarrer in einzelnen Fällen um Geld, um angeblichen Drittpersonen in Not zu helfen. Etwa indem ihnen eine dringende Operation bezahlt werde. Dabei verschwieg er seine Spielsucht, der er seit 2005 verfallen war. Dadurch habe er seine finanzielle Lage gegenüber den Geschädigten bewusst beschönigend dargestellt und über seine Rückzahlungsfähigkeit sowie seinen Rückzahlungswillen hinweggetäuscht, steht in den Akten.

Die Schwäche für Roulette und Blackjack

Der Beschuldigte ging bei der Beschaffung des Geldes einigermassen perfid vor. So verwendete er einerseits einen «Bettelbrief», in welchem er zwar festhielt, in der Vergangenheit spielsüchtig gewesen zu sein. Gleichzeitig war ausgeführt, dass er dieses Problem vor Jahren in den Griff bekommen habe. Jedoch leide er noch unter der Schuldenlast jener Zeit. Mit den Geldern beglich er teilweise Schulden bei Gläubigern, den Grossteil verspielte er jedoch in Casinos am Roulettetisch oder beim Blackjack.

Heute Montag muss sich der ehemalige Pfarrer für gewerbsmässigen Betrug, mehrfache Urkundenfälschung und mehrfache Veruntreuung vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten. Die Verhandlung findet im abgekürzten Verfahren statt, was bedeutet, dass die Parteien das Strafmass ausgehandelt haben.

Der Beschuldigte legte laut Anklage ein umfassendes Geständnis ab und zeigte sich kooperationsbereit. «Er war bei der Aufdeckung von Einzeltaten oder Tatumständen, die der Staatsanwaltschaft noch nicht bekannt waren, massgeblich behilflich. Ohne die umfassende Geständnisbereitschaft des Beschuldigten hätten weite Teile seines deliktischen Tuns nicht strafprozessual aufgedeckt werden können», heisst es in den Strafakten.

Der Strafantrag lautet auf 3 Jahre Freiheitsstrafe teilbedingt. Davon seien 6 Monate unbedingt und 30 Monate bedingt zu vollziehen. Dies bei einer Probezeit von 4 Jahren.

Der Pfarrer griff auch in die Pfarreikasse

Durch das Verhalten des Beschuldigten wurden aber nicht nur die geschädigten Leute im Umkreis der Kirche arglistig getäuscht. Er nutzte das ihm entgegengebrachte Vertrauen in seiner Stellung als Pfarrer auch direkt aus, indem er sich aus der Kasse der Pfarrei bediente. Von Mitte 2011 bis Ende 2015 hat er laut Anklageschrift gegenüber dem Sekretär der Pfarrei falsche Verwendungszwecke angegeben, um an Bargeld zu gelangen.

Insgesamt hat er rund 13’475 Franken für seine eigenen Zwecke verwendet. Zudem habe er als Pfarrer über diverse Konti der Pfarrei als Bevollmächtigter verfügt. Von September 2007 bis Ende 2016 habe er ihm anvertrautes Geld im Umfang von mindestens 153’094 Franken abgehoben, um es für eigene Zwecke, statt im Sinne der Pfarrei, zu verwenden.

Im Jahr 2018 setzte ihn der damalige Churer Bischof Vitus Huonder als Priester per 18. Juni ab. Viele Leute in Küssnacht aber wollten ihren Pfarrer zurück. Eine Online-Petition, die an den Bischof gerichtet war, hatten über 1400 Personen unterzeichnet. Ein Kommentar auf der entsprechenden Website lautete:

«Als Christen gibt es für uns Immenseer, Küssnachter, Merlischacher und Angehörige nur die christliche Botschaft: Verzeihen, Wiedergutmachen, Zusammenstehen, Gemeinsam den Schaden und die Schwächen beheben.»

Ausserdem wollten ihm zahlreiche Leute finanziell helfen. Es wurde ein Spendenkonto für ihn eingerichtet und via Crowdfunding gesammelt. Auch in der Anklageschrift wird seine Beliebtheit wie folgt erwähnt: «Der Beschuldigte pflege noch einige Freund- und Bekanntschaften, welche trotz des Strafverfahrens und seiner Spielsucht nicht in die Brüche gegangen seien.»

Mehr als 1,2 Millionen Franken zurückbezahlt

Zugunsten des Beschuldigten spricht laut Anklageschrift, dass er mehr als 1,28 Millionen Franken der betrügerisch erwirkten Gelder an die Gläubiger zurückbezahlte. Dazu habe er zwar wiederum deliktisch erlangtes Geld verwendet, dieses habe er aber immerhin nicht für sich selber im engeren Sinne ausgegeben, sondern damit die dringendsten Schuldenlöcher gestopft.

Dem Beschuldigten wurde Spielsucht attestiert, was sich strafmildernd auswirkt. Gemäss einem forensisch-psychiatrischen Gutachten vom 22. Februar 2021 litt er zum Zeitpunkt der ihm vorgeworfenen Taten unter einer Störung durch Glücksspiel, wobei es sich um eine mittelschwere Symptomatik gehandelt habe. Der Beschuldigte sei aber jederzeit in der Lage gewesen, das Unrecht der ihm zur Last gelegten Taten einzusehen. Aufgrund der festgestellten Störung sei jedoch die Fähigkeit, gemäss seiner Einsicht zu handeln, leichtgradig vermindert gewesen.

Vom 5. Juli bis 19. Oktober 2018 war er in stationärer Therapie in einer psychiatrischen Klinik. Bis zum heutigen Tag absolviert er eine ambulante Therapie. Ausserdem besteht bei der KESB eine Mitwirkungsbeistandschaft, sodass er allein keine Verträge unterschreiben kann. Der Mann hat 2019 in Basel Privatkonkurs angemeldet, wobei er laut Konkursamt rund 2 Millionen Franken Schulden hat. Im Betreibungsregister der Gemeinde Küssnacht am Rigi sind Betreibungen im Betrag von 119’026.05 Franken verzeichnet.

Gemäss Anklageschrift machen sechs Parteien Zivilforderungen von insgesamt rund 300'000 Franken geltend. Der Beschuldigte muss zudem rund 14'000 Franken Untersuchungskosten bezahlen.

