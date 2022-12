Kulinarisches Schenken Guetzli-Rezepte aus der Heimat und dem grossen Kanton Auf dem Fussballplatz trafen sich Deutschland und die Schweiz an der diesjährigen WM nicht – dafür in der Backstube. 10.12.2022, 20.32 Uhr

Uns Schweizern schlagen zur Weihnachtszeit die Guetzli auf den Bauch. In Deutschland sind dies Kekse und Plätzchen. Einen wirklichen Guetzligraben zwischen den beiden Ländern gibt es zwar nicht, aber gerade beim Backen kommt es am Ende auf jede regionale Finesse an.