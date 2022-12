Kultur Albert-Koechlin-Stiftung vergibt 14 Atelierstipendien an Innerschweizer Kulturschaffende Anlässlich ihres 25-Jahre-Jubiläums unterstützt die Albert-Koechlin-Stiftung Kulturschaffende mit einem individuell gestaltbaren Recherche- oder Reiseprojekt. 13.12.2022, 11.30 Uhr

In einer Stadt, im Wald oder auf dem Schiff: Das Stipendium «Atelier X» der Luzerner Albert-Koechlin-Stiftung ermöglicht Kulturschaffenden einen Atelieraufenthalt an einem individuell wählbaren Ort oder auch eine Reise mit mehreren Stationen. «Das Ziel der Ausschreibung war es, dass Kulturschaffende Freiräume erhalten, um neue Impulse für ihr künstlerisches Schaffen zu gewinnen», so Projektleiterin Anna Balbi.