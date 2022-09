Kultur Luzerner Kantonsrat beschliesst Zusammenschluss von Museen Das Natur- und das Historische Museum fusionieren definitiv. Das hat das Luzerner Kantonsparlament am Montag entschieden. Offen bleibt die Standortfrage. Niels Jost 12.09.2022, 09.59 Uhr

Das Natur-Museum am Kasernenplatz in der Stadt Luzern. Bild: Boris Bürgisser (14. September 2021)

Der Luzerner Kantonsrat hat am Montag eine Änderung des Kulturförderungsgesetzes einstimmig gutgeheissen. Damit ist die gesetzliche Grundlage für den Zusammenschluss des Natur- und des Historischen Museums gelegt. Das Gesetz tritt per 1. Dezember 2022 in Kraft.