Seetaler Brattig und Entlebucher Brattig liegen jetzt vor

Kultur Von «Pinkeln verboten» und wiedergekehrten Störchen: Entlebucher und Seetaler Brattig liegen vor Mit viel Witz, aber auch hintergründigen Geschichten warten die Entlebucher und Seetaler Brattig dieses Jahr auf. Nun sind sie zu kaufen. 10.11.2022, 17.18 Uhr

Dieser Tage sind die Entlebucher und Seetaler Brattig erschienen. Auf 199 respektive 176 Seiten haben die Verantwortlichen viele witzige, aber auch hintergründige Geschichten platziert.

«Gwundrig» lautet das Motto der 41. Entlebucher Version. Hier erfahren die Leserinnen und Leser etwa, wieso Liegenschaften, welche die Wörter «Schwand» oder «Brand» beinhalten, so heissen oder was es mit pinken Schildern im ganzen Entlebuch auf sich hat. Apropos Schilder: Ein Bilderbogen zeigt, wo «Pinkeln verboten» und wo «Bitte nicht stören» angebracht ist.

Die Seetaler Brattig wartet bereits beim Titelbild mit einer Besonderheit auf. Skizziert worden ist es von Ludwig Suter, dem im Juli verstorbenen Illustrator, fertiggestellt hat das Titelbild seine Tochter Annabarbara. Im Weiteren lebt auch die 45. Ausgabe von «Gschechte vo geschter, Lüüt vo hött, Idee'e vo morn», etwa über die wiedergekehrten Störche im Seetal oder ein umstrittenes Arbeitsquartier in Hitzkirch.

Die Entlebucher Brattig (18 Franken) gibt’s in lokalen Verkaufsstellen, in der S Druckerei Schüpfheim AG oder unter www.entlebucher-kunstverein.ch; die Seetaler Brattig (15 Franken) beim Verlag SWS Medien AG Print in Hochdorf, im Buchhandel oder unter www.seetalerbrattig.ch. (jon)