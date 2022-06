Grossdietwil Lagerhalle mit Fahrzeugen stand in Vollbrand Am Donnerstagmorgen brannte an der Stahlermatte eine Lagerhalle lichterloh. Nur zwei Stunden später war der Brand dank Grossaufgebot der Feuerwehren gelöscht. 16.06.2022, 11.57 Uhr

Blick auf das Gelände: Die Blachenhalle mit den Fahrzeugen brannte am Donnerstagmorgen. Bild: Screenshot Google Maps

Eine Lagerhalle in Grossdietwil stand an Fronleichnam in Vollbrand. Die Feuerwehr erreichte um 9.23 Uhr die Nachricht, dass an der Stahlermatte eine Blachenhalle brennt. Wie Feuerwehrkommandant Ueli Krauer auf Nachfrage erklärt, waren darin Fahrzeuge untergebracht.