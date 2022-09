Lammschlucht Flühli: Strasse Schüpfheim - Sörenberg wird saniert

Schüpfheim - Sörenberg Die Kantonsstrasse durch die Lammschlucht wird saniert und ausgebaut Die Sanierungsarbeiten an der Kantonsstrasse K36 können beginnen. Dies, nachdem das Kantonsgericht eine Beschwerde abgewiesen hat. 23.09.2022, 08.24 Uhr

Der Verkehrsweg über die Lammschlucht wird saniert und ausgebaut. Video: Tele 1

Die Kantonsstrasse K36 zwischen Chlusbode und Under Lammberg zwischen Schüpfheim und Sörenberg wird vom 24. Oktober bis am 2. Dezember 2022 gesperrt sein. Wie der Kanton am Mittwoch mitteilte, wird sie erneuert, ausgebaut und durch zusätzliche Vorkehrungen gegen Naturgefahren geschützt. Die Hauptarbeiten können mit wenigen Wochen Verzögerung beginnen, nachdem das Kantonsgericht eine Beschwerde gegen die Vergabe der Baumeisterarbeiten abgewiesen hat.