Buon anno - Versuchs doch mit Gemütlichkeit

Kolumne «Landauf, Landab» Buon anno – und kein Stress An einem hektischen Abend mit unvorhergesehenem italienischem Ausgang hat unser Autor seine Lehren gezogen – und versucht's seither mit Gemütlichkeit. Roger Rüegger 13.01.2023, 05.00 Uhr

Das fängt ja gut an. Gerade fünf Tage zählte das neue Jahr, schon war Stress angesagt. «Lo stress», wie der Italiener sagt. Nach Feierabend am ersten Donnerstag im 23gi, etwas knapp mit dem Auto unterwegs zum Italienischunterricht und daher in Eile, musste ich einem Fahrzeug hinterherfahren, das sich von meinem Wohnort im Wiggertal bis fast zum acht Kilometer entfernten Ziel Zofingen mit höchstens 47 km/h bewegte. Dio mio.

Rapido! Überholen lag nicht drin, da Feierabendverkehr war und wir uns meistens auf einer 50er-Strecke befanden. Verboten, Sorpassare proibito (wobei das vorausfahrende Wesen keinen Unterschied zwischen 50 und 80 km/h kannte). Endlich im Schulhaus mit zwei Minuten Verspätung angekommen, stand ich vor verschlossener Tür. Telefonisch erkundige ich mich bei einem Kurskollegen nach der Situation. Unterricht sei erst in der zweiten Kalenderwoche, er sässe grad bei einem Fondue. Scusi für die Störung.

Also wollte ich den freien Abend für einen Aperitivo bei meinem Lieblingsitaliener nutzen, der auf halber Strecke liegt. Brillante Idee, ma: «Chiuso», über die Feiertage geschlossen. Wir sind am 9. Januar wieder für sie da. «Ci risiamo».

Mamma mia. Buon anno läuft noch nicht rund. Da die Italiener in der Schweiz noch nichts von Rogério wissen wollten, drehte dieser den Spiess um und reservierte subito ein Zimmer für zehn Nächte an der Adria. Camera doppia. Notabene erst für Juli, aber was haben wir aus Bella Italia gelernt? Richtig: nichts überstürzen, auch nicht im neuen Jahr. Calma!