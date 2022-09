Landauf, landab Das Königreich Entlebuch lässt grüssen In seiner Kolumne schreibt unser Gastkolumnist über den Schwingerkönig Joel Wicki und einen neuen Roman für ein Buch. Ruedi Lustenberger 09.09.2022, 05.00 Uhr

Toni Schaller (1935‒2016), Gymnasiallehrer und Schriftsteller, war ein Spross des Entlebuchs und stolz auf seine Heimat. «Die Republik Entlebuch lässt grüssen», so der Titel seiner herrlichen Satire. Darin schildert er, wie eine Delegation aus dem gelobten Land Entlebuch zum Ritterschen Palast nach Luzern pilgert und dort vor der Hohen Regierung mit salbungsvollen Worten unmissverständlich die Unabhängigkeit des Entlebuchs erklärt.

Der Grund für die verwegene Aktion ist der Umstand, dass im Finsterwald ein riesiges Erdölfeld entdeckt wurde. Von einem Tag auf den andern sind die Entlebucher nicht mehr auf das Geld von Luzern und Bern angewiesen. Deshalb sagen sie sich los von Luzerns Herrschaft und proklamieren die «Freie Republik Entlebuch».

Ähnliches ist uns jüngst widerfahren. Nachdem Joel Wicki das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln gewonnen hatte, war das Entlebuch tagelang im Fokus der Schweizer Medien. Der feierliche Empfang des neuen Schwingerkönigs in der Heimat gipfelte in seiner grandiosen Inthronisation. Und weil nach altem Brauch und Recht jeder König Anrecht auf sein Reich hat, wurde die Unesco Biosphäre Entlebuch kurzerhand in das «Reich von König Joel» umbenannt.

Wäre Toni Schaller noch am Leben, er würde sofort einen neuen Roman schreiben. Darin übergeben die Entlebucher ein Manifest an Bundesrat Ueli Maurer und verkünden damit erneut ihre Unabhängigkeit. Der Titel des Buches: «Das Königreich Entlebuch lässt grüssen».

