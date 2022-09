Der Ikea-Effekt - die Faszination Ikea

Landauf, landab Der Ikea-Effekt – darum kauft unsere Kolumnistin so gerne bei Ikea ein Unsere neue Kolumnistin Nadja Wenger beschreibt die Faszination Ikea – und wie sie schliesslich zu einer neuen Pflanze gekommen ist. Nadja Wenger 01.09.2022, 17.00 Uhr

Auf der Suche nach einem neuen Sofa habe ich eine Freundin in die Ikea Rothenburg begleitet. Schon öfters habe ich mich gefragt, woher der Reiz kommt, einen freien Tag dicht gedrängt mit anderen Besuchenden auf den endlosen Gängen des schwedischen Einrichtungshauses zu verbringen, anstatt den Tag am Sempachersee oder im schönen Surseer Altstädtli zu geniessen. Vielleicht sind sie auf der Suche nach einem klassischen Billy-Bücherregal. Oder haben sie einfach nur den Weg auf sich genommen, um die Köttbullar Fleischbällchen im Ikea-Restaurant zu essen?

Bild von der Eröffnung der Ikea-Filiale im Jahr 2011. Bild: Pius Amrein (Rothenburg, 8. November 2011)

Als 1973 das erste Ikea-Möbelhaus in der Schweiz eröffnete, setzte der Konzern zu einem Siegeszug an, der bis heute ungebrochen ist. Negativ-Schlagzeilen wie illegal geschlagenes Holz und falsche Holzdeklarationen konnten dem Image nicht viel anhaben. Was macht die Faszination Ikea aus? Eine amerikanische Studie gab dieser Erscheinung den Namen «Ikea effect». Laut dieser schätzen Menschen den Wert eines Produkts viel höher ein, welches sie selbst hergestellt oder mitgestaltet haben.

Auch wenn Ikea nicht gerade für Individualität und exklusives Design steht, setzt der blau-gelbe Riese genau an diesem Punkt an. Ein Möbelstück, das wir mitgestalten können, löst offenbar mehr Liebe und Wertschätzung aus als ein Fertigmöbelstück. Durch Zusammenbauen fühlen wir uns kompetent und selbstwirksam. Ikea gibt uns also nicht nur ein neues Stück für unser Zuhause, sondern erfüllt auch ein psychologisches Bedürfnis.

Auch ich konnte mich diesem Reiz nicht entziehen und verliess das Möbelhaus zwar ohne neues Möbelstück, dafür aber mit einer neuen Pflanze. Vielleicht entsprach dieser Einkauf meinem Bedürfnis, mir einen neuen Garten anzulegen.

Hinweis: Nadja Wenger ist aus Schenkon und Eisschnellläuferin. Dies ist ihre erste Kolumne der Serie «Landauf, Landab».