Kolumne: Warum die Rückkehr aus den Ferien manchmal schwierig ist

Landauf, landab Hitzestau – unser Kolumnist hat Schwierigkeiten mit der Wiedereingliederung nach den Ferien Es ist Ferienzeit, auch für unseren Kolumnisten Robert Bossart. Er fragt sich, ob man Länder «macht» oder «ist». Zudem berichtet er von den Schwierigkeiten der Rückkehr in den Alltag. Robert Bossart 05.08.2022

Eben aus den Ferien zurückgekehrt, geht es nun um die Wiedereingliederung in den Alltag. Ist nicht einfach, zu schön waren diese Tage in der griechischen Hitze. Ich liebe dieses sich Hingeben und lasse mich gerne temperaturbedingt niederdrücken.

Auf der Fähre von Kefalonia nach Lefkada trafen wir eine Schweizer Familie. Wir erzählten uns gegenseitig, wo wir schon überall gereist sind. Die anderen übertrumpften uns mit ihren zahlreichen Destinationen und zählten auf, was sie schon alles «gemacht» haben. Unsere Ausbeute ist viel bescheidener, zumal mich «machen» etwas merkwürdig dünkt, wenn es um Ferien geht. Mache ich Griechenland? Oder bin ich?

Wie auch immer: Kaum zu Hause, steht der Grosseinkauf im Coop an, Schluss mit sein, jetzt heisst es wieder machen. Mit der Sommerhitze im Herzen nehme ich mir aber vor, ein Teil der Entspanntheit in den Alltag mitzunehmen, was gar nicht ohne ist. Beim Gemüse geht es los. Eine Frau schaut mich irritiert an, als ich den Knoblauch ins Wägelchen lege und weist mich darauf hin, dass das ihr Wagen sei. Eine Entschuldigung murmelnd, mache ich mich davon. Bei den Milchprodukten spricht mich die Dame von vorhin wieder an. Erneut den falschen Wagen erwischt, langsam wurde es peinlich.

Hat mir die Hitze doch etwas zugesetzt? Meine Liebste sagte mir mehrmals, ich solle doch auch mal unter den Sonnenschirm liegen. Nun reisse ich mich zusammen. Beim Brot achte ich penibel darauf, meinen Wagen zu befüllen. Nur: Wo ist er? Hinten beim Fleisch sehe ich ihn – eine jüngere Frau spaziert mit ihm davon. Ich schmunzle zufrieden. Bin wohl nicht der einzige, der etwas heiss hatte in der letzten Zeit.

