Kaugummi beim Kraulen - besser nicht

«Voilà la gomme!» Einen Kaugummi kauen beim Kraulen? Das kommt nicht gut, meinte unser Reporter und deponierte seinen Chewing gum vor dem Schwimmen auf seinem Rucksack, bevor er ihn entsorgen würde. Das kam noch weniger gut.

Es war ein Malheur, keine Absicht. Excuse-moi, mon amour. Der Vorfall ereignete sich in der Badi, wo die Wigger in die Aare mündet. Da verbringe ich seit der Primarschule die Sommer. Neulich wurde ich an die alte Zeit erinnert, besonders an Französischlektionen.

En français bestellte ich im Badibeizli auch jahrelang bière und glace à la roquette, als noch ein Tunesier wirtete, der notabene einwandfrei Mundart spricht. Französisch war quasi die Badisprache.

Zum Vorfall. Mein Mädchen und ich richteten uns auf der Liegewiese ein, dann hüpften wir ins Bassin. Zuvor nahm ich unnötigerweise einen Kaugummi, obwohl ich mit dem gar nicht ins Wasser wollte. Beim Kraulen würde er mir entgleiten, weil ich es nicht beherrsche und meistens unbedarft nach Luft japse.

Ein Chewing gum im Becken ist schweinisch. Ich deponierte ihn deshalb auf meinem Rucksack. Nach dem Schwumm würde ich ihn entsorgen, so mein Plan. Natürlich ging der nicht auf, weil ich das Vorhaben vergessen hatte.

Tags darauf breiteten wir an selber Stelle unsere Badetücher aus. Auch sonst war alles wie gehabt, nur ohne Kaugummi. Beim Ablegen des Rucksacks erinnerte ich mich an den Vortag. «Où est la gomme?», so mein Gedanke. Die Antwort kam pied debout, als meine Begleiterin schimpfte, weil an ihrem Fuss und am Rasen ein dehnbares Klümpchen klebte.

Just in dem Moment erschien Badmeister Roland, der auf die Empörte reagierte. «Unfassbar, was manche Leute achtlos liegen lassen, nicht wahr Roger?» Ich antwortete: «Genau. Es gibt schon sehr dumme Menschen auf dieser Welt», meinte jedoch: «Voilà la gomme.»