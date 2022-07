Landwirtschaft Armee veräussert Eigenthaler Alp im Losverfahren – ein Einheimischer erhält den Zuschlag Landwirt Ueli Schwenk kann die Alp Hirsboden während 50 Jahren bewirtschaften. Sein Betrieb in Kriens und Schwarzenberg wächst damit auf stattliche 85 Hektaren an. Reto Bieri Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Die Alp Hirsboden im Eigenthal ist in neuen Händen. Speziell daran ist: Das rund 25 Hektaren grosse Grundstück gehört dem Bund. Die Armee betreibt im Eigenthal bekanntlich einen Waffenplatz. Nun hat Armasuisse Immobilien die Alp, die bislang verpachtet wurde, im Baurecht veräussert. Damit bleibt die Eidgenossenschaft weiterhin Besitzerin, tritt die Nutzung für die nächsten 50 Jahre aber ab. Solange gilt nämlich der Baurechtsvertrag, wie auf Anfrage VBS-Sprecher Kaj-Gunnar Sievert mitteilt. Der Bund sei seit 1962 Eigentümer des Grundstücks, das früher als Schiessplatz gebraucht worden sei. «Daneben wird es bis heute als Alpsömmerungsgebiet genutzt.»

Die Alp Hirsboden im Eigenthal. Bild PD

Armasuisse Immobilien verkaufe grundsätzlich keine derartigen Flächen, da Landwirtschaftsflächen für den Bund von strategischem Interesse seien, als Reserve, Realersatz oder für ökologische Aufwertungen. «Solche Flächen werden landwirtschaftlich verpachtet oder, wie im vorliegenden Fall, im Baurecht abgegeben, weil das Grundstück derzeit nicht mehr militärisch genutzt wird», so Sievert.

Die Alp war offenbar begehrt: Nach der öffentlichen Ausschreibung hätten sich verschiedene Kaufinteressenten gemeldet, welche die definierten Kriterien erfüllten. Dazu zählen laut Sievert, dass der Baurechtsnehmer über eine landwirtschaftliche Ausbildung verfügt, die Biodiversitätsstrategie des Bundes einhält und bereit ist, den vom Amt für Landwirtschaft und Wald des Kantons Luzern festgelegten Höchstpreis von 100'000 Franken für das Grundstück zu bezahlen. Der Baurechtsnehmer müsse ausserdem die gesetzlichen Auflagen zum Flachmoor, das von regionaler Bedeutung ist, und die Auflagen zum Schutz der Amphibienlaichplätze einhalten.

Betrieb umfasst 70 Hektaren in Kriens und Schwarzenberg

Um die Gleichbehandlung der Kaufinteressenten sicherzustellen, sei der Baurechtsnehmer im November 2021 per Losverfahren bestimmt worden, sagt Sievert weiter. Die Glücksfee hat aus den neun Teilnehmenden den Einheimischen Ueli Schwenk als Gewinner gezogen. Der Landwirt bewirtschaftet die Neualp, die ebenfalls im Eigenthal liegt. Sein Hauptstandbein ist die Mutterkuhhaltung, konkret die Zucht von Angusrindern.

Rund 70 Kühe mit ebenso vielen Kälbern weiden auf der Neualp und weiteren Wiesen in der Umgebung. Der Betrieb umfasst an sechs Standorten rund 70 Hektaren in den Gemeinden Kriens und Schwarzenberg. Ueli Schwenk hat den Betrieb 2013 von seinen Eltern Anna und Oscar übernommen. Letzterer ist insbesondere als Unternehmer bekannt, als ehemaliger Patron des Flugzeugherstellers Pilatus.

Seine Kühe kann Ueli Schwenk nun während der von etwa Ende Mai bis Ende September dauernden Alpsaison zusätzlich auf der Alp Hirsboden, die auf rund 1400 Metern liegt, grasen lassen. Neun Kühe mit ihren Kälbern seien aktuell dort vor Ort, sagt der 38-Jährige auf Anfrage.

Kühe werden mit eigenem Futter versorgt

Mit neu rund 85 Hektaren urbarer Fläche hat der Landwirtschaftsbetrieb, den Ueli Schwenk zusammen mit seiner Partnerin Valérie Henzen sowie einem Mitarbeiter und zwei Lernenden führt, eine stattliche Grösse angenommen. Das brauche es, um im Berggebiet produktiv Landwirtschaft betreiben zu können, sagt Schwenk. Im Vergleich zum Talgebiet sei die Vegetationszeit deutlich kürzer und damit wachse weniger Gras. Zudem bestünden knapp 20 Prozent der 70 Hektaren aus sogenannten Biodiversitätsförderflächen. Für diese werden die Bauern zwar mit einem Beitrag pro Hektare entschädigt, die Bewirtschaftung ist jedoch eingeschränkt. So darf Schwenk das Gras dieser Flächen nur einmal pro Jahr schneiden.

Das Betriebskonzept sehe vor, die Tiere auf Raufutterbasis, das heisst mit Gras und Heu, ernähren zu können, um möglichst kein Futter von ausserhalb oder auf Sojabasis zukaufen zu müssen. Deshalb seien sie immer auf der Suche nach Alpflächen. Dass es mit der in der Nähe liegenden Alp Hirsboden geklappt habe, darüber sei er sehr glücklich. Schwenk und Henzen verkaufen ihre Produkte, zu denen nebst Fleisch auch Honig von rund 30 Bienenvölkern gehört, per Direktvermarktung im eigenen Hofladen sowie an zwei Wochenmärkten in Kriens und Luzern.

Waffenplatz Eigenthal weiter in Betrieb Die Armee ist im Eigenthal mit einem Waffenplatz an mehreren Standorten präsent. Laut Auskunft des VBS werde dieser auch weiterhin durch verschiedene Truppen für die Gefechts- und Schiessausbildung benützt. Die Schiessplätze Blattenloch und Meienstoss seien wichtige Ausbildungsplätze rund um das Truppenlager Eigenthal, das weiter für die Unterbringung von Soldaten genutzt werde.

