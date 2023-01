Landwirtschaft Der «Chäfer» im Maisfeld – Ruswiler bauen gigantische Erntemaschinen nach eigenen Bedürfnissen um Im Familienbetrieb Bucher Erntetechnik AG herrscht derzeit Hochbetrieb. Mit ihren Spezialausführungen für die Maisernte inspirierten sie einen grossen Hersteller von Landmaschinen – und fahren dafür schon mal nach Holland. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Markus, Andrea und Christoph Bucher (von links) mit dem Bunkerhäcksler, den sie mit Raupen versehen haben. Bild: Eveline Beerkircher (Ruswil, 19. Dezember 2022)

Im Winter ist eigentlich nicht an die Maisernte zu denken. Ausser, man befindet sich in der Werkstatt von Markus Bucher in Ruswil. Der 58-Jährige und sein Team haben in der jetzigen Zwischensaison alle Hände voll zu tun, um sogenannte Maishäcksler für den Einsatz im Spätsommer vorzubereiten. Speziell: Die gigantischen Maschinen hat Bucher selbst gebaut – und suchen hierzulande ihresgleichen.

Doch von vorne. Um sich ein Bild von den Dimensionen der Maishäcksler zu machen, besuchte unsere Zeitung Bucher und sein Team im Einsatz. Es ist ein heisser Tag im September, als sich ihr dreiachsiges Gefährt mit Leichtigkeit durch die Felder schiebt. Die Maschine mit dem roten Maisgebiss frisst sich insektenartig vorwärts, das Erntegut landet durch den Auswurfturm im Bunker hinter der Kabine. Dieser Bauart verdankt das Gerät den Spitznamen «Chäfer» – entwickelt und gebaut von Markus Bucher. Es ist bereits der dritte Bunkerhäcksler aus seiner Werkstatt.

Am Steuer sitzt bei unserem Augenschein im Unter-Arig in Buttisholz Andrea Bucher. Wie ihr Bruder Christian arbeitet sie im Familienbetrieb. «Während der Erntezeit sind weitere Geschwister und externe Helfer im Einsatz. Wir waren diese Saison drei Wochen früher dran als in anderen Jahren. Die Bedingungen waren ideal, die Arbeit verteilte sich gut, lange Nachtschichten liessen sich vermeiden», sagt Andrea Bucher. Wenn sie mal nicht auf Feldern oder in der Werkstatt arbeitet, studiert sie an der Hochschule in Horw Maschinentechnik.

Das Erntegut wird durch den Auswurfturm in den Bunker geleitet. Bild: Pius Amrein (Buttisholz, 2. September 2022)

Im «Chäfer» fühlt sie sich gut aufgehoben: «Der ist super. Man kann ihn mit etwas Routine fahren, ohne viel nachzudenken. Die Bedienung ist einfach, die Maschine ist wendig und sämtliche Informationen sind ersichtlich und abrufbar. Das ist den technischen Verbesserungen zu verdanken, die aus den Erfahrungen mit den Vorgängermodellen gemacht werden konnten.» Sagt’s und lenkt den Maishäcksler wieder zurück. Regelmässig wird das Erntegut vom Bunker via Kratzboden in einen Anhänger am Feldrand verladen. Danach wird das Material abtransportiert, zu Siloballen gepresst und gelagert.

Statt zwei Maschinen nur noch eine auf dem Feld

Mit dem Maisernten hat Markus Bucher vor 26 Jahren begonnen. Den ersten Maishäcksler kaufte er 1996. «Den Bunker bauten wir zuerst als Anhänger. Ziel war, diesen an den Häcksler anzubauen. Die hintere Lenkachse sollte entfernt werden, doch weil die Zeit zu knapp wurde, liessen wir die Maschine in ihrer ursprünglichen Form und koppelten den Anhänger hinten an», schildert er die Anfänge. Das funktionierte jedoch nicht, weshalb er im ersten Jahr konventionell mit dem Traktor neben dem Feldhäcksler fahren musste. Erst im Jahr darauf konnte das Projekt fertig gestellt werden.

Den ersten Bunkerhäcksler baute der Mechaniker «planlos», wie er es beschreibt. Wobei er genaue Vorstellungen hatte. «Man hat aus Karton Modelle geschnitten, um sich ein Bild machen zu können, wie der Lenkeinschlag sein sollte», gibt er ein Beispiel an und begründet es so:

«Wir wollten einen Maishäcksler, der für unsere Region mit den relativ kleinen und teilweise abschüssigen Feldern geeignet ist.»

Der Vorteil: Durch diese Konstruktion ist es nicht erforderlich, dass ein Traktor mit Überladewagen nebenbei fährt. «Es befindet sich nur der Maishäcksler auf dem Feld.» Der Ernteertrag wird am Feldrand auf Ladewagen umgeladen. In manchen Fällen übernimmt dies der Landbesitzer mit Traktor und Anhänger, andernfalls steht Bucher mit einem ausgedienten Armeelastwagen zur Verfügung und stellt die Arbeit in Rechnung.

Andrea Bucher am Steuer des Käfers bei der Maisernte. Bild: Pius Amrein (Buttisholz, 2. September 2022)

Die erste Maschine aus Buchers Umbau ist der «Tyrell». Der Name der sechsrädrigen Konstruktion ist angelehnt an den Formel-1-Wagen «P34», der ab 1976 mit sechs Rädern für 30 Rennen eingesetzt wurde. Die Renningenieure erhofften sich durch die kleineren Vorderräder geringeren Luftwiderstand.

Bucher erreicht mit sechs Rädern die bessere Verteilung des Gewichts und damit eine geringere Verdichtung des Bodens. Das habe sich bewährt, weshalb eine weitere Konstruktion folgte. «Die Maschine hat inzwischen 12’000 Einsatzstunden. Während der Maisernte wurde sie fast rund um die Uhr eingesetzt. So haben wir im Jahr 2006 eine zweite gebaut. Dieser verpassten wir Raupen.»

Die Überlegung waren neben der Verteilung des Gewichtes die bessere Traktion und Steigfähigkeit. «Mit einem 40 Kubikmeter fassenden Bunker muss man sich etwas einfallen lassen», weiss Bucher. Die Entwicklung mit dem Namen «Ente» könnte als Zeitmaschine durchgehen. Der Mechaniker hat das erste Raupenlaufwerk selber entwickelt. Darauf angesprochen, tut er so, als ob es das normalste der Welt sei.

«Das Laufwerk hat heute aber ausgedient und wurde durch eines aus dem Hause Claas ersetzt, da diese in der Zwischenzeit gefederte Laufwerke auf dem Markt anbieten», betont Bucher. Und weil aller guten Dinge drei sind, baute er im Jahr 2016 einen weiteren Bunkerhäcksler, eben den «Chäfer».

Ingenieure eines Weltkonzerns machten sich ein Bild

Mit seinen Maschinen können Felder auch bei schwierigen Bodenverhältnissen befahren werden, ohne dass grösserer Landschaden entsteht. Ein Thema ist zudem die Verschmutzung der Strassen: Weil die Maishäcksler aus Ruswil die Felder erst nach der Arbeit und damit nur einmal verlassen, wird der Asphalt wenig verschmutzt. Die Rückstände können leicht beseitigt werden.

Von den Bunkerhäckslern aus dem Kanton Luzern haben auch Maschinenproduzenten im Ausland Wind bekommen. So hat «Claas», der fünftgrösste Landtechnik-Hersteller der Welt, ebenso einen Bunkerhäcksler auf den Markt gebracht. «Die Ingenieure haben sich vorab bei uns in Ruswil ein Bild von der Konstruktion gemacht», sagt Bucher. Die Produktion hat Claas wieder eingestellt, die Nachfrage auf dem Weltmarkt war zu gering.

Buchers Maschinen wurden aber schon im Ausland eingesetzt. Mit dem Raupenhäcksler fuhr er 2012 in das rund 200 Kilometer entfernte Offenburg, und mit dem Tyrell wurde er 2018 nach Assen bestellt, weil niemand die anfallenden Arbeiten verrichten konnte. Im 850 Kilometer entfernten Holland hatte Bucher nach lange anhaltendem Regen rund 100 Hektaren Land bearbeitet.

Der Bunkerhäcksler «Chäfer» bei der Arbeit. Quelle: Youtube

