Landwirtschaft Die Gelegenheit ist günstig, auf Bio umzustellen – doch die Luzerner Landwirte sind zurückhaltend Aktuell werden Tausende Hektaren Bio-Ackerfläche gesucht. Nur wenige Luzerner Betriebe werden wohl umstellen. Der Grund liegt in der Tierhaltung.

Nur etwa elf Prozent der rund 4400 Luzerner Höfe produzieren nach Biorichtlinien. Das sind sechs Prozentpunkte weniger als im Schweizer Durchschnitt. Dabei wäre der Zeitpunkt aufgrund der Marktlage günstig, auf Bio umzustellen, besonders im Ackerbau. Im aktuellen Newsletter des landwirtschaftlichen Berufsbildungszentrums BBZN wird sogar ein Aufruf gestartet: «Es braucht neue Biobetriebe im Kanton Luzern!»

Für den Anbau von Biogetreide sind zunehmend Ackerflächen gefragt. Bild: Boris Bürgisser (Rickenbach, 19. Juli 2022)

Gefragt seien Weizen, Dinkel, Sonnenblumen, Raps, Zuckerrüben sowie Speisehafer für die menschliche Ernährung. Aufgrund der schnellen Entwicklung von Plant-Based-Produkten bestehe zusätzlicher Bedarf an Proteinträgern. Beim Futtergetreide seien vorab Soja und Ackerbohnen gesucht.

Treiber dieses «Getreidebooms» sind laut BBZN die beiden grossen Detailhändler. Coop wolle bis 2027 für seine Biobrote nur noch Schweizer Knospe-Mehl verwenden. Auf dieses Label setzt seit diesem Jahr bei Bio auch die Migros. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, seien in den nächsten Jahren Tausende Hektaren zusätzliche Bio-Ackerfläche nötig, heisst es im Newsletter weiter. «Es ist deshalb der ideale Zeitpunkt für Ackerbaubetriebe, um auf Bio umzustellen.»

Höhere Preise in der Umstellungsphase

Ideal auch deshalb, weil bereits in der Umstellungsphase höhere Preise fürs Biogetreide bezahlt werden, sagt auf Anfrage André Liner, Bioberater am BBZN Schüpfheim. In der Regel muss ein Landwirtschaftsbetrieb, der umstellt, zwei Jahre warten, bis er die höheren Biopreise erhält. Der grössere Aufwand werde normalerweise nicht entschädigt. «Aktuell besteht die Möglichkeit, von Anfang an mehr an den Produkten zu verdienen», so Liner.

Dennoch warnt er: «Der Biomarkt ist begrenzt, zu schnelles Wachstum ist ungesund.» Auf nächstes Jahr hin setze der Kanton Luzern einen Aktionsplan um. Wichtig sei zu schauen, welche Massnahmen mit dem Markt vereinbar seien und die Bauern dann mitzunehmen.

Luzern habe grundsätzlich gute Böden, um Ackerbau zu betreiben, sagt Liner weiter. Das Potenzial bei Bio sei gross – mit der Einschränkung allerdings, dass es viele Tierhaltungsbetriebe gibt. Bekanntlich wird jedes dritte Schweizer Schwein im Kanton Luzern gehalten. Die Landwirte hätten viel Geld in die Tierhaltung investiert und würden nicht so schnell wechseln, zumal der Biomarkt gerade bei den Schweinen wohl wenig attraktiv bleibe. Zudem wird in Luzern die Ackerfläche in der Regel gebraucht, um Tiere zu ernähren. Liner:

«Die Tierhaltung bleibt für Bio ein Bremsklotz.»

Dennoch meldet sich der eine und andere Landwirt für eine Umstellungsberatung an, die das BBZN anbietet. Zum Beispiel Beat Wüest aus Grosswangen. «Wir produzieren bereits relativ extensiv nach dem Label IP-Suisse und beschäftigen uns mit alternativem Pflanzenschutz», sagt er auf Anfrage. Wüest führt mit seiner Familie den Betrieb in fünfter Generation und bewirtschaftet insgesamt rund 35 Hektaren, wovon 29 Hektaren reine Ackerfläche sind.

Bedingungen haben sich zu Gunsten von Bio geändert

Bio-Ackerbau stelle für ihn schon länger eine Option dar. «Wir haben die Umstellung vor etwa acht Jahren schon einmal geprüft, sind aber zum Schluss gekommen, dass es sich nicht lohnt.» Inzwischen hätten sich die Bedingungen geändert, es gebe mehr Spielraum.

Ob er tatsächlich umstellt, bleibt offen, Wüest will es zuerst vertieft abklären. Die höheren Preise in der Umstellungsphase jedenfalls spielen für ihn eine untergeordnete Rolle. «Wie viel die Versprechen der Grossverteiler wert sind, werden wir sehen. Das kann sich schnell ändern. Am Schluss entscheidet der Konsument, welche Produkte er einkauft.»

