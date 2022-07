Luzern: Gute Weizenernte in Sicht

Landwirtschaft Gute Weizenernte in Sicht – Unmut über tiefe Preisaufschläge hält sich im Kanton Luzern in Grenzen Die Weizenernte fällt voraussichtlich gut aus, die heissen Tage verhindern aber eine Rekordernte. Zudem sorgen zu tiefe Preisaufschläge für Diskussionen. Im Kanton Luzern bleibt man gelassen. Reto Bieri Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Die vier Mähdrescher der FH Hüsler AG aus Rickenbach sind momentan fast pausenlos im Einsatz. In Rickenbach, Gunzwil, Beromünster, Nottwil sowie im angrenzenden Aargau pflügen die imposanten Gefährte des Lohnunternehmens durch Weizen-, Gerste-, Hafer-, Dinkel-, Mais- und Rapsfelder.

Aktuell ist der Weizen an der Reihe. Nach dem Mittag geht’s jeweils los. «Wir können erst beginnen, wenn das Getreide abgetrocknet ist», erklärt Marlis Hüsler, Mitglied der Geschäftsleitung bei der FH Hüsler AG. Wegen des warmen, trockenen Wetters sei die Erntezeit heuer etwas nach vorne verschoben.

«Da es im Frühsommer genügend Regen gab, konnte sich der Weizen entwickeln und schneller reifen.»

Durch das sonnige Wetter verteile sich die Arbeit besser. «Ist ein Wetterumbruch mit Regen angesagt, arbeiten die Mähdrescher manchmal fast die ganze Nacht durch.» Solche «Monstertage» habe es bislang angenehmerweise nicht gegeben. Am Sonntag der Vorwoche hätten sie sogar freigehabt. «Eine absolute Ausnahme», so Hüsler.

Ein Mähdrescher der Lohnunternehmung FH Hüsler AG bei der Weizenernte. Bild: Boris Bürgisser (Rickenbach, 19. Juli 2022)

Die Erntebedingungen seien ideal, eine solche Ausgangslage komme nur etwa alle zehn Jahre vor. «Das Getreide muss in der Mühle nicht nachgetrocknet werden. Das ist gut für die Landwirte, da das Trocknen Preisabzüge bedeuten würde.» Der grösste Teil des durch die Firma geernteten Getreides gehe an die Neumühle und die Landi in Rickenbach.

Diesel und Ersatzteile sind teurer geworden

Weniger Grund zur Freude haben die Landwirte an den Richtpreisen, die ihrer Meinung nach zu wenig stark angehoben wurden und die durch die Teuerung entstandenen Mehrkosten nicht decken (siehe Kasten). Dazu sagt Marlis Hüsler:

«Die Bauern hoffen, dass sie dies durch grössere Erträge auffangen können. Zurzeit sieht es nach einer guten Ernte aus.»

Auch ihre Firma spürt die Preisentwicklung, Diesel und Ersatzteile seien deutlich teurer geworden. Einen Teil der Mehrkosten müsse man wohl an die Landwirte weitergeben.

Landwirte fordern höhere Getreidepreise Jährlich werden kurz vor der Ernte die Richtpreise fürs Getreide festgelegt. Aufgrund der Teuerung hat der Branchenverband Swiss Granum Ende Juni eine Erhöhung von 3 bis 5 Franken pro hundert Kilogramm Brotgetreide beschlossen. Dies führte zu Unmut bei den Landwirten. Laut der «Bauernzeitung» fordern sie bis zu zehn Franken mehr. Auch dem Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV) sind Rückmeldungen unzufriedener Getreidebauern bekannt. Allerdings sei der Unmut nicht so laut wie in anderen Kantonen, da der Getreideanbau meist nicht zum Haupterwerb zählt, sagt der stellvertretende Geschäftsführer Raphael Felder. LBV-Präsident Markus Kretz sagt, die Preisdiskussionen seien für den Kanton Luzern ein zweischneidiges Schwert. Eine Preiserhöhung sei des einen Freud und des anderen Leid, da der Brotgetreidepreis in der Regel in einem Verhältnis zum Futtergetreide stehe. «Steigt der Preis, verteuert sich die Fütterung der Tiere ebenfalls. Dies schmerzt bei aktuell historisch tiefen Schweinepreisen besonders stark.» Die Luzerner Landwirtschaft generiert laut Kretz aus der tierischen Produktion gut 700 Millionen Franken Umsatz, aus der pflanzlichen lediglich knapp 200 Millionen. Im Kanton Luzern gibt es nur wenige reine Ackerbau- und Brotgetreideproduzenten. «Trotzdem hätten sie gerne höhere Preise, da die explosionsartig gestiegenen Produktionskosten nicht gedeckt sind.» Nach Meinung von Markus Kretz hat man es beim Brotgetreide verpasst, mit einem höheren Preiszuschlag ein Zeichen zu setzen, um den inländischen Getreideanbau zu steigern. «Damit könnte man Landwirte motivieren, von der Tierhaltung auf die Herstellung von pflanzlichen Lebensmitteln umzusteigen.» Der Selbstversorgungsgrad beim Brotgetreide liegt in der Schweiz bei rund 80 Prozent, jährlich werden rund 250’000 Tonnen importiert. Im Juni hat der Bund beschlossen, zusätzliche 20'000 Tonnen Brotgetreide zu importieren. Auf Ersuchen der Getreidebranche erhöhte der Bundesrat das ordentliche Zollkontingent bereits Anfang Mai. Der Grund ist die schlechte Ernte 2021.

Beni Hüsler vom Lohnunternehmen FH Hüsler AG drescht Weizen auf einem Feld bei Rickenbach. Bild: Boris Bürgisser (Rickenbach, 19. Juli 2022)

Ist das Getreide geerntet, geht es zu einer Mühle oder Getreideannahmestelle, zum Beispiel zur Sammelstelle der Landi Sursee. Laut Bereichsleiter Chris Götschmann ist aktuell etwas mehr als die Hälfte der Getreideernte abgeliefert. Bereits eingebracht ist die Gerste, deren Qualität leicht besser sei als im vergangenen Jahr. Beim Weizen würden die Erträge allgemein etwa im Schnitt der letzten Jahre liegen. Götschmann:

«Die Hitze der letzten Wochen führte zu einer frühen Abreife und verhindert eine Rekordernte.»

Viele Mühlen im Tierhaltungskanton Luzern verarbeiten Futtergetreide, nur wenige übernehmen laut Götschmann auch Brotgetreide. Letzteres stelle hohe Anforderungen an die Reinigungsanlagen, die Labortechnologie und an das Know-how des Personals, um die geforderten Richtwerte garantieren zu können.

Laut dem Bundesamt für Statistik wurden im Kanton Luzern im vergangenen Jahr auf rund 8300 Hektaren Getreide angebaut. Erstmals seit 2006 wurde damit die 8000 Hektaren-Grenze wieder geknackt. Der Weizen ist mit rund 43 Prozent das wichtigste Getreide, dahinter folgt die Gerste mit 26 Prozent. In der ganzen Schweiz wurden im Jahr 2021 rund 146’000 Hektaren Getreide angebaut.

