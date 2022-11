Landwirtschaft Im Kanton Luzern leben mehr als 40'000 Schweine zu viel – Export scheint erstmals unausweichlich Noch nie haben die Bauern für ihre Schweine so wenig Geld erhalten wie jetzt. Grund für den Marktzusammenbruch ist ein massiver Überbestand. Im Kanton Luzern muss jedes zehnte Schwein weg. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jedes dritte der knapp 1,4 Millionen Schweine, die in der Schweiz gehalten werden, lebt im Kanton Luzern (siehe Grafik). Die Schweinehaltung ist für die Luzerner Bauern denn auch der wichtigste Betriebszweig. Sie erwirtschaften damit in normalen Jahren einen Umsatz von zirka 330 Millionen Franken, was rund 30 Prozent des Gesamtumsatzes der Luzerner Landwirtschaft von 1,1 Milliarden Franken entspricht.

Von einem normalen Jahr sind die Schweinezüchterinnen und -mäster derzeit aber weit entfernt: Die Preise sind so tief wie nie, für einen 20 Kilogramm schweren Jager erhält ein Landwirt aktuell nur noch etwas mehr als 50 Franken (siehe Grafik unten). Auch die Preise für Schlachtschweine und Muttersauen sind mit drei Franken beziehungsweise 60 bis 80 Rappen pro Kilo Schlachtgewicht im Keller. Um die Kosten decken und etwas Gewinn erwirtschaften zu können, wäre das Eineinhalbfache nötig, rechnet Markus Kretz, Präsident des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbands (LBV), vor.

Gestiegene Produktionskosten verschärfen die Krise

Die Luzerner Bäuerinnen und Bauern trifft die in diesem Ausmass noch nie da gewesene Krise auf dem Schweinemarkt nicht nur deshalb so hart, weil dieser Betriebszweig ihr wichtigstes Standbein ist, sondern auch wegen der gestiegenen Kosten. «Futter, Transporte und Energie sind deutlich teurer geworden», sagt Adrian Schütz, stellvertretender Geschäftsführer von Suisseporcs, der in Sempach domizilierten Interessengemeinschaft der Schweinehalterinnen und -halter.

Damit der Schweinemarkt wieder ins Lot kommt, gibt es für Branchenspezialisten wie Schütz und Kretz nur eine Lösung: Die Bestände müssen um rund zehn Prozent sinken. Im Kanton Luzern sind das mehr als 40'000 Schweine, also fast so viele, wie in den fünf anderen Zentralschweizer Kantonen zusammen gehalten werden.

Landwirte lösen beim Verkauf ihrer Schweine derzeit so wenig Geld wie nie zuvor. Bild: Christian Beutler/Keystone

Corona stand am Anfang der Überproduktion

Doch wie konnte es überhaupt zu diesem Marktzusammenbruch kommen? Die Antwort ist simpel: Das Angebot übersteigt die Nachfrage. Und im Gegensatz zu Rind-, Poulet- oder Schaffleisch liegt der Anteil der einheimischen Produktion bei über 90 Prozent, steigende Mengen aus dem Inland können deshalb nicht durch eine Senkung der Importe ausgeglichen werden. Steigt der Inlandanteil von Schweinefleisch wie jetzt auf nahezu 100 Prozent, brechen die Preise im zu 70 Prozent von Migros und Coop dominierten Markt ein. Diese als Schweinezyklus bekannte Veränderung des Angebots und damit der Preise ist nicht neu, historisch ist jedoch das Ausmass.

Markus Kretz führt das Überangebot auf die Pandemie zurück. Während der Corona-Zeit sei sehr viel Schweinefleisch zu Hause konsumiert worden, und noch günstiger Einkaufen ennet der Grenze sei nicht möglich gewesen, was zum Aufbau der Bestände geführt habe. Mit dem Ende der Pandemie sei der Einkaufstourismus zurückgekehrt; schliesslich ist Schweinefleisch im EU-Raum selbst bei sehr tiefen Preisen für Inlandware noch immer billiger. Suisseporcs habe schon vor zwei Jahren auf ein drohendes Marktungleichgewicht hingewiesen, sagt Adrian Schütz:

«Doch all unsere Aufrufe, die Produktion zu drosseln, haben nicht gefruchtet.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Schweinefleisch soll erstmals exportiert werden

So zwingend eine Reduktion der Bestände für eine Steigerung der Preise ist, so unausweichlich scheint im Moment der erstmalige Export von Schweinefleisch zu sein, um die Lager abzubauen. Das sei «in der aktuellen Lage leider der einzige Ausweg», sagt Markus Kretz. «Leider» deshalb, weil die bei der Ausfuhr erzielten Erlöse die Produktionskosten bei weitem nicht decken können. Und leider auch darum, weil aufgrund hoher Hürden nur geringe Mengen abgesetzt werden können, wie Adrian Schütz erklärt.

Mit ein Grund für die Krise sind laut dem «Schweizer Bauer» auch finanzielle Abhängigkeiten zwischen Landwirten und Futtermühlen oder Handelsbetrieben. Diese hätten sich Umsatzmöglichkeiten geschaffen, indem sie Neu- oder Umbauten von Schweineställen mitfinanziert haben. Markus Kretz hält das für problematisch: «Landwirte gelangen in einer Situation wie der aktuellen schnell in eine Abhängigkeit, weil sie den Hauptkostenfaktor Futter nicht mehr zahlen können, die Schweine jedoch gleichwohl versorgt werden müssen.»

«Bauern zahlen Eintritt, um arbeiten zu können»

Auch Adrian Schütz gefällt diese Entwicklung nicht. «Die Mühlen haben die Produktion unnötig angeheizt, motiviert durch die vergangenen lukrativen Jahre.» Für Landwirte, welche sich bei der Finanzierung ihrer Investitionen helfen liessen, hat der Agronom ein gewisses Verständnis, da der Produktionsaufbau sehr kapitalintensiv sei.

Verständlich sei auch die «ganz schlechte Stimmung» unter den Produzentinnen und Produzenten von Schweinefleisch, da sie Tag für Tag einen Verlust einfahren würden. Adrian Schütz formuliert es so: «Die Bauern zahlen Eintritt, wenn sie ihren Stall betreten, um arbeiten zu können.» Einen positiven Aspekt an der Krise auf dem Schweinemarkt kann der Fachmann dennoch abgewinnen: Konsumentinnen und Konsumenten könnten «ausgesprochen günstiges Schweinefleisch» kaufen – und zwar «von gleich hoher Qualität wie während Hochpreisphasen».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen