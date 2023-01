Zu viele Tiere: Krise bei Luzerner Schweinehaltern hält weiter an

Landwirtschaft Krise bei Luzerner Schweinehaltern hält an Die Preise für Ferkel sowie Mast- und Muttersauen sind seit dem letzten Sommer im Keller. Obwohl die Erlöse jetzt ganz leicht steigen, rentiert die Haltung von Sauen im Kanton Luzern weiterhin und bei weitem nicht. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Ferkel sind zwar herzig, werden in den Luzerner Ställen aber in zu grosser Anzahl gehalten. Bild: Nadia Schärli (15. Januar 2022)

Die rund 1600 Halterinnen und Halter der knapp 430'000 Schweine im Kanton Luzern erleben derzeit die schlimmste Krise in der Geschichte. Seit dem letzten Sommer liegt der Preis für ein 20 Kilogramm schweres Ferkel nur noch bei etwas mehr als 50 Franken. Um die Kosten zu decken und einen kleinen Gewinn erwirtschaften zu können, wäre laut Markus Kretz das Eineinhalbfache nötig. Der Präsident des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbands (LBV) ist vom historischen Tief ebenfalls betroffen, hält er doch auf dem in einer Betriebsgemeinschaft geführten Hof in Schongau gut 100 Zuchtschweine. Weil Kretz und seine Partner aber auch auf Milchwirtschaft, Ackerbau und Pouletmast setzen, könne der Ausfall in der Schweinehaltung «besser getragen werden».

Nun entspannt sich die Lage im jährlich etwa 330 Millionen Franken umsetzenden Luzerner Schweinemarkt ganz leicht. So steigt der Kilopreis für 20 Kilogramm schwere Ferkel wegen des wieder hergestellten Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage um 50 Rappen auf 3.20 Franken, und auch die Futterkosten gehen leicht zurück. Sie sind aber immer noch rund zehn Prozent höher als vor der Krise, die viel mit Corona zu tun hat: Wegen und während der Pandemie kauften die Konsumentinnen und Konsumenten weniger im Ausland ein, und sie assen mehr Schweinefleisch, was die Produktion anheizte. Danach pendelten sich Einkaufstourismus und Konsum wieder auf Vorpandemie-Niveau ein. Geblieben sind die Überbestände, welche die Preise für die zu etwa 70 Prozent an die Grossverteiler Coop und Migros verkauften Schweine purzeln liessen.

Alle Betriebe zehren von ihren Reserven

Bis die Halterinnen und Halter von Schweinen wieder Geld verdienen, wird aber trotz Silberstreifen am Horizont noch einige Zeit vergehen. Ende Februar könnte eine weitere Erholung eintreten, sagt Adrian Schütz. Der stellvertretende Geschäftsführer von Suisseporcs, der in Sempach stationierten Interessengemeinschaft der Schweinehalterinnen und -halter, stützt seine Aussage auf sinkende Zahlen bei den eingestallten Mastferkeln. «Das sind zwar nur Indizien. Sie haben sich in der Vergangenheit aber als ziemlich zutreffend erwiesen», weiss der Branchenkenner.

Doch steigen die Erlöse dann auf ein Niveau, das die Schweinehaltung wieder rentabel macht? So, wie sie das bis zum letzten Sommer über mehrere Jahre war? «Tendenziell ja», glaubt der Agronom. Das sei auch «dringend nötig. Derzeit zehren alle, auch die ganz grossen Betriebe, von den Reserven.» Auf die Frage, ob die Schweinehalterinnen und -halter ihre Produktion in Zeiten guter Preise künftig im Griff haben werden und so ein weiteres Desaster vermeiden können, antwortet Schütz so: «Die Geschichte zeigt: Man lernt, doch man vergisst auch wieder.»

Export war ein Tropfen auf den heissen Stein

In die Kategorie «zum Vergessen» gehört eine Aktion, die noch vor zwei Monaten als möglicher Ausweg aus der Krise bezeichnet wurde: der erstmalige Export von Schweinefleisch ins Ausland. Ausgeführt wurden bis Anfang Januar jedoch nur etwas mehr als 5000 Schweine. «Das ist weniger als erhofft, nicht mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein», sagt Schütz. Zum Vergleich: In der Schweiz wird pro Woche etwa die zehnfache Zahl Schweine geschlachtet.

LBV-Präsident Markus Kretz hält die Exportbemühungen dennoch nicht für nutzlos. «Es war eine Notmassnahme, bei der es vor allem darum ging, den Tierschutz in den Ställen einhalten zu können.» Probleme mit Vorschriften zum minimalen Platzbedarf können entstehen, weil die Schweine wegen des schleppenden Absatzes länger in den Ställen bleiben, schwerer und grösser werden und somit mehr Platz brauchen. Im Kanton Luzern hat der Veterinärdienst laut der «NZZ am Sonntag» bisher jedoch «keine Zunahme von zu engen Platzverhältnissen festgestellt». Kantonstierarzt Martin Brügger sagt auf Anfrage, diese Aussage gelte nach wie vor (siehe Box).

Ein Viertel der Betriebe wird pro Jahr kontrolliert Stockt der Absatz von Schweinefleisch, bleiben die Tiere länger in den Ställen, werden grösser – und brauchen mehr Platz. Dadurch komme es zu Verletzungen der Tierschutzvorschriften, liess sich Cesare Sciarra vom Schweizer Tierschutz in der jüngsten Ausgabe der «NZZ am Sonntag» zitieren. Auch im Kanton Luzern? Nein, nicht zwingend, sagt Kantonstierarzt Martin Brügger auf Anfrage. Sein Team habe jedenfalls «bei Kontrollen keine Zunahme von zu engen Platzverhältnissen festgestellt». Öfter als üblich kontrolliere man aber nicht. Es bleibt also bei den jährlich 25 Prozent der rund 1600 Betriebe, auf denen im Kanton Luzern Schweine gehalten werden. Dazu kämen Nach- und Zwischenkontrollen, beispielsweise aufgrund von Mängeln bei früheren Kontrollen, sowie Kontrollen auf Verdacht hin. Laut Brügger wurden dabei in den letzten Jahren nur ganz wenige Überbelegungen festgestellt: Betroffen waren jeweils ein bis vier Betriebe. (nus)

So stark die Preise für Schweine über die Jahre hinweg betrachtet schwanken, so rapid gesunken ist landesweit und im Kanton Luzern die Zahl der Bäuerinnen und Bauern, die Sauen halten. 1985 gab es landesweit mehr als 35'000 Halterinnen und halter-, heute sind es noch etwa 5600. Knapp ein Drittel, nämlich rund 1600, leben im Kanton Luzern.

Nicht verändert hat sich im Kanton Luzern die Zahl der Schweine: Sie liegt immer noch bei knapp 430'000 Tieren – die Betriebe sind also massiv grösser geworden. Landesweit hingegen ist der Schweinebestand von 1,94 Millionen auf knapp 1,4 Millionen gesunken. In den übrigen Zentralschweizer Kantonen Schwyz, Zug, Ob- und Nidwalden sowie Uri spielt die Schweinehaltung mit rund 55'000 Tieren eine unbedeutende Rolle.

