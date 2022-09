Schweinegestank in Hohenrain: Beteiligte geben sich zugeknöpft

Landwirtschaft Schweinegestank in Hohenrain – die Beteiligten geben sich nach öffentlicher Kritik zugeknöpft Im aktuellen Gemeindeblatt kritisiert ein Bevölkerungsvertreter diverse Punkte des Geruchsprojekts. Über die Beweggründe halten sich beide Seiten bedeckt. Reto Bieri Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Mancherorts führt die intensive Tierhaltung im Kanton Luzern dazu, dass die Bevölkerung unangenehmen Gerüchen ausgesetzt ist. Besonders betroffen ist die Gemeinde Hohenrain. Dort wurde deshalb 2019 ein Geruchsprojekt lanciert, finanziert von Bund, Kanton, Gemeinde sowie dem Luzerner Bauernverband.

Die Haltung von Schweinen kann zu unangenehmen Geruchsemissionen führen. Symbolbild: Ennio Leanza / Keystone (3. September 2022)

Die Bevölkerung scheint mit den bisherigen Fortschritten nur mässig zufrieden zu sein, wie dem aktuellen Hohenrainer Gemeindeblatt zu entnehmen ist. Dort steht, dass sich die Projektverantwortlichen am 16. August mit den beiden Bevölkerungsvertretenden aus dem Ortsteil Kleinwangen und dem Quartier Landschau im Ortsteil Hohenrain getroffen haben, die beide stark von Schweinegestank betroffen sind. Ziel des Austausches sei gewesen zu klären, ob die ersten umgesetzten Massnahmen Früchte tragen. Während sich die Situation in Kleinwangen verbessert habe, sei jene in der Landschau «unklar», wie es etwas beschönigend heisst.

Tatsächlich äussert sich nämlich der Vertreter der Landschau, Reto Berthel, kritisch und hat an die Arbeitsgruppe mehrere Anträge gestellt. Sie werden im Gemeindeblatt – «im Zeichen der Transparenz» – öffentlich beantwortet. Unter anderem fordert Berthel von Gemeindepräsident Alfons Knüsel als Leiter der Arbeitsgruppe, im Gemeindeblatt zu informieren, dass «das Geruchsproblem betreffend offene Laufflächen im Auslauf von Landwirtschaftsbetrieben mit Schweinen in Hohenrain noch nicht gelöst ist». Weiter verlangt er, dass öffentliche Publikationen, Stellungnahmen und Mitteilungen ab sofort ohne Stellungnahme der Bevölkerungsvertreter nicht mehr publiziert werden dürfen.

Arbeitsgruppe händigt Dokumente nicht aus

Zudem möchte Berthel, dass ihm als Bevölkerungsvertreter die Abschriften der empfohlenen, betriebsspezifischen Massnahmen von drei Landwirtschaftsbetrieben ausgehändigt werden. Dies lehnt die Arbeitsgruppe jedoch ab, heisst es im Gemeindeblatt weiter. Den betroffenen Betrieben sei es jedoch freigestellt, diese Dokumente auf Anfrage auszuhändigen.

Berthel störte sich auch an der Kommunikation zum Verhaltenskodex. Dieser wurde im Frühling publiziert und sieht vor, dass die rund 100 Hohenrainer Landwirte freiwillige Massnahmen zur Reduktion der üblen Gerüche umsetzen. Berthel schreibt im Gemeindeblatt zwar, er wolle dem Projekt Freiwilligkeit eine Chance geben. Er scheint aber nicht recht überzeugt davon zu sein, denn:

«Bei einem Verhaltenskodex ist seine Einhaltung nicht zwingend und daher rechtlich nicht durchsetzbar. Eine Kontrolle ist, sofern sie überhaupt gemacht wird, wirkungslos und Will­kür ist möglich.»

Gerne hätte unsere Zeitung Näheres zu den Beweggründen von Berthels Kritik sowie dem Stand der Dinge zum Geruchsprojekt erfahren. Er sowie Alfons Knüsel wollen sich dazu aber nicht weiter äussern. Grund dafür ist eine Sitzung vom Dienstagmorgen, an der es zu einer Aussprache zwischen Alfons Knüsel, Reto Berthel und Projektleiterin Sibille Jenni gekommen ist.

Dazu geben die drei folgende Stellungnahme ab: «Die vorhandenen Diskrepanzen wurden ausgesprochen und bereinigt. Wie sich zeigte, war die Ursache für die Unstimmigkeiten der unterschiedliche Wissensstand. Nun ziehen wir wieder am selben Strick und erachten es als nicht sinnvoll, weiter Erklärungen abzugeben.»

Ziel ist eine Verbesserung bis Ende 2023

Reto Berthel lässt sich einzig noch entlocken, dass das Geruchsprojekt weiterlaufe. «Unser Ziel ist es nach wie vor, gemeinsam bis Ende 2023 eine deutliche Verbesserung der Geruchssituation zu erreichen.» Zudem schreibt Sibille Jenni im Gemeindeblatt, ein erster offener Auslauf auf einem Landwirtschaftsbetrieb werde ge­schlossen.

«Weitere Massnahmen benötigen eine längerfristige Planung, weshalb diese noch nicht abschliessend umgesetzt sind.»

Die Beteiligten des Geruchsprojekts geben sich demnach zugeknöpft. Dies erstaunt angesichts der im Gemeindeblatt öffentlich gemachten Kritik – insbesondere auch, weil dort beiläufig erwähnt wird, dass an der Besprechung vom 16. August das Schweizer Fernsehen anwesend war. Laut Gemeindeblatt ist ein Dokfilm zum Thema Tierbestände im Seetal geplant. Damit rückt Hohenrain und das Geruchsprojekt ins nationale Scheinwerferlicht.

Weitere Rückmeldungen zu den Gerüchen gesucht Um die Wirkung der ersten umgesetz­ten Massnahmen des Geruchsprojekts zu klären, soll der Austausch mit der betroffenen Bevöl­kerung verstärkt werden, heisst es im Hohenrainer Gemeindeblatt. Zusätzlich zu den Rückmeldungen durch die Bevölkerungsvertretungen werden wei­tere Personen gesucht, die ihre Wahrnehmung zur Geruchssituation in diesem Sommer mitteilen. Kontakt: anna.kroeplin@bfh.ch, 031 848 58 75 (Do./Fr.).

