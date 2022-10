Landwirtschaft Luzerner SVP-Politikerin: «Warndienst vor Wölfen taugt nichts» Reisst ein Wolf ein Schaf, kann es gut und gerne drei Wochen dauern, bis Landwirte in der Region vor weiteren Angriffen gewarnt werden. Nun fordert SVP-Kantonsrätin Barbara Lang eine Überarbeitung des Warndienstes. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Ein Hirte hütet seine Schafe auf einer Alp im Urner Schächental. Bild: Urs Flüeler/Keystone (14. August 2020)

Mit einem vor sieben Jahren eingeführten SMS-Warndienst werden die Abonnentinnen und Abonnenten informiert, sobald sich ein Wolf nachweislich im Kanton Luzern oder in einem angrenzenden Gebiet aufhält. Nachweislich heisst: Ein Wolf hat Nutztiere gerissen oder wurde durch eine Fachperson gesichtet.

Ziel des kostenlosen Diensts ist es, Tierhalterinnen und -haltern dank des Wissens um die Präsenz des Raubtieres in ihrer Region die sofortige Einleitung von Schutzmassnahmen zu ermöglichen. Also Schaf- und Ziegenherden einzuzäunen oder sie von Hunden bewachen zu lassen.

Damit Landwirte und Älplerinnen rechtzeitig handeln können, müssen sie selbstredend schnell wissen, wenn sich Wölfe in ihrer Region aufhalten. Doch exakt dies ist heuer nicht der Fall, wie drei unserer Zeitung vorliegende SMS zeigen.

So dauerte es kürzlich 21 Tage, bis die Behörden via SMS über den Riss eines Schafes in Luthern informierten. In einem weiteren Fall – im Gebiet Schrattenfluh – verstrichen 18 Tage; und auch über den Nachweis eines Wolfes im Raum Nottwil wurden die Abonnierenden des Warndiensts erst acht Tage später in Kenntnis gesetzt.

Ein Wolf ist entlang eines Quartierbachs in Nottwil unterwegs. Video: Leserreporter

Neue Adressaten und interkantonale Zusammenarbeit

Nun lupft es SVP-Kantonsrätin Barbara Lang den Hut. Die Bäuerin aus Hellbühl sagt:

«Der derzeit verwendete SMS-Warndienst vor Wölfen taugt nichts. Es geht viel zu lange, bis informiert wird.»

Sie fordert deshalb in einem Postulat, das neben SVP-Angehörigen auch von Kantonsratsmitgliedern der Mitte und der FDP unterzeichnet wurde, die Überprüfung des verwendeten Systems. Es brauche «ein schnelleres, praxistauglicheres und weniger bürokratisches Instrument». Ausserdem müsse der Kreis der Adressaten auf Mutterkuhhalterinnen und -halter ausgedehnt werden, und es brauche in Grenzgebieten eine interkantonale Zusammenarbeit.

Klar ist für die seit 2011 im Kantonsrat politisierende Vizepräsidentin der Aufsichts- und Kontrollkommission auch, dass die Behörden die Wolfsproblematik zu wenig ernst nehmen. Wenn es in den SMS heisse, es sei jederzeit und überall mit der Präsenz des Wolfs zu rechnen, lese sich dies für sie wie: «Die Situation ist ausser Kontrolle geraten.»

Doch tun denn die Älpler und Bäuerinnen genug für den Schutz ihrer Herden? «Ja», findet Lang, «jeder Landwirt macht sein Möglichstes für seine Tiere.» Die ständige Angst vor Wölfen sei für die Tierhalterinnen und -halter «eine riesige nervliche Belastung».

Als weiteres Problem verifiziert Lang die aktuelle Präsenz von Gänsegeiern. Auch dazu hat sie einen Vorstoss eingereicht (siehe Box).

Gänsegeier machen Beurteilung eines Risses praktisch aussichtslos Gänsegeier sind in Südfrankreich und im Mittelmeerraum verbreitet, allenfalls tauchen sie mal in Nordeuropa auf. In diesem Sommer zeigen sie sich nun aber auch im Raum Entlebuch, insbesondere über der Schrattenfluh. Bis zu 17 dieser Grossvögel habe man gezählt, schreibt die Dienststelle Landwirtschaft und Wald auf ihrer Website. Das Problem: Die Grossvögel sind am Kadaver «extrem effizient» und skelettieren ein Schaf innert weniger Stunden, wie die Dienststelle festhält. Damit werde die Beurteilung eines Risses praktisch aussichtslos. Barbara Lang will in einem Vorstoss nun wissen, wie die Regierung die Entwicklung der Population beurteilt und welche Möglichkeiten der Kanton zur Regulation hat. Beantworten soll die Exekutive auch die Frage, wie oft Risse aufgrund verwischter oder nicht nachweisbarer DNA nicht mehr bestätigt werden konnten. (nus)

Zentralschweizer Junglandwirte wählen drastische Worte

Die Vereinigung der Zentralschweizer Junglandwirte bläst ins gleiche Horn wie Barbara Lang. Die psychische Belastung der Älpler habe «stark zugenommen», das Personal springe durch die Bedrohung der Wölfe regelmässig ab oder es könne keines gefunden werden, heisst es in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung. Zudem würden die Nutztiere durch die Angriffe des Wolfs verängstigt und aggressiv, selbst nach dem Ende der Alpzeit.

Ein weiteres Problem sei der «riesige zusätzliche Arbeitsaufwand» für die Schutzmassnahmen, und die finanzielle Last sei «längerfristig nicht tragbar». Die Junglandwirte fragen sich deshalb: «Wieso sollte ein junger Älpler oder eine junge Älplerin sich solche Probleme aufhalsen? Und wieso soll ein junger Bauer einen abgelegenen Hof übernehmen?»

Ähnlich dramatische Worte wählt der Verband Mutterkuh Schweiz, nachdem in diesem Sommer im Kanton Graubünden erstmals Mutterkühe vom Wolf gerissen wurden. «Die Situation ist schlimm und wird immer schlimmer», schreibt Präsident Matthias Gerber. Die «absolut grösste Unberechenbarkeit» seien Rinderherden, die nach einem Wolfkontakt sehr unruhig und teilweise aggressiv gegen betreuende Personen sowie Wanderinnen und Wanderer reagieren würden.

Der Riss von Mutterkühen hat auch die Mitte des Kantons Luzern auf den Plan gerufen. In einer vom Ruswiler Nationalrat Leo Müller verfassten Petition forderte die Partei Ende Juli «umgehend ein Konzept und eine Strategie sowie Sofortmassnahmen, damit die Probleme mit der Rückkehr der Wölfe nachhaltig gelöst werden».

Behörde hat kein Verständnis für Forderung nach schnellerer Information

Die Dienststelle Landwirtschaft und Wald kontert die Kritik am SMS-Warndienst. Sie informiere, sobald sie die Beobachtung oder den Riss eines Wolfs verifiziert und plausibilisiert oder sobald sie das Resultat einer genetischen Probe erhalten habe. Die Forderung nach einer schnelleren Information für die Abonnierenden des Diensts sei unverständlich. Die Dienststelle schreibt:

«Unabhängig vom SMS-Dienst sollte langsam jede Tierhalterin und jeder Tierhalter wissen, dass Wölfe mit ihrer grossen Mobilität jederzeit und überall auftauchen können.»

Bereits erfüllt hat sie die Forderung nach einer Ausweitung des Diensts auf Besitzende von Mutterkühen.

Auf die Frage, ob die Luzerner Landwirtinnen und Landwirte genug für den Schutz ihrer Herden tun, antwortet die Dienststelle, der Herdenschutz sei ein persönlicher Entscheid, gestützt auf den Wolfsdruck und die betriebliche Situation. Die Dienststelle informiere die Landwirtschaft mit einem Newsletter jedenfalls immer wieder über den Herdenschutz.

Entsprechende Massnahmen würden zudem durch Kanton und Bund finanziell oder durch eine Beratung unterstützt. «Begrüssen» würde es die Dienststelle, wenn bei kleineren Herden vermehrt Schutzzäune eingesetzt würden.

Schutzhunde, die bei Wandernden immer wieder für Schreckmomente sorgen, stellen für die Dienststelle «ein anerkanntes und effizientes Mittel in Situationen dar, wo andere Massnahmen nicht tauglich sind». Der Einsatz von Hunden müsse aber mit Informationen für Wanderinnen und Wanderer begleitet werden.

