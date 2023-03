Landwirtschaft Praxisversuch zeigt: Maiserträge bleiben trotz weniger Phosphor stabil Ein dreijähriger Versuch in Hohenrain kommt zum Schluss, dass Mais auch mit weniger mineralischem Phosphordünger gut wächst. Es ist eine hoffnungsvolle Nachricht für Landwirte in den Seeeinzugsgebieten. Reto Bieri Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Durch den Einsatz von Kunstdüngern konnte die Landwirtschaft – nebst der Mechanisierung und Pflanzenschutzmitteln – die Produktion im Verlauf des 20. Jahrhunderts markant steigern. Gedüngt wird hauptsächlich mit Phosphor, Stickstoff und Kalium – es sind die drei Hauptnährstoffe, die Pflanzen fürs Wachstum benötigen. Die Schattenseite: Insgesamt gelangen zu viel Phosphor und Stickstoff in den landwirtschaftlichen Kreislauf. 2018 etwa betrug laut Agroscope der Überschuss schweizweit rund 5000 Tonnen Phosphor. Dieser habe sich grössenteils im Boden angereichert.

Die Erträge aus der Maisernte bleiben gleich, auch wenn man bei der Aussaat auf mineralischen Phosphordünger verzichtet. Symbolbild: Pius Amrein (2. 9. 2022)

Das führt nach wie vor zu Problemen, wie im Kanton Luzern nur allzu gut bekannt ist. Seit Jahrzehnten müssen Baldegger-, Hallwiler- und Sempachersee wegen der Überdüngung künstlich belüftet werden. Die Landwirte sind in der Bewirtschaftung eingeschränkt, so ist der Einsatz von mineralischen Phosphordüngern im Seeeinzugsgebiet – mit Ausnahmen – verboten.

Nun erhalten die Bauern seitens der Wissenschaft gute Nachrichten, wie kürzlich in der «Bauernzeitung» zu lesen war: In einem dreijährigen Feldversuch hat das Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung Hohenrain (BBZN) herausgefunden, dass die Erträge beim Silomais gleich bleiben, auch wenn man bei der Aussaat keinen mineralischen Phosphor beigibt. Mais ist im Kanton Luzern laut Barbara Wälchli die wichtigste Ackerkulturpflanze und wird in grossem Ausmass als Tierfutter angebaut. Wälchli ist in Hohenrain als Ackerbau-Beraterin tätig.

Laut der Expertin wird mineralischer Dünger bei der Maisaussaat zugegeben, weil der Boden im Frühling noch kalt und die Bodenlebewesen entsprechend weniger aktiv sind, um Reserven im Boden für die Pflanzen verfügbar zu machen. Mit dem Kunstdünger erhält die Pflanze rasch entsprechende Nahrung.

2020 bis 2022 habe man auf dem Gutsbetrieb in Hohenrain die Praxisversuche durchgeführt. Auf einem Teil der Parzelle wurde jeweils bei der Maisaussaat das übliche Verfahren angewandt, das heisst, ein mineralischer Dünger mit Phosphor und Stickstoff zur Saat ausgebracht. Auf dem Rest der Parzelle wurde auf den mineralischen Phosphor verzichtet. Vor der Saat wurde zudem Mist von Milchvieh eingesetzt. Später erfolgte laut Wälchli eine Düngergabe mit mineralischem Stickstoff im Form von Harnstoff.

In allen drei Jahren habe man die gleiche Entwicklung festgestellt: Auf den herkömmlich gedüngten Parzellen wuchsen die Pflanzen am Anfang zwar deutlich schneller als auf jenen, wo auf Phosphor verzichtet wurde. Doch später holten diese Pflanzen wieder auf. «Der Ertrag bei der Ernte des Maises war vergleichbar», so Wälchli. Auch bei der Futterqualität, dem Stärke- und Energiegehalt, die 2022 zusätzlich untersucht wurde, würden sich bei den beiden Verfahren keine nennenswerten Unterschiede zeigen.

Mais kann im Boden vorhandenes Phosphor gut nutzen

Die Versuche habe man durchgeführt, weil die Landwirte in den Seeeinzugsgebieten durch das Verbot von mineralischen Düngern verunsichert gewesen seien. «Es stellte sich bei ihnen die Frage, wie sich dieser Verzicht auf den Maisertrag auswirkt», sagt Wälchli. Die Resultate stimmen sie zuversichtlich.

Das Ziel des Versuches sei es, den Dünger effizienter und ohne Ertragseinbussen zu nutzen. Wälchli betont, insgesamt braucht eine Pflanze nicht weniger Dünger, sondern «dieser muss gezielt und bedarfsgerecht eingesetzt werden, um langfristig gute Erträge halten zu können.» Der Feldversuch zeige, dass der Mais eine Pflanze sei, der sehr gut bereits im Boden vorhandenes Phosphor sowie Hofdünger wie Mist und Gülle nutzen könne. Die Landwirtschaftsbetriebe sollen dies beim Mais vermehrt nutzen.

Das ist insofern spannend, weil Hofdünger im Kanton Luzern ein heikles Thema ist. Die intensive Tierproduktion, vor allem von Schweinen, verursacht viel überschüssigen Hofdünger. Weil sich die Betriebe an eine vorgegebene Nährstoffbilanz halten müssen, muss diese Gülle aufwendig abtransportiert werden. Oft landet sie auf Ackerbaubetrieben in anderen Landesgegenden. Dass die Luzerner Betriebe ihren Hofdünger vermehrt selber nutzen, macht deshalb Sinn.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen