Landwirtschaft Schweinegestank in Hohenrain: Landwirt will nicht länger Teil des Problems sein –eine spezielle Anlage soll ihm dabei helfen Schweinezüchter Arthur Röösli hat eine moderne Luftwäscheanlage installiert. Damit will er zur Lösung des Geruchsproblems beitragen. Finanziell muss er dabei Einbussen hinnehmen.

Schön ist’s in Günikon: saftige Wiesen, stolze Landwirtschaftsbetriebe, tolle Aussicht aufs Seetal. Doch die heile Welt im Hohenrainer Ortsteil sowie in der ganzen Gemeinde ist getrübt. Üble Gerüche aus den zahlreichen Schweinebetrieben sorgen seit vielen Jahren für rote Köpfe bei der nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung. Um die Wogen zu glätten, haben Kanton, Gemeinde und Bauernverband vor drei Jahren ein Geruchsprojekt ins Leben gerufen.

Landwirt Arthur Röösli hat auf seinem Schweinezuchtbetrieb in Günikon eine moderne Luftwäscheanlage installiert. Bild: Dominik Wunderli (Hohenrain, 29. September 2022)

Nicht mehr länger Teil des Problems, sondern der Lösung will Arthur Röösli sein, einer von rund 100 Hohenrainer Landwirten. Von seinem Schweinezuchtbetrieb in Günikon sieht er direkt zur Landschau hinüber. Das Einfamilienhausquartier liegt nur einen Steinwurf entfernt im Ortsteil Hohenrain.

Kürzlich hat der dortige Bevölkerungsvertreter des Geruchsprojekts, Reto Berthel, massive Kritik geäussert (wir berichteten). Unter anderem zweifelt er daran, ob die freiwilligen Massnahmen der Landwirte ausreichen, um die Gerüche zu beseitigen.

Arthur Röösli ist einer, der das Gegenteil beweisen will. Der 50-Jährige hält knapp 150 Muttersauen für die Schweinezucht, die jährlich rund 3800 Ferkel zur Welt bringen.

«Vor rund zwei Jahren habe ich mich entschieden, einen Schritt auf die Verantwortlichen des Geruchsprojekts zuzugehen und anerboten, eine neue, effiziente Luftwäscheanlage für meine zwei Schweineställe einzubauen.»

So gross wie ein Schiffscontainer

Seit ein paar Monaten steht die Anlage nun auf Rööslis Hof. Sie ist eindrücklich gross, ungefähr wie ein Schiffscontainer. Mittels grossen Industrierohren wird die Luft aus den beiden Ställen angesaugt. Gereinigt wird sie nicht nur von üblen Gerüchen, sondern auch von Ammoniak, erklärt Markus Bucheli.

Letzteres ist ein Gas, das hauptsächlich bei der Tierhaltung entsteht und schädlich ist für empfindliche Ökosysteme wie Moore und Wälder. Bucheli ist Fachexperte Ammoniak beim Kanton Luzern und stand Röösli bei der Umsetzung des Projekts beratend zur Seite.

Markus Bucheli, Fachexperte Ammoniak des Kantons Luzern, erklärt die Funktionsweise der Luftwäscheanlage. Bild: Dominik Wunderli (Hohenrain, 29. September 2022)

Beim Luftwäscher wird ein biologisches Verfahren angewendet, das heisst, die Stallluft wird mit Hilfe von Bakterien gereinigt, erklärt Bucheli weiter. «Zuerst wird die Luft durch eine Sprinkleranlage geführt, wo das Wasser Staubpartikel herauswäscht, da diese Träger von Gerüchen sein können.»

Anschliessend wird die Luft nach oben durch eine 90 Zentimeter dicke Schicht aus schwarzen Kunststoffwaben gedrückt, worin sich die Bakterien befinden. Im oberen Teil des Containers wird die gesäuberte Luft nochmals mit Wasser besprüht, bevor sie nach draussen entweicht. Die Nase beweist’s; der Gestank ist tatsächlich fast ganz verschwunden.

Die kürzlich erfolgte Abnahmemessung habe gezeigt, dass die Anlage die Gerüche massiv zu verringern vermöge, sagt Röösli. Der Luftwäscher läuft vollautomatisch und wird vom Landwirt mittels Computer und Handy-App überwacht, ebenso aus der Ferne von der holländischen Herstellerfirma.

Zudem werden die Daten laufend aufgezeichnet, als «elektronisches Betriebstagebuch», wie es Markus Bucheli formuliert. Bislang seien die Luftwäscheanlagen zu lasch kontrolliert worden, nun habe der Kanton die Schrauben angezogen. Alle drei Jahre werden die Daten von der Dienststelle Umwelt und Energie kontrolliert.

Landwirt Arthur Röösli kann die moderne Luftwäscheanlage via App überwachen. Bild: Dominik Wunderli (Hohenrain, 29. September 2022)

Ein grosser Wermutstropfen bleibt: Zwar konnte Röösli durch einen Zufall den neuen Luftwäscher zu einem günstigen Preis kaufen. Doch weil der Transport auf seinen Hof rasch erfolgen musste, wurde die Anlage vor der Erteilung der Baubewilligung geliefert. Das war ein Fehler, denn es gilt als vorzeitiger Baubeginn und bedeutet, dass Röösli Subventionen in der Höhe von rund 150’000 Franken entgehen. Bei Gesamtkosten von rund 250’000 Franken alles andere als ein Pappenstiel.

Schweine können künftig nicht mehr nach draussen

Zudem muss Röösli einen weiteren finanziellen Ausfall verkraften, konkret rund 1000 Franken pro Monat aus dem Tierwohlprogramm RAUS. Dieses belohnt Landwirte, die den Tieren Auslauf im Freien ermöglichen. Röösli darf seine Tiere ab nächstem Jahr aber nicht mehr nach draussen lassen.

Dies war eine Bedingung der Bewilligungsbehörden, um weitere Geruchsemmissionen zu verhindern. Das sei ihm schwergefallen, nicht nur wegen des finanziellen Verlusts, sondern auch wegen des Tierwohls. Röösli:

«Es zeigt ein Dilemma auf. Einerseits will der Konsument eine möglichst tierfreundliche Haltung, andererseits will man die Gerüche nicht.»

Neben der Luftwäscheanlage hat Röösli in den vergangenen fünf Jahren weitere Massnahmen umgesetzt. Die Gülle bringt er mit einem Schleppschuh auf seine Felder aus, das offene Güllelager wurde mit einer Betonabdeckung versehen. Investiert habe er zudem in eine moderne Fütterungsanlage, dank der er bei den Ferkeln auf Antibiotikaeinsatz verzichten könne. Gesamthaft habe er die Ammoniakemissionen seines Betriebes gegenüber dem Vorzustand um rund 59 Prozent reduziert.

Links einer der beiden Schweineställe von Röösli, rechts die neue Luftwäscheanlage. Bild: Dominik Wunderli (Hohenrain, 29. September 2022)

Laut Röösli sind die Probleme in Hohenrain hausgemacht. «In der Vergangenheit wurde nicht immer mit gleichen Ellen gemessen.» Heute versuche man, alle Landwirte gleich zu behandeln. Er betont, aktuell laufe es gut in Hohenrain. Der joviale und kommunikative Röösli, der schon zweimal in einer SRF-Fernsehkochsendung teilgenommen hat, ist der Meinung, die Landwirte sollten mehr auf die Bevölkerung zugehen.

Im Sommer hat er deshalb kurzerhand Bevölkerungsvertreter Reto Berthel, den er zuvor nicht kannte, angerufen und zu sich auf den Hof eingeladen. Dieser habe sich beeindruckt von den bisherigen Massnahmen gezeigt. Röösli schiebt selbstkritisch nach:

«Vielleicht hätten wir Landwirte schon früher mehr den Kontakt suchen müssen.»

Das ganze Projekt habe ihn in den letzten zwei Jahren extrem beschäftigt. «Es geht um nichts Geringeres als unsere betriebliche wie familiäre Existenz. Ich wollte ein Vorzeigeprojekt lancieren, um meine Nachbarn auch dazu zu bewegen, einen Beitrag zum Gelingen und zur guten Nachbarschaft beizusteuern.»

Der Druck, der seit Jahren auf den Hohenrainer Landwirten laste, sei enorm, denn im schlimmsten Fall drohen Stall-Schliessungen. Röösli betont:

«Wir wollen ja auch nicht, dass es stinkt, sondern eine Lösung zum Wohle der Gesamtbevölkerung finden.»

