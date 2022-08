Neue Statistik Fast jedes dritte Schwein in der Schweiz grunzt in Luzern – so sieht die Landwirtschaft im Kanton aus Reich an Schweinen, arm an Bio-Betrieben, und immer grösser werdende Höfe: Das sind die neuen Zahlen von Statistik Luzern. 18.08.2022, 10.14 Uhr

Jedes dritte Schweizer Schwein kommt aus einem luzernischen Hof. Bild: Patrick Hürlimann (Inwil, 13. Juni 2022)

Über 4000 Landwirtschaftsbetriebe gibt es im Kanton Luzern - das macht ihn nach Bern, der mehr als doppelt so viele Betriebe aufweist, zu einem der bedeutendsten Landwirtschaftskantone der Schweiz. Das zeigen die Zahlen zur Luzerner Landwirtschaft 2021, die Lustat Statistk Luzern kürzlich veröffentlicht hat. Die meisten Betriebe sind dabei in Eschholzmatt-Marbach (262 Betriebe), Willisau (195) und Ruswil (190) angesiedelt; das Schlusslicht bilden die Gemeinden Gisikon und Honau mit je vier Betrieben sowie Sursee mit fünf Betrieben.

Die Statistik zeigt aber auch: Seit 2000 ist die Zahl der Luzerner Landwirtschaftsbetriebe um fast einen Viertel zurückgegangen - gleich stark wie die Zahl der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte.

Zahl der Bio-Betriebe unterdurchschnittlich

Während also die Zahl der Betriebe und der Arbeitskräfte gesunken ist, ist die gesamte Nutzfläche verhältnismässig konstant geblieben. Das bedeutet: Die durchschnittliche Betriebsgrösse steigt stetig an. Tatsächlich entspricht die mittlere Betriebsgrösse im Kanton Luzern 2021 etwa jener von zwölf Fussballfeldern. Im Jahr 2000 waren die Betriebe im Mittel noch bedeutend kleiner gewesen.

Auffallend ist auch die geringe Zahl an Bio-Betrieben im Kanton: Mit zehn Prozent liegt der Anteil deutlich unter dem Schweizer Schnitt. Allerdings: Seit 2000 hat sich der Anteil an Bio-Betrieben in Luzern mehr als verdoppelt.

Die Zahl der Bio-Betriebe im Kanton ist tief, aber steigt. Im Bild der Willisauer Biolandwirt Thomas Wigger. Bild: Pius Amrein (23. Februar 2021)

Jedes dritte Schwein lebt im Kanton Luzern

Obenauf schwingt der Kanton dafür bei den Schweinen. In keinem anderen Kanton der Schweiz werden so viele der grunzenden Tiere gehalten wie in Luzern. Anfang 2021 waren es fast 430'000 Schweine - jedes dritte Schwein lebt im Kanton Luzern. Sogar in Bern gibt es nur etwa halb so viele Schweine. Wenig überraschend: Die meisten davon leben in den Regionen Willisau, Rottal-Wolhusen, im Agglomerationsgürtel und im Seetal. Wer den Schweinen aus dem Weg gehen will, muss nach Sursee, Emmensee, Buchrain oder Honau. In diesen Gemeinden werden keine gehalten.

Die Schweine verteilen sich dabei auf immer weniger Halter: In den letzten 25 Jahren verdreifachte sich die durchschnittliche Anzahl Schweine pro Halter. Gleichauf mit den Schweinen sind nur die Hühner: Ihre Zahl pro Betrieb hat seit 1996 ebenfalls verdreifacht. (tos)