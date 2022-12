Unfall auf Autobahn A2 bei Reiden führt zu Verkehrsbehinderungen

Langnau bei Reiden Selbstunfall auf Autobahn A2 führte zu Verkehrsbehinderungen Am Dienstagabend kam es auf der Autobahn A2 in Langnau bei Reiden zu einem Selbstunfall. Verletzt wurde niemand. Bergungs- und Reinigungsarbeiten führten vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen. 28.12.2022, 13.58 Uhr

Ein Mann verlor die Kontrolle über sein Auto und knallte auf der A2 gegen die Mittelleitplanke. Bild: Luzerner Polizei

Am Dienstagabend ereignete sich auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden um 17.15 Uhr ein Unfall. Auf der Höhe von Langnau bei Reiden verlor ein 26-jähriger Mann nach einem Bremsmanöver die Kontrolle über sein Auto. Dieses kam ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Dies schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.