Laufsport Teilnahmerekord am diesjährigen Swiss Trailrun Pilatus 343 Läuferinnen und Läufer erreichten die Drachenalp bei der Fräkmüntegg. Triumphieren konnte dabei ein Krienser. 12.06.2022, 21.53 Uhr

Am diesjährigen Swiss Trailrun Pilatus herrschten angenehme Temperaturen. Bild: Gabriel Kaspar

Nach einer Pandemie-Pause meldet sich der Swiss Trailrun Pilatus zurück – und dies gleich mit einem Teilnehmerrekord. So liessen sich am Samstag bei prächtigem Sommerwetter 343 Läuferinnen und Läufer vor Ort blicken, wie es in einer Medienmitteilung heisst.