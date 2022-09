Leerwohnungsziffer Trotz knappen Angebots: Hier gibt es im Kanton Luzern noch freie Wohnungen Weniger als 1 Prozent der Wohnungen sind im Kanton Luzern verfügbar. Der Mieterinnen- und Mieterverband befürchtet, dass sich die Lage weiter zuspitzt. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 13.09.2022, 16.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zügelmänner räumen eine Wohnung in der Stadt Luzern. Bild: Urs Flüeler/Keystone (25. August 2020)

1885 Wohnungen und Einfamilienhäuser standen am 1. Juni dieses Jahres im Kanton Luzern leer. Das entspricht einer Leerwohnungsziffer von gerade einmal 0,91 Prozent. Die Ziffer lagt letztmals vor sieben Jahren unter 1 Prozent, wie Lustat Statistik Luzern am Montag meldete. Wo sind diese freien Wohnungen? Ein vertiefter Blick in die Zahlen zeigt: In der Stadt Luzern (417 leerstehende Wohnungen), in Emmen (322) und in Reiden (113) sind noch die meisten Objekte zu haben. Die Mehrheit ist zur Miete ausgeschrieben.

Wer in Neubauten oder in maximal zwei Jahre alten Wohnungen leben will, sollte sein Glück in Horw (12), Kriens oder Ebikon (je 10) versuchen. Vierzimmerwohnungen gibt es ausserhalb von Stadt und Agglomeration zum Beispiel in Werthenstein, dort hat mehr als jede dritte freie Wohnung diese Zimmerzahl. Schwieriger wird es bei fünf und mehr Zimmern. Vorher genannte Gemeinden verfügen über einzelne grosse Wohnungen. Interessant könnte auch Altishofen sein, wo vier von elf freien Wohnungen mindestens sechs Zimmer haben.

Markt könnte einfrieren

Zwar gibt es offiziell in Gemeinden wie Emmen noch einige freie Wohnungen, doch diese entsprechen betreffend Lage, Grösse und vor allem Mietzins längst nicht dem Bedürfnis aller Mietinteressenten. Selbst im Wiggertal, das bis vor wenigen Jahren noch genügend freie Wohnungen auch für Familien bot, wird das Angebot knapp. Entsprechend alarmiert ist der Mieterinnen- und Mieterverband Luzern, Ob-, Nidwalden und Uri. Co-Geschäftsleiter Daniel Gähwiler schreibt in einer Mitteilung: «Zu wenige Wohnungen bedeutet, dass gerade Familien bei jedem Gerücht über eine Sanierung oder Weiterverkauf in Panik geraten – wie sollen sie bei einer Kündigung eine Wohnung finden? Ältere Menschen bleiben dann in ihren zu grossen Wohnungen, weil sie keine kleinere finden, Familien bleiben in zu kleinen Wohnungen, weil sie keine Familienwohnung finden. Zudem nutzen viele Vermieterinnen und Vermieter die Situation aus und verlangen überhöhte Mieten, die Wohnungssuchende mangels Alternative bezahlen müssen.»

Mieterverbandspräsident Mario Stübi fügt auf Anfrage an, dass die Zentralschweiz neben Zürich jene Region mit der tiefsten Leerwohnungsziffer der Schweiz sei:

«Auch in ländlichen Gebieten wird der freie Wohnraum knapp.»

Neben der Wohnungsknappheit droht Mietenden weiteres Ungemach. Der Mieterinnen- und Mieterverband erwartet für das nächste Jahr eine hohe Menge an Anfragen, weil aufgrund der drohenden Energieknappheit die Nebenkosten steigen. Schon jetzt flattern bei zahlreichen Mietenden Schreiben der Verwaltung in den Briefkasten, die Akontozahlung doch schon zu erhöhen. «Leider hat die Politik in der Schweiz noch keine Lösungen parat», sagt Mario Stübi mit Blick nach Deutschland, wo die Nebenkosten vom Staat bereits gedeckelt werden. «Je länger hier zugewartet wird, desto schlimmer wird es für jene Mietenden, die nur knapp über die Runden kommen.»

Formularpflicht wichtig

Die Regel, zwischen einem Viertel und einem Drittel des Haushaltsbudgets für die Miete zu reservieren, «ist für viele Menschen kaum mehr einzuhalten». Immerhin: Die auf den 1. November 2021 im Kanton Luzern eingeführte Formularpflicht ist laut Stübi «mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein». Zwar betrifft das Ausweisen der Vormiete nur Neuvermietungen, aber dadurch lasse sich längerfristig der Anstieg der Mietzinsen bremsen.

Was empfiehlt nun der Experte jenen, die eine neue Wohnung suchen? «Internetaffine Menschen sollten sich bei den gängigen Onlineportalen ein Suchabo einrichten und dieses täglich sichten.» Denn heutzutage würden Besichtigungstermine und Vergaben sehr kurzfristig angesetzt.

Weiterer Tipp des Experten: «Auch sollte das Umfeld informiert werden, dass man auf der Suche nach einer neuen Wohnung ist.» Und wenn nicht anders möglich, sollten da und dort Abstriche gemacht werden; allenfalls ginge es ohne Balkon, mit einem Zimmer weniger oder etwas weniger Komfort. Weil:

«Die Traumwohnung gibt es sowieso nicht.»

Auch bei der Lage können allenfalls Abstriche gemacht werden. Am schönsten ist laut Mario Stübi, wenn nicht aus der Not heraus eine neue Wohnung gesucht werden müsse.

Der Mieterinnen- und Mieterverband fordert nun von der Politik dreierlei: Erstens müsse nach Kündigungen wegen Sanierungsprojekten auch wirklich gebaut werden oder dann seien die Wohnungen neu zu vermieten, allenfalls zeitlich befristet. So hat es SP-Kantonsrat David Roth kürzlich in einem Vorstoss gefordert. Zweitens solle die Zweckentfremdung von Wohnraum, etwa durch Airbnb, stärker bekämpft werden. Und drittens gelte es, Mietende noch besser vor missbräuchlichen Mietzinsen zu schützen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen