Lernendenlager Raus aus dem Büro, ab in die Natur: Lernende der Luzerner Kantonalbank unterstützen schweizweites Klimaprojekt 21 Lernende der Luzerner Kantonalbank helfen im Rahmen des Lagers beim Klimaschutzprojekt der Dienststelle Landwirtschaft und Wald mit. Sie berichten von ihrer Zeit ausserhalb der gewohnten Büroräume. Lisa Zimmermann 15.07.2022, 05.00 Uhr

Mit Sicheln, Wanderschuhen und Sonnenschutz ausgestattet, erledigen die Lernenden ihre Arbeit. Bild: Patrick Hürlimann, (Entlebuch, 12. Juli 2022)

Auf rund 1300 Metern über Meer im Hilferntal der Gemeinde Escholzmatt-Marbach liegt neben einer gekiesten schmalen Bergstrasse eine Testpflanzenfläche der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft.

Dazu dient die Testpflanzenfläche Die Testpflanzenfläche ist Teil eines Forschungsprojekts, das über eine Zeitspanne von rund 50 Jahren auf 58 Versuchsflächen in der Schweiz stattfindet. Die Studie analysiert das Verhalten verschiedenster Baumarten unter ausgewählten Klimabedingungen. Das Ziel: Bäume zu finden, die klimaresistent sind. Das heisst, Arten, die trotz klimatischen Veränderungen und ungünstigen Bedingungen überleben können. Dies soll Aufschluss darüber geben, bei welchen Baumarten sich künftig eine Anpflanzung lohnt.

Mitten in der idyllischen Landschaft stehen die Lernenden des zweiten Lehrjahrs der Luzerner Kantonalbank (LUKB). Sie befreien Baumsetzlinge von Dornen und Hochstaudenfluren – Letztere sind kleine Flächen, die von üppigen, hochwachsenden, mehrjährigen krautigen Pflanzen bewachsen sind. Die nötige Unterstützung für die ungewohnte Beschäftigung erhalten die Lernenden von Bruno Duss, Forstwart-Vorarbeiter der kantonalen Dienststelle Landwirtschaft und Wald.

Die Lernenden sind konzentriert. Nur manchmal müssen die Berufsbildnerinnen Corinne Mattmann und Claudia Ulrich-Troxler sie dazu auffordern, «bei der Sache zu bleiben». Nach getaner Arbeit bekommen die kleinen Bäume wieder genügend Sonnenlicht und damit die Chance weiterzuwachsen.

Durch Regeln Neues erfahren

Fünf Tage verbleiben die zehn jungen Frauen und elf jungen Männer mit ihren Berufsbildnerinnen und Berufbildnern im Naturfreundehaus Schrattenblick mitten im Hilferntal. Während sie in der ersten Hälfte der Lagerwoche auf der Testpflanzfläche mitanpacken, verbringen sie die restlichen Tage auf dem Bauernhof der Familie Lötscher und befreien das Weideland von Bäumchen und Sträuchern – dies nennt man «Schwendten».

Die ganze Zeit über müssen die Lernenden gewisse Vorschriften befolgen. Es sind Regeln, die sie sich selbst auferlegt haben. Sie stellten sich im Frühling die Frage, was sie im Leben brauchen – und welcher Verzicht eine Herausforderung wäre. Wie Berufsbildnerin Mattmann erzählt, war die meistgenannte Antwort: das Handy. Also beschlossen die Lernenden, darauf zu verzichten. Ebenso auf Süssigkeiten, Kosmetik, Kaffee, Musik und eine Uhr.

«Mit diesen Regeln wollen wir die Lernenden nicht ärgern. Vielmehr sollen die jungen Erwachsenen während der Lagerzeit ihr Konsumverhalten hinterfragen und bewusster leben», sagt Mattmann. «Wir wollen den Zusammenhalt unter ihnen stärken und ihnen eine unvergessliche Zeit ermöglichen.»

«Unsere Büroplätze eintauschen würden wir trotzdem nie»

Doch wie geht es den Lernenden dabei? David Fuchs und Iven Cornacchini berichten: «Das Lernen und die Arbeit in der Natur sind eine tolle Abwechslung zum täglichen Bürojob.» Cornacchini fällt zudem auf, wie schnell die Zeit während der Arbeit draussen vergeht – «vier Stunden fühlen sich an wie zwei».

Am meisten fehlt Cornacchini die Musik: «Es wäre toll, wenn wir während der Arbeit oder am Abend beim Spielespielen nebenbei Musik hören könnten.» Fuchs hingegen sagt betrübt: «Ich würde gerne mit meiner Freundin kommunizieren, darum fehlt mir mein Handy am meisten.» Diese Regeln würden sie darum kein zweites Mal aussuchen, geben die beiden lachend zu. Trotzdem: Das Lager an sich gefällt ihnen.

Auch Daniela Ferreira und Rahel Lustenberger finden, dass die Regeln ungewohnt seien. Jedoch sei man am Abend von der Arbeit in der Natur und den vielen Stunden an der prallen Sonne so müde, dass man gar nicht mehr ans Handy denke.

Die Lernenden Daniela Ferreira (links) und Rahel Lustenberger auf der Testpflanzfläche. Bild: Patrick Hürlimann, (Entlebuch, 12. Juli 2022)

Trotzdem freuen sie sich auf die nächste Woche, denn die körperliche Arbeit sei «sehr streng». Darin, dass sie ihren Büroarbeitsplatz bei der LUKB niemals eintauschen würden, sind sich alle vier einig. Schmunzelnd sagen sie: «Wir bleiben lieber Bürogummis!»

