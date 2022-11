50 Jahre Schullesungen in der Zentralschweiz

Zentralschweiz 50 Jahre Schullesungen: «Wir müssen Kindern den Zugang zu Büchern ermöglichen» Seit fünf Jahrzehnten werben Autorinnen und Autoren an Zentralschweizer Schulen fürs Lesen, darunter Federica de Cesco oder Sunil Mann. Organisatorin Leslie Schnyder sagt, warum das gedruckte Buch zu Erfolgserlebnissen führt. Interview: Reto Bieri Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Kinderbuchautor Joachim Friedrich besucht die Klasse 6a in Reiden für eine Lesung. Bild: Manuela Jans-Koch (Reiden, 4. November 2022)

Leslie Schnyder, seit 50 Jahren besuchen Autorinnen und Autoren in der Zentralschweiz Schulklassen für Lesungen. Zu welchem Zweck?

Ziel ist es, Kinder und Jugendliche zum Lesen zu bringen. Da die Schreibenden persönlich anwesend sind, ist es viel wirksamer als manche theoretischen Bemühungen. Dann geht es auch darum, ihnen die Welt zu öffnen, seien es Fantasiewelten oder ihnen zu zeigen, dass die Welt grösser ist, als sie sie im Alltag erleben.

Wie wählen Sie die Autorinnen und Autoren aus?

Die Lesungen finden jeweils im November mit etwa 50 Autorinnen und Autoren statt. Da sie vom Kindergarten bis zur Berufsschule und dem Gymnasium unterwegs sind, haben wir eine breite Auswahl, von der Bilderbuchillustratorin, wie der Luzernerin Vera Eggermann, bis zum Autor für Erwachsene, etwa dem Krimiautor Sunil Mann. Etwa ein Drittel ist regelmässig dabei. Ich halte aber immer die Augen offen nach Nachwuchsautorinnen und -autoren. Dieses Jahr ist zum Beispiel die 18-jährige Leona Efuna aus Stuttgart dabei. Zu den bekannten Gesichtern gehört sicherlich Federica de Cesco. Auch der junge Berner Shootingstar Flurin Jecker ist mit von der Partie. Filmemacher Nino Jacusso aus Solothurn bietet Workshops an.

Dann sind es nicht nur klassische Buchlesungen?

Das Angebot ist viel breiter geworden. Jacusso zum Beispiel zeigt Filme und erklärt, wie sie entstehen, was Filmsprache ist. Andere singen, tanzen oder schreiben mit den Kindern. Wieder andere erzählen von ihrer Heimat, zum Beispiel der Autor Ibo Ibrahima Ndiaye, der in Deutschland lebt und aus dem Senegal stammt.

Ist das Interesse der Schulen gross?

Ja, die Lesungen sind beliebt. Auch bei den Autorinnen und Autoren, ich führe eine Warteliste. Dieses Jahr sind es in der Zentralschweiz insgesamt rund 700 Lesungen, die von rund 20'000 Schülerinnen und Schülern besucht werden. In den vergangenen 50 Jahren haben zusammengerechnet fast eine Million junge Menschen teilgenommen.

Zur Person Bild: Matthias Jurt Leslie Schnyder arbeitet seit zehn Jahren als Beauftragte für Leseförderung an der Pädagogischen Hochschule Luzern, wo sie unter anderem für die Schullesungen verantwortlich ist. Die 63-jährige Stadtluzernerin ist gelernte Buchhändlerin und war während 18 Jahren als Geschäftsführerin des Luzerner Literaturfests tätig.

Haben Sie als Kind selber eine Schullesung erlebt?

Nein, der Start erfolgte nach meiner Primarschulzeit. Meine jüngere Schwester hat mir aber kürzlich geschrieben, sie habe Federica de Cesco bei einer Schullesung erlebt. Meine Schwester hat nicht so viel gelesen wie ich. Der Anlass habe ihr dennoch gutgetan. Federica de Cesco war schon damals ein Vorbild für Mädchen und Frauen, sie hat ihnen Mut gemacht, etwas zu wagen.

Kennen die Kinder die Autorinnen und Autoren, die sie besuchen?

Nein, meist eher nicht. Dadurch entdecken die Kinder aber Neues. Wir erhalten viele Rückmeldungen, dass nach der Lesung die Bücher der Autorin oder des Autors in der Schulbibliothek über Monate ausgeliehen sind.

Kinderbuchautor Joachim Friedrich liest an der Schule Reiden. Bild: Manuela Jans-Koch (Reiden, 4. November 2022)

Nicht nur Erwachsene, auch Kinder verbringen viel Zeit am Handy. Verdrängen die digitalen Geräte das gedruckte Buch?

Ich denke nicht. Kindern muss aber der Zugang zu Büchern ermöglicht werden. Ich war kürzlich an der Buchmesse in Frankfurt und habe einmal mehr erlebt, wie Kinder inmitten des Getümmels am Boden sitzen und lesen. Übrigens bewegt sich die Zahl der Bücherlesenden in der Schweiz über alle Generationen hinweg seit Jahren konstant bei rund 15 Prozent.

Gesprächsanlass zum Jubiläum Am 17. November 2022 findet anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Zentralschweizer Schullesungen in der Zentral- und Hochschulbibliothek in Luzern ein von Leslie Schnyder moderiertes Gespräch zum Thema Schullesungen statt. Unter anderem nehmen Katja Alves, Federica de Cesco sowie Sunil Mann teil. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erwünscht (www.zhbluzern.ch).

Wie beeinflussen die sozialen Medien bei Kindern das Lesen von Büchern?

Es gibt Rückmeldungen von Lehrpersonen, die sagen, dass sich die Kinder nicht mehr so gut konzentrieren können wie früher. Kinderbuchreihen sind deshalb oft so konzipiert, dass sie kurze Kapitel aufweisen, damit die Kinder nicht abhängen.

Spielt es eine Rolle, ob Kinder in Papierform lesen oder auf einem Tablet, beziehungsweise E-Reader?

Laut Studien soll unser Gehirn Infos besser aufnehmen können, wenn man Gedrucktes liest. Wichtig scheint mir der Effekt, dass Kinder bei einem Buch sehen, wie viele Seiten sie geschafft haben, was sie also bewältigt haben. Es ist ein sichtbares Erfolgserlebnis.

Erzählnacht als gemeinschaftliches Erlebnis Am Freitag, 11. November, findet die diesjährige Schweizer Erzählnacht statt, ein Leseförderungsprojekt des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien in Zusammenarbeit mit Bibliomedia Schweiz und Unicef Schweiz und Liechtenstein. Das gemeinschaftliche Erleben von Geschichten sei eine einfache und wirksame Form der Leseförderung, heisst es in einer Mitteilung. Im Kanton Luzern wird die Erzählnacht in 17 Gemeinden durchgeführt.

