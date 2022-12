Lob und Tadel Wie der Samichlaus Bernhard Alpstaeg und anderen Promis die Leviten liest Der Samichlaus hat neben dem FCL-Aktionär auch Michèle Blöchliger, Adrian Borgula und Fabienne Gyr zu einem Qualifikationsgespräch aufgeboten. Ob sie erschienen sind, sehen Sie in unseren Videos. Videos: Roman Loeffel, Konzept: Christian Peter Meier Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Bei Bernhard Alpstaeg stellt der Samichlaus eine ganz klare Diagnose – und schlägt ihm auch eine erfolgversprechende Therapie vor. Doch ganz am Schluss erlebt der Samichlaus einen Schreckmoment:

«Bernhard Alpstaeg» trifft im schönen Saal der Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern auf den Samichlaus.

Ganz begeistert ist der Samichlaus von Michèle Blöchliger – weil die Nidwaldner Finanzdirektorin beruflich so breit aufgestellt ist. Damit sie ihre britischen Wurzeln nie mehr vergisst, macht er ihr ein spezielles Geschenk:

Auch «Michèle Blöchliger» macht beim Samichlaus ihre Aufwartung.

Adrian Borgula ist per Velo zum Samichlaus-Termin gereist. Gut so, sonst wäre er womöglich an einer der vielen Dosierampeln in der Stadt Luzern hängen geblieben:

Mit Velo und ungebändigter Frisur beim Samichlaus: «Adrian Borgula».

Bei Fabienne Gyr stolpert der Samichlaus kurz über den Namen. Doch dann ist er des Lobes voll – und prognostiziert der Moderatorin eine grosse Zukunft:

Die Moderatorin «Fabienne Gyr» erhält vom Samichlaus im Saal der Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern ebenfalls wertvolle Tipps.

